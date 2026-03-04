Βουλή: Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων με το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή – Ομιλίες πολιτικών αρχηγών

Με τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο των αποδήμων στις εθνικές εκλογές, συνεχίζονται οι εργασίες της Ολομέλειας της Βουλής.

Ωστόσο, το κλίμα εδώ και μέρες είναι συγκεκριμένο με τα βλέμματα όλων να στρέφονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την πολεμική εμπλοκή των ΗΠΑ/ Ισραήλ στο Ιράν αλλά και τα όσα συμβαίνουν στη Κύπρο που έχουν προκαλέσει ανησυχία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να ενημερώσει σχετικώς την εθνική αντιπροσωπεία όπως άλλωστε έχουν ζητήσει σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ τοποθετήσεις αναμένεται να κάνουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, σε μια συζήτηση που είναι πιθανό να εξελιχθεί σε μια μίνι προ ημερησίας διατάξεως κουβέντα.

Άλλωστε, ήδη ο κ. Μητσοστάκης ενημέρωσε το μεσημέρι της Τρίτης, τον Νίκο Ανδρουλάκη ενώ έχει προγραμματίσει συνάντηση και με τον πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό.

Στα του νομοσχεδίου πάντως, οι αλλαγές που φέρνει το υπουργείο των Εσωτερικών θα πρέπει να εγκριθούν από ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία που φτάνει τα 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών (200 ψήφοι). Αυτό συμβαίνει καθώς ο νομοθέτης έχει προνοήσει να απαιτεί ενισχυμένες πλειοψηφίες σε νομοσχέδια που αλλάζουν με τον έναν ή το άλλο τρόπο τον εκλογικό νόμο.

Στο πλαίσιο αυτό, η διάταξη που αφορά στη δυνατότητα επιστολικής ψήφου των αποδήμων (έχει εφαρμοστεί επιτυχώς στις ευρωεκλογές) αναμένεται να λάβει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων καθώς ένα μεγάλο τμήμα της αντιπολίτευσης έχει συμφωνήσει.

Ήδη δηλαδή πέραν της ΝΔ θετικοί στην υπερψήφιση εμφανίζονται ΠΑΣΟΚ, Πλεύση, κασσελακικοί βουλευτές αλλά και αρκετοί ανεξάρτητοι με τον ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίζει το μεσημέρι μετά από συνεδρίαση του προεδρείου της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς υπάρχουν πληροφορίες περί αντιδράσεων στο εσωτερικό του.

Σε κάθε περίπτωση αν η επίμαχη διάταξη δεν λάβει εγκριθεί από τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών θα απορριφθεί συνολικά από το Σώμα.

Αντίθετα, η διάταξη που προβλέπει τη δημιουργία τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων δεν φαίνεται να έχει ρεαλιστικές πιθανότητες συγκέντρωσης 200 ψήφων γεγονός που δεν την καθιστά ανενεργή αλλά μεταθέτει τον χρόνο εφαρμογής της. Στην πράξη, η διάταξη θα έχει ισχύ από τις μεθεπόμενες εκλογές υπό την προϋπόθεση βέβαια πως θα γίνουν με σταυρό προτίμησης και όχι με λίστα (θα πρέπει να έχει σχηματιστεί κυβέρνηση δηλαδή από τις επόμενες κιόλας εκλογές και να μη χρειαστούν επαναληπτικές).