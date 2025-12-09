newspaper
Πορτοκαλί Τιμολόγια: Όφελος έως 18% στο ρεύμα για τις επιχειρήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Δεκεμβρίου 2025 | 20:08

Πορτοκαλί Τιμολόγια: Όφελος έως 18% στο ρεύμα για τις επιχειρήσεις

Τα πορτοκαλί τιμολόγια σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2026 για τους μεγάλους καταναλωτές ρεύματος – Παραδείγματα από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Spotlight

Τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος τίθενται σε ισχύ, όπως ανακοίνωσε ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τη σχετική απόφαση για τα πορτοκαλί τιμολόγια υπέγραψαν ο Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος. Η ηγεσία του υπουργείου με την ίδια ανακοίνωση της κάνει γνωστό ότι τα πορτοκαλί τιμολόγια θα διατίθενται από τους προμηθευτές από την 1η Φεβρουαρίου 2026 για τους μεγάλους πελάτες (επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κλπ.) και από την 1η Απριλίου 2026 για τους μικρούς πελάτες (νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις).

Βλέπει μείωση του ενεργειακού κόστους το ΥΠΕΝ

Το υπουργικό δίδυμο με την ανακοίνωση του βλέπει μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος με τα πορτοκαλί τιμολόγια: «Στο πλαίσιο της σταθερής δέσμευσης της κυβέρνησης για την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη διεύρυνση των διαθέσιμων τιμολογίων στην αγορά, η έναρξη προσφοράς των νέων πορτοκαλί τιμολογίων θα ενισχύσει το εύρος επιλογών των καταναλωτών (πράσινο, μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί) και κατ’ επέκταση θα συμβάλει στην μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ελάφρυνση των βαρών για ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά».

Και γίνεται πιο σαφές με την ανακοίνωση: «Η νέα επιλογή για τους καταναλωτές έχει ως στόχο να επωφεληθούν αυτοί από τις χαμηλότερες τιμές που διαμορφώνονται στη χονδρεμπορική αγορά, ιδίως τις μεσημεριανές ώρες υπερπαραγωγής των ΑΠΕ».

Έξυπνος μετρητής η προϋπόθεση για τα πορτοκαλί τιμολόγια

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα νέα δυναμικά ή πορτοκαλί τιμολόγια αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τις ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν κατορθώσει να έχουν ευέλικτη -χρονικά- παραγωγή. Ως προαπαιτούμενο για τη χρήση τους λογίζεται η εγκατάσταση έξυπνου  μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ, με δυνατότητα παροχής πιστοποιημένων μετρήσεων.

Ειδικότερα, για τους μικρούς πελάτες (οικιακοί πελάτες ανεξαρτήτου παροχής και μη οικιακοί  με ισχύ παροχής έως και 25 kVA) εισάγονται -για λόγους ενισχυμένης προστασίας τους- ειδικές προβλέψεις για τη δομή και τη διαμόρφωση των τιμολογίων τους, για τις συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης που θα υπογράφουν, για τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας που θα λαμβάνουν, καθώς και για τη δημοσιοποίηση των τιμολογίων από τους προμηθευτές.

Πότε θα ανακοινώνεται η χρέωση για τα πορτοκαλί τιμολόγια

Η Τελική Τιμή Προμήθειας ανά ώρα της επόμενης ημέρας (D) ανακοινώνεται το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας (D-1), ώστε οι καταναλωτές που θα επιλέξουν το δυναμικό τιμολόγιο να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν έγκαιρα τις καταναλώσεις τους.

Επιπλέον, ως προς την έγκαιρη ενημέρωση, οι Προμηθευτές θα ειδοποιούν με ALERT το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας τους Πελάτες τους, μέσω μηνύματος SMS ή/και Viber σε περίπτωση επικείμενης αύξησης για κάποιο διάστημα της επόμενης ημέρας της Τελικής Τιμής Προμήθειας υψηλότερα από τα 180€/MWh για οποιαδήποτε ώρα της (επόμενης) ημέρας κατανάλωσης.

