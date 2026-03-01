Τσίπρας για Ιράν: «Η Δημοκρατία δεν επιτυγχάνεται με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών»

Καταδικαστικός απέναντι στην κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν εμφανίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε μεταξύ άλλων πως μια τέτοια επίθεση οδηγεί σε περισσότερη «αποσταθεροποίηση» στην περιοχή, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το αποτέλεσμα αντίστοιχων επιθέσεων που έχουν συμβεί τα τελευταία 25 χρόνια.

Στην ίδια ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκαθαρίσει ότι «η χώρα δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν και θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για ειρήνη και σταθερότητα στην γειτονιά μας, στη βάση του διεθνούς δικαίου».

Η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού:

«Η επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν βυθίζει την περιοχή ακόμα περισσότερο στην καταστροφή, στην ένταση και στην αποσταθεροποίηση. Τα τελευταία 25 χρόνια έχουμε δει που οδηγούν τέτοιες επιχειρήσεις, είτε ευαγγελίζονται τη δημοκρατία είτε πραγματοποιούνται ανοιχτά για την προάσπιση γεωπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων.

Η δημοκρατία για την οποία αγωνίζεται ο ιρανικός λαός, δεν μπορεί να επιτευχθεί με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών.

Η ελληνική κυβέρνηση αντί να λέει μεγάλα λόγια για την Ευρώπη και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στο οποίο συμμετέχουμε, θα έπρεπε να υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την ειρήνη και διπλωματική λύση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να οικοδομήσει σχήματα συνεργασίας για την ειρήνη την ασφάλεια και το διεθνές δίκαιο στην περιοχή. Όχι να αυτοχειροκροτείται επειδή συμπεριλαμβάνεται στο εξάγωνο συμμαχιών που προτείνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός για να χτίσει το νέο μέτωπο του πολέμου.

Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να ξεκαθαρίσει με σαφήνεια: Η χώρα δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν και θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για ειρήνη και σταθερότητα στην γειτονιά μας, στη βάση του διεθνούς δικαίου».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε καταδικάσει πριν λίγο καιρό και έτερη πολεμική επιχείρηση των ΗΠΑ, όταν στρατεύματά της εισέβαλλαν στην Βενεζουέλα και απήγαγαν τον εκλεγμένο Πρόεδρο της χώρας, Νίκολας Μαδούρο.