Ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας ByteDance ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι λανσάρει ένα εργαλείο φωνητικού ελέγχου με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη που θα κάνει το ντεμπούτο του σε ένα smartphone που κατασκευάζεται από την ZTE, πριν γίνει τελικά διαθέσιμο σε τηλέφωνα άλλων κατασκευαστών εν ευθέτω χρόνω.

Ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, που υποστηρίζεται από το μοντέλο μεγάλης γλώσσας Doubao της ByteDance, επιτρέπει στους χρήστες να ενεργοποιούν φωνητικά εργασίες, όπως η εύρεση περιεχομένου και η κράτηση εισιτηρίων.

Το εργαλείο θα ανταγωνιστεί παρόμοιες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που έχουν παρουσιάσει Κινέζοι κατασκευαστές smartphone όπως η Huawei και η Xiaomi, ενώ και η αμερικανική Apple δεν έχει ακόμη διαθέσει την Apple Intelligence στην Κίνα, αν και η Alibaba έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με την Apple για την ανάπτυξη λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης για iPhone στη χώρα.

Το φωνητικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της ByteDance θα κάνει την παρθενική του εμφάνιση στο Nubia M153 της ZTE, το οποίο προς το παρόν είναι πρωτότυπο και η τιμή του είναι 3.499 γουάν (περίπου 495 δολάρια). Όπως σημειώνεται σε σχετικό δημοσίευμα του Reuters, η συσκευή είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία σε περιορισμένες ποσότητες.

Οι μετοχές της ZTE σημείωσαν άνοδο 10% τη Δευτέρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 29 Οκτωβρίου, χάρη στις συγκεκριμένες αναφορές για το τηλέφωνο, καθώς και στην είδηση ​​ότι είχε κερδίσει μια σειρά συμβάσεων για την προμήθεια εξοπλισμού 5G στο Βιετνάμ.

Η ByteDance δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι δεν σχεδιάζει να αναπτύξει τα δικά της smartphone και βρίσκεται σε συνομιλίες με πολλούς κατασκευαστές τηλεφώνων για την κυκλοφορία του φωνητικού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης.

Η ByteDance, η οποία είναι η μητρική εταιρεία του TikTok και της κινεζικής έκδοσης της εφαρμογής σύντομων βίντεο Douyin, έχει αναδειχθεί ως ο κορυφαίος παίκτης στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για καταναλωτές στην Κίνα χάρη στο chatbot Doubao.

Η Doubao είχε 159 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες τον Οκτώβριο, πολύ περισσότερους από αυτούς της Yuanbao της Tencent στα 73 εκατομμύρια και DeepSeek στα 72 εκατομμύρια, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης Aicpb.com.

Πηγή: OT.gr