Χωρίς ρήτρα

Τέλος, κάθε επιβολή – άμεση ή έμμεση – ρήτρας πρόωρης αποχώρησης λόγω τερματισμού σύμβασης σε πρόγραμμα δυναμικής τιμολόγησης θα απαγορεύεται ρητώς, σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής επιθυμεί τη λήξη της.

Με πορτοκαλί τιμολόγια το όφελος από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα

Το νέο δυναμικό τιμολόγιο (πορτοκαλί χρωματικής επισήμανσης) αναμένεται να παρουσιάζει μεγαλύτερο όφελος σε πελάτες με κατανάλωση κυρίως στις ώρες από 8:00-17:00 ή σε πελάτες που μπορούν να μεταφέρουν την κατανάλωση των υπόλοιπων ωρών κατά την προαναφερόμενη χρονική ζώνη ( >65% κατανάλωσης στη ζώνη αυτή). Το όφελος αυτό εκφράζεται ως οικονομική ελάφρυνση λόγω κατανάλωσης σε ώρες μειωμένου κόστους της αγοράς χονδρεμπορικής έναντι της μέσης τιμής της αγοράς χονδρεμπορικής, το οποίο θα διαμόρφωνε σε διαφορετική περίπτωση το τελικό κόστος των καταναλωτών.

Η μείωση, όπως υπολογίστηκε  για το Α΄εξάμηνο 2025  κυμαίνεται από περίποθ 10% έως 18% , όπως φαίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω παραδείγματα εμπορικών και βιομηχανικών πελατών με εγκατεστημένο έξυπνο μετρητή που μπορούν να επιλέξουν το δυναμικό τιμολόγιο.

Δραστηριότητες με μειωμένο κόστος χωρίς μεταφορά φορτίου είναι αυτές που σχετίζονται ιδίως με την οικοδομική δραστηριότητα (ξυλουργεία, μαρμαράδικα, εγκαταστάσεις κουφωμάτων κ.λπ.) με καταναλώσεις κυρίως την εαρινή και τη θερινή περίοδο όταν οι μηδενικές τιμές χονδρικής είναι περισσότερο συχνές, ο κλάδος της μεταποίησης με λειτουργία σε μια βάρδια, καθώς και γραφεία που λειτουργούν κυρίως 9:00-17:00.

Παραδείγματα με τη δυναμική τιμολόγηση

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσίευσε δύο παραδείγματα:

  • Εμπορικός πελάτης που κατά το Α΄εξάμηνο 2025, κατανάλωσε το 65% τις ώρες 8:00-17:00, η τελική τιμή του θα διαμορφωνόταν με κόστος χονδρεμπορικής αγοράς 98€/MWh αντί 108,6 €/MWh που ήταν η μέση τιμή της χονδρικής κατά τις ώρες αυτές. Επομένως, το όφελος του πελάτη θα ήταν τουλάχιστον 10% έναντι της μέσης τιμής χονδρικής.
  • Βιομηχανικός πελάτης που κατά το Α΄εξάμηνο 2025, κατανάλωσε το 80% τις ώρες 8:00-17:00, η τελική τιμή του θα διαμορφωνόταν με κόστος χονδρεμπορικής αγοράς 89€/MWh αντί 108,6 €/MWh που ήταν η μέση τιμή της χονδρικής κατά τις ώρες αυτές. Επομένως, το όφελος του πελάτη θα ήταν τουλάχιστον 18% έναντι της μέσης τιμής χονδρικής.

Όπως σημειώνει το υπουργείο για τα δύο προαναφερόμενα παραδείγματα το τελικό όφελος για τους πελάτες που θα επιλέξουν το δυναμικό τιμολόγιο, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα διαμορφωθεί από τις τελικές τιμές προμήθειας, όπως αυτές θα ανακοινώνονται καθημερινά την προηγούμενη ημέρα κατανάλωσης στους πελάτες και ενδέχεται να είναι ακόμα μεγαλύτερο σε σχέση με τα ανωτέρω ποσοστά.

Πηγή ΟΤ

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο