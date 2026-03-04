newspaper
Σημαντική είδηση:
04.03.2026 | 13:35
Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα
Βουλή: Αλλαγές λίγο πριν την ψήφιση στο νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων – Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 04 Μαρτίου 2026, 14:43

Βουλή: Αλλαγές λίγο πριν την ψήφιση στο νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων – Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει η κυβέρνηση

Μετατρέποντας την ανάγκη σε φιλοτιμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής πως η έναρξης ισχύος της διάταξης για την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων δεν θα γίνει άμεσα αλλά μετά την παρέλευση 18μηνου.

Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Spotlight

Να διορθώσει έστω και στο παρά πέντε της ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών τις λογικές ανορθογραφίες των διατάξεων που αφορούν στην επιστολική ψήφο των αποδήμων στις εθνικές εκλογές, επιχειρεί η κυβέρνηση.

Μετατρέποντας την ανάγκη σε φιλοτιμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε από το βήμα της Ολομέλειας (και υλοποίησε λίγη ώρα αργότερα με νομοτεχνική ο Θοδωρής Λιβάνιος) πως η έναρξης ισχύος της διάταξης για την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων δεν θα γίνει άμεσα αλλά μετά την παρέλευση 18μηνου.

Η επίμαχη αναφορά έρχεται ως λογική συνέπεια της υπάρχουσας κατάστασης στον εκλογικό νόμο, καθώς για να ισχύσει η αλλαγή άμεσα απαιτείται συνταγματικά να υπερψηφιστεί από τουλάχιστον 200 βουλευτές, αφού σε διαφορετική περίπτωση η εφαρμογή της μετατίθεται για τις μεθεπόμενες εκλογές (διατάξεις για εκλογικό νόμο).

Ωστόσο, με δεδομένες τις ενδείξεις για πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις λόγω της αδυναμίας των κομμάτων να συγκροτήσουν κυβέρνηση, οι επόμενες κάλπες- και μέχρι την παρέλευση 18μηνου – θα γίνουν με λίστα και όχι με σταυρό προτίμησης. Το παραπάνω θα καθιστούσε ανενεργή στη πράξη τη δυνατότητα των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίσουν με σταυρό προτίμησης τους υποψηφίους τους.

«Ο προβληματισμός είναι εύλογος και γι’ αυτό ζήτησα να υπάρχει διάταξη ώστε το νέο σύστημα να ισχύσει 18 μήνες μετά τις εκλογές», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που πήγε ένα βήμα παραπέρα και πρότεινε απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη να χωριστές οι περιφέρειες εξωτερικού σε 3 μονοεδρικές που θα αφορούν σε Ευρώπη – Αφρική – Μέση Ανατολή, Βόρεια – Νότια Αμερική και Ωκεανία- Ασία.

Ωστόσο, χωρίς να περιμένει απάντηση έσπευσε να διευκρινίσει πως το ΠΑΟΣΚ δεν θα δεχθεί την πρόταση καθώς την είχε απορρίψει στην διακομματική με το επιχείρημα πως κατ’ αυτό τον τρόπο θα λάβει όλες τις έδρες η ΝΔ.

«Χαίρομαι γιατί ξεκαθαρίσαμε το τοπίο πιθανών δεύτερων εκλογών για να μην υπάρχουν διενέξεις. Το δεύτερο είναι η παγκόσμια εκλογική περιφέρεια. Εσείς επιλέξατε στο επικρατείας έναν πρώην ευρωπαίο επίτροπο, εμείς μια εργαζόμενη. Με όριο δαπανών 234.οοο ευρώ αυτή η μητέρα, ένας νέος εργαζόμενος ή επιστήμονας μπορεί να συμμετέχει;», απάντησε ο κ. Ανδρουλάκης ο οποίος ζήτησε η επίμαχες αλλαγές να αναβληθούν μέχρι να σχηματιστεί η επόμενη κυβέρνηση.

Economy
Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

Κόσμος
Εξουδετερώθηκε ιρανικός πύραυλος πριν μπει στην Τουρκία

Εξουδετερώθηκε ιρανικός πύραυλος πριν μπει στην Τουρκία

Ανδρουλάκης: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Ανδρουλάκης: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη

Στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ «Διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στην Αττική - Διάλογος και μέτρα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό» μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για την ανεπάρκεια του κράτους

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
