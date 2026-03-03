Κοινή επιστολή Φάμελλου – Χαρίτση σε Μητσοτάκη για άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών

Με επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης καλούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.

Για το ίδιο θέμα ενημέρωσαν με επιστολή τους τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως αναφέρουν, «η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργεί σοβαρά δεδομένα για τη διεθνή σταθερότητα και επηρεάζει ευθέως τα ελληνικά συμφέροντα. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, η Ελλάδα οφείλει να λειτουργεί ως παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο».

Οι δύο πρόεδροι θεωρούν απαραίτητη τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών προκειμένου να υπάρξει επίσημη ενημέρωση και χάραξη της εθνικής γραμμής.

Αναλυτικά η επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη:

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργεί σοβαρά δεδομένα για τη διεθνή σταθερότητα και επηρεάζει ευθέως τα ελληνικά συμφέροντα.

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή η Ελλάδα οφείλει να λειτουργεί ως παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο.

Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε να ζητήσετε άμεσα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό την προεδρία του, προκειμένου να υπάρξει επίσημη ενημέρωση και χάραξη της εθνικής στρατηγικής για τη στάση και τις πρωτοβουλίες της χώρας».

«Θεσμική και εθνική ανάγκη»

Υπενθυμίζεται ότι τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών ζήτησε σήμερα και από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως «είναι θεσμική και εθνική ανάγκη», ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για τη στάση του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο κ. Μητσοτάκης λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ πριν από τη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, είχε ήδη προειδοποιήσει για τους κινδύνους για την περιφερειακή ασφάλεια, για τον κίνδυνο του πολέμου. Είχαμε τοποθετηθεί, επίσης, ξεκάθαρα για τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δημοκρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Επισημαίνοντας ότι ο εκδημοκρατισμός δεν υλοποιείται με παραβίαση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και με στρατιωτική επέμβαση», ανέφερε ο κ. Φάμελλος, προσθέτοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασε «επίσης, από την πρώτη στιγμή την πολεμική επέμβαση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ισραήλ». ‘

Σημείωσε, δε, ότι «πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη σε ευθεία παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και της Χάρτας του ΟΗΕ, που ανοίγει τον ‘ασκό του Αιόλου’ στην ευρύτερη περιοχή» και προσέθεσε πως «η χώρα μας, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μπορούσε και όφειλε να ενεργήσει στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και της σταθερότητας».