Live: Σε εξέλιξη συνεδρίαση στη Βουλή – Τοποθέτηση Μητσοτάκη για Μέση Ανατολή και παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών
Στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, ο πρωθυπουργός ενημερώνει τη Βουλή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή - Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών - Δείτε live στο in
Οι καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κυριαρχούν στη συζήτηση στη Βουλή όπου συζητείται και ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνει την εθνική αντιπροσωπεία, όπως έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ τοποθετήσεις θα κάνουν και πολιτικοί αρχηγοί.
Δείτε live τη συνεδρίαση
