Φάμελλος στη Βουλή: Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι εθνική ανάγκη – Ο Μητσοτάκης, ουρά των Τραμπ-Νετανιάχου

Τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών ζήτησε εκ νέου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής, τονίζοντας πως «είναι θεσμική και εθνική ανάγκη», ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για τη στάση του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο κ. Μητσοτάκης λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ πριν από τη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, είχε ήδη προειδοποιήσει για τους κινδύνους για την περιφερειακή ασφάλεια, για τον κίνδυνο του πολέμου. Είχαμε τοποθετηθεί, επίσης, ξεκάθαρα για τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δημοκρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Επισημαίνοντας ότι ο εκδημοκρατισμός δεν υλοποιείται με παραβίαση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και με στρατιωτική επέμβαση», ανέφερε ο κ. Φάμελλος, προσθέτοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασε «επίσης, από την πρώτη στιγμή την πολεμική επέμβαση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ισραήλ». ‘

Σημείωσε, δε, ότι «πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη σε ευθεία παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και της Χάρτας του ΟΗΕ, που ανοίγει τον ‘ασκό του Αιόλου’ στην ευρύτερη περιοχή» και προσέθεσε πως «η χώρα μας, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μπορούσε και όφειλε να ενεργήσει στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και της σταθερότητας».

«Ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου ο κ. Μητσοτάκης»

«Η Ελλάδα πρέπει να λειτουργεί ως παράγοντας ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας», σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος, υπογραμμίζοντας πως «αντίθετα, είμαστε μάρτυρες συνεχών υποχωρήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής του ‘δεδομένου συμμάχου’, βλέποντας τον κ. Μητσοτάκη να λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου».

Παράλληλα, είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «εδώ και έναν χρόνο έχει ζητήσει από το βήμα της Βουλής τη σύγκληση Διεθνούς Διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρωτοβουλία της χώρας μας», επισημαίνοντας ότι «τώρα αποδεικνύεται πόσο σημαντικό θα ήταν να είχαμε πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες και πόσο θα ενίσχυε και τη διπλωματική ισχύ της πατρίδας μας».

«Αντί γι’ αυτό, γινόμαστε μάρτυρες δηλώσεων περί ‘συνδιαμόρφωσης των εξελίξεων’ από τον κ. Γεραπετρίτη, μετά τη συνάντηση με τον κ. Ρούμπιο, λίγες ώρες πριν από την επέμβαση. Και ρωτώ κ. υπουργέ, αυτή την επιλογή συνδιαμορφώσαμε ως Ελλάδα;», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Οι διμερείς συναντήσεις δεν αρκούν – Σύκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών»

Προσέθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε επίσημη ενημέρωση από τον πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας πως οι «διμερείς συναντήσεις δεν αρκούν. Χρειάζεται να χαραχθεί συγκεκριμένη εθνική γραμμή και να ενημερώσετε θεσμικά τα κόμματα. Γι’ αυτό και διατυπώσαμε από χθες το αίτημα για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Θα επαναλάβω και απ’ αυτό εδώ το βήμα την πρότασή μας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε, επίσης, πως «όφειλε και οφείλει, έστω και τώρα, η κυβέρνηση ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να καταδικάσει τη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν. Να ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στον πόλεμο και ότι δεν θα υπάρξει καμία χρήση των στρατιωτικών βάσεων της χώρας μας. Καθαρά λόγια προς όφελος και της ειρήνης και της πατρίδας μας».

Και ανέφερε ότι υπάρχει προηγούμενο, τονίζοντας πως «αντίστοιχη απόφαση πήρε και υλοποίησε η ισπανική κυβέρνηση, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως», προσέθεσε, «η κυβέρνηση οφείλει να μεριμνήσει για την προστασία και την ασφαλή επιστροφή όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές.

