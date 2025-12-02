newspaper
02.12.2025
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
02.12.2025
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
Με δύο ταχύτητες οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος τον Δεκέμβριο
Με δύο ταχύτητες οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος τον Δεκέμβριο

Τα τιμολόγια ρεύματος έμειναν αμετάβλητα από τους μεγάλους παρόχους τον Δεκέμβριο – Αυξομειώσεις από τους μικρότερους

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον μήνα Δεκέμβριο ανακοίνωσαν οι πάροχοι.

Τα τιμολόγια ρεύματος παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με τον Νοέμβριο από τους μεγάλους παρόχους, ενώ στους μικρότερους καταγράφονται μειώσεις έως 19,6% αλλά και αυξήσεις έως 12,5%.

Οι μεγάλοι προμηθευτές είχαν προχωρήσει τον περασμένο μήνα σε εκπτώσεις ώστε να ψαλιδίσουν τις αυξήσεις στο χρηματιστήριο ενέργειας έναντι του Οκτωβρίου

Τα τιμολόγια ρεύματος μετά τις μεταβολές στο χρηματιστήριο ενέργειας

Στο χρηματιστήριο ενέργειας για τον μήνα Νοέμβριο η μέση χονδρεμπορική τιμή υποχώρησε κατά 5% σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Όπως έγραψε χθες 1 Δεκεμβρίου ο ΟΤ οι μεγάλοι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας διατήρησαν για τον Δεκέμβριο σταθερές τις χρεώσεις στα πράσινα ή ειδικά τιμολόγια ρεύματος. Οι μεγάλοι προμηθευτές είχαν προχωρήσει τον περασμένο μήνα σε εκπτώσεις ώστε να ψαλιδίσουν τις αυξήσεις στο χρηματιστήριο ενέργειας έναντι του Οκτωβρίου. Έτσι για αυτόν τον μήνα ουσιαστικά ανακτούν μέρος των εκπτώσεων που έδωσαν.

Πρώτη η ΔΕΗ έδωσε τον τόνο στην αγορά και ανακοίνωσε ότι διατηρεί αμετάβλητη τη χρέωση της στο πράσινο ή ειδικό τιμολόγιο ρεύματος

Αντίθετα, οι μικρότεροι παίκτες που δεν διαθέτουν μεγάλο εύρος ρευστότητας προχώρησαν σε αυξήσεις, πλην ενός ο οποίος έκανε μεγάλες μειώσεις.

Το Value Special της Protergia διατηρήθηκε στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα

Τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος από τους μεγάλους παρόχους

Πρώτη η ΔΕΗ, έδωσε χθες 1 Δεκεμβρίου τον τόνο στην αγορά. Και ανακοίνωσε ότι διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 ευρώ/kWh (κιλοβατώρα), ακριβώς στα επίπεδα του Νοεμβρίου, με στόχο να παραμείνει σταθερή και ανταγωνιστική για τα νοικοκυριά. Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου παραμένει στα 0,127  ευρώ/kWh, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πελάτες με διζωνικούς μετρητές, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιούν χαμηλότερες τιμές τις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Το ΗΡΩΝ BASIC HOME παραμένει για τον Δεκέμβριο στα 0,14760 ευρώ ανά κιλοβατώρα

Η Protergia της Metlen κράτησε επίσης σταθερή τη χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο ρεύματος. Το Value Special που απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές διατηρήθηκε στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η Enerwave, πρώην Elpedison, με τη σειρά της ανακοίνωσε αμετάβλητη τη χρέωση στο ειδικό τιμολόγιο ρεύματος

Ο ΗΡΩΝ του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν άλλαξε τη χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο ρεύματος. Το ΗΡΩΝ BASIC HOME παραμένει για τον Δεκέμβριο στα 0,14760 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η NRG του ομίλου Motor Oil επίσης διατήρησε το πράσινο ή ειδικό τιμολόγιο ρεύματος στα 0,197 ευρώ ανά κιλοβατώρα

Η Enerwave, πρώην Elpedison, με τη σειρά της ανακοίνωσε αμετάβλητη τη χρέωση στο ειδικό τιμολόγιο ρεύματος. Έτσι οι οικιακοί καταναλωτές για τον Δεκέμβριο θα δουν στους λογαριασμούς τους τις πρώτες 100 κιλοβατώρες με χρέωση στα 0,15241 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ για καταναλώσεις πάνω από 101 κιλοβατώρες η χρέωση είναι στα 0,23194 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η NRG του ομίλου Motor Oil επίσης διατήρησε το πράσινο ή ειδικό τιμολόγιο ρεύματος στα 0,197 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η συγκεκριμένη χρέωση προϋποθέτει την ενεργοποίηση ηλεκτρονικού λογαριασμού και πάγιας εντολής για την πληρωμή.

Η ελιν προχώρησε για τον Δεκέμβριο σε μεγάλη μείωση 19,6% του πράσινου τιμολογίου της. Οι οικιακοί καταναλωτές που είναι πελάτες της θα χρεωθούν με 0,15671 ευρώ ανά κιλοβατώρα

Οι μικρότεροι πάροχοι

Τα τιμολόγια ρεύματος που ανακοίνωσαν οι μικρότεροι πάροχοι ακολουθούν διαφορετική ταχύτητα σε σχέση με τους μεγαλύτερους.

Τα πράσινα ή ειδικά τιμολόγια ρεύματος της συγκεκριμένης κατηγορίας παικτών της αγοράς καταγράφονται με αυξομειώσεις.

Η ελιν προχώρησε για τον Δεκέμβριο σε μεγάλη μείωση 19,6% του πράσινου τιμολογίου της. Οι οικιακοί καταναλωτές που είναι πελάτες της θα χρεωθούν με 0,15671 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Αντίθετα η Volton έκανε αύξηση 12,5% στο πράσινο ή ειδικό τιμολόγιο της. Η χρέωση στη συγκεκριμένη κατηγορία ανέβηκε στα 0,19961 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τον Δεκέμβριο.

Παρομοίως και η Φυσικό Αέριο Ελλάδος ανακοίνωσε αύξηση πάνω από 6% στο πράσινο ή ειδικό τιμολόγιο ρεύματος. Έτσι η χρέωση διαμορφώνεται για τον Δεκέμβριο στα 0,209 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Τέλος, η ΖΕΝΙΘ διατήρησε σχεδόν αμετάβλητη τη χρέωση της για το πράσινο ή ειδικό τιμολόγιο ρεύματος. Για τον Δεκέμβριο ανακοίνωσε τιμή στα 0,25252 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

