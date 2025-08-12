Το Πεκίνο φρενάρει τις αγορές Nvidia H20 chips από Alibaba και ByteDance
Η Κίνα ζητά εξηγήσεις από τους κορυφαίους τεχνολογικούς κολοσσούς για την προτίμησή τους στα αμερικανικά H20 chips της Nvidia
Στη σκακιέρα της παγκόσμιας τεχνολογικής αντιπαράθεσης, οι μικροεπεξεργαστές γίνονται τα πιόνια που καθορίζουν την ισορροπία δυνάμεων.
Η Nvidia, πρωταγωνιστής στην τεχνητή νοημοσύνη, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σκληρής μάχης μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου – και αυτή τη φορά, η Κίνα στοχεύει να περιορίσει την αμερικανική επιρροή ακόμη και μέσα στα ίδια της τα σύνορα.
Ρυθμιστικός έλεγχος στις παραγγελίες που αφορούν την Nvidia
Το κινεζικό Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (MIIT) κάλεσε εταιρείες όπως η Alibaba και η ByteDance να αιτιολογήσουν γιατί παραγγέλνουν H20 chips της Nvidia αντί να επιλέξουν κινεζικές λύσεις.
Σύμφωνα με πηγές των Financial Times, η κίνηση αυτή δεν αποτελεί επίσημη απαγόρευση, αλλά δημιουργεί ένα πολιτικά «άβολο» περιβάλλον γύρω από τις αγορές των H20.
Κάποιες εταιρείες μάλιστα εξετάζουν τη μείωση των παραγγελιών τους.
Προώθηση εγχώριων εναλλακτικών
Η κινεζική κυβέρνηση ενθαρρύνει την αντικατάσταση των H20 με προϊόντα εταιρειών όπως η Huawei και η Cambricon, οι οποίες κερδίζουν μερίδιο αγοράς μετά τους περιορισμούς στις πωλήσεις της Nvidia στην Κίνα.
Η ανησυχία του Πεκίνου σχετίζεται και με την ασφάλεια: υπάρχουν φόβοι για δυνατότητες εντοπισμού τοποθεσίας και απομακρυσμένης απενεργοποίησης, τις οποίες η Nvidia αρνείται.
Η συμφωνία με τις ΗΠΑ
Η Nvidia έχει συμφωνήσει να αποδίδει το 15% των εσόδων της από πωλήσεις chips στην Κίνα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, προκειμένου να ξαναρχίσει η διάθεση των H20.
Ωστόσο, η συμφωνία αυτή έχει επικριθεί από Αμερικανούς ειδικούς ασφαλείας, οι οποίοι προειδοποιούν ότι η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει τις κινεζικές στρατιωτικές δυνατότητες.
Πτώση μεριδίου αγοράς
Σύμφωνα με αναλυτές της Bernstein, το μερίδιο της Nvidia στην κινεζική αγορά chips αναμένεται να υποχωρήσει στο 55% το 2025, από 66% το 2024, λόγω της πολιτικής πίεσης και της ανόδου των εγχώριων ανταγωνιστών.
Πηγή: ΟΤ