«Είμαστε δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία»

«Θέλω να προσθέσω ότι σαφέστατα είμαστε δίπλα στον κυπριακό λαό και στην Κυπριακή Δημοκρατία σε ο,τιδήποτε χρειαστεί. Αυτή τη θέση εξέφρασα και χθες το μεσημέρι και στον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον Στέφανο Στεφάνου, που τον πήρα και του μίλησα και του μετέφερα τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας στον κυπριακό λαό. Και η αποστολή πλοίων και αεροσκαφών στην Κύπρο επιβεβαιώνει την ανάγκη και η ενημέρωση, κ. υπουργέ, αλλά και οι αποφάσεις να λαμβάνονται σε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Φάμελλος, απευθυνόμενος στον αρμόδιο υπουργό, ζήτησε να μεταφέρει στον Κυριάκο Μητσοτάκη «ότι είναι ανεπίτρεπτο ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα να συζητηθεί ως δευτερεύον και παρεμπίπτον, στην αυριανή συζήτηση για το νομοσχέδιο της ψήφου των αποδήμων. Για μία φορά, επιτέλους, σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και κάντε αυτό που ορίζει σε όλους μας το εθνικό συμφέρον. Μην κλείνετε υποκριτικά τη λέξη ‘συναίνεση’. Γιατί το κάνετε και με την ευκαιρία αυτού του νομοσχεδίου», όπως είπε.

Επτά προτάσεις του ΣΥΡΙΧΑ για τη Μέση Ανατολή και την Μεσόγειο

«Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι και θεσμική και εθνική ανάγκη και θα αποτελέσει μια ελάχιστη απόδειξη, αν έστω και λίγο πιστεύετε αυτά που λέτε περί συναίνεσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει συγκεκριμένο πρόγραμμα και πρόταση, ένα σχέδιο ειρήνης και ασφάλειας για τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο και το έχουμε επαναλάβει τον τελευταίο χρόνο πάρα πολλές φορές. Το καταθέτω, λοιπόν, εδώ επίσημα, διότι οφείλει η χώρα μας να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής», επισήμανε, αναφέροντας τα εξής:

«Πρώτον, να απαγορευθεί η εξαγωγή όπλων στις χώρες της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα σε όσες εμπλέκονται στις τοπικές συγκρούσεις.

Δεύτερον, να επιστρέψει άμεσα η διεθνής κοινότητα σε διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για τη δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού με βάση τις αποφάσεις που έχει πάρει ο ΟΗΕ για τα σύνορα του 1967.

Τρίτον, να προωθήσει συνολικά η διεθνής κοινότητα και να πάρει πρωτοβουλία η πατρίδα μας για την ανοικοδόμηση της Συρίας, με Δημοκρατία και ενότητα και με κατοχύρωση μειονοτικών εθνικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων.

Τέταρτον, να εφαρμοστούν οι διαδοχικές αποφάσεις του ΟΗΕ για τη μετατροπή της Μέσης Ανατολής σε μια ζώνη χωρίς πυρηνικά και όπλα μαζικής καταστροφής.

Πέμπτον, ανάγκη επανέναρξης συνομιλιών για το Κυπριακό για λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, που θα επιλύει τα βασικά προβλήματα που είναι η κατοχή εδώ και πενήντα χρόνια στην Κύπρο, που είναι ένα μεγάλο θέμα ειρήνης και ασφάλειας.

Έκτον, να διεκδικήσουμε τη μετατροπή της Μεσογείου σε θάλασσα ειρήνης και ασφάλειας, που θα γεφυρώνει και το χάσμα Βορρά και Νότου και έτσι θα παρεμβαίνει και στο μεγάλο πρόβλημα του προσφυγικού.

Και έβδομον την ενίσχυση της οικολογικής ασφάλειας της Μεσογείου με αναβάθμιση και του Mediterranean Action Plan και του περιβαλλοντικού προγράμματος του ΟΗΕ».

Για να καταλήξει πως «αυτές είναι επτά συγκεκριμένες προτάσεις, προοδευτικές, με διεθνή απήχηση, που δείχνουν τι ακριβώς σημαίνει ενεργητική εξωτερική πολιτική. Αυτές είναι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», σημειώνοντας ότι «δυστυχώς, η κυβέρνηση αποδεικνύεται ακόμα μια φορά ότι ούτε θέλει, ούτε μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις σημαντικές ευθύνες».