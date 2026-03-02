newspaper
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 22:28
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Φάμελλος: Καμία στρατιωτική εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης στην επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 02 Μαρτίου 2026, 23:40

Φάμελλος: Καμία στρατιωτική εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης στην επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ

Ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επισήμανε ότι δεν πρέπει να υπάρξει «καμία εμπλοκή των στρατιωτικών βάσεων που υπάρχουν στη χώρα μας. Όπως ακριβώς αποφάσισε η ισπανική κυβέρνηση»

10 τροφές για να έχετε «μνήμη» ελέφαντα

10 τροφές για να έχετε «μνήμη» ελέφαντα

Spotlight

«Δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμπλοκή του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτή τη στρατιωτική επέμβαση», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος που διεξήχθη διαδικτυακά, σχολιάζοντας τις ραγδαίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά την εισήγησή του ο κ. Φάμελλος επισήμανε πως «απαιτούμε να μην υπάρξει και καμία εμπλοκή των στρατιωτικών βάσεων που υπάρχουν στη χώρα μας. Όπως ακριβώς αποφάσισε η ισπανική κυβέρνηση».

Πρόσθεσε ότι «το αίτημά μας για Συμβούλιο Πολιτικών αρχηγών επιβεβαιώνεται κάθε ώρα που περνάει», λέγοντας πως «η τοποθέτησή μας υπερασπίζεται την ειρηνική επίