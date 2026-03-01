Το Ιράν ορκίζεται «την πιο καταστροφική επιχείρηση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας»

Πρώτη η κυβέρνηση του Ιράν προχώρησε σε ανακοίνωση μετά το θάνατο του Χαμενεΐ λέγοντας ότι «Αυτό το μεγάλο έγκλημα δεν θα μείνει ατιμώρητο και θα σηματοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ισλαμικού κόσμου και του σιιτισμού. Το αγνό αίμα αυτού του υψηλόβαθμου ηγέτη θα αναβλύσει σαν μια ορμητική πηγή και θα εξαλείψει την αμερικανο-σιωνιστική καταπίεση και τα εγκλήματα».

Συμπλήρωσε ότι «για άλλη μια φορά, με πλήρη δύναμη και αποφασιστικότητα, υποστηριζόμενοι από τον ισλαμικό λαό και τους ελεύθερους λαούς του κόσμου, θα κάνουμε τους δράστες και τους υποκινητές αυτού του μεγάλου εγκλήματος να μετανιώσουν για τις πράξεις τους».

Όμως αυτή ήταν η… πολιτική αντίδραση για όσους αντιλαμβάνονται την δολοφονία ενός θρησκευτικού ηγέτη που αντιμετωπίζοντας ως άγιος από τους πιστούς. Η στρατιωτική αντίδραση και αυτή των πολιτοφυλακών, είναι που θα έπρεπε να προβληματίζει.

Ιράν: Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης υπόσχεται εκδίκηση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – IRGC υποσχέθηκε την «πιο καταστροφική επιθετική επιχείρηση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (…) εναντίον των κατεχόμενων εδαφών και των βάσεων των Αμερικανών τρομοκρατών».

Νωρίτερα είχαν αναφέρει πως «το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας και η μεγάλη λαϊκή δύναμη Μπασίτζ θα συνεχίσουν με δύναμη το έργο του ηγέτη τους για την υπεράσπιση της πολύτιμης κληρονομιάς αυτού του μεγάλου ηγέτη και θα αντισταθούν στις εσωτερικές και εξωτερικές συνωμοσίες και θα τιμωρήσουν τους επιτιθέμενους κατά της ισλαμικής πατρίδας με ένα μάθημα».

«Το χέρι της εκδίκησης του ιρανικού έθνους για την αυστηρή, αποφασιστική και λυπηρή τιμωρία των δολοφόνων του ηγέτη της Ούμα (της κοινωνίας των Μουσουλμάνων) δεν θα τους αφήσει ήσυχους», αναφέρει η δήλωση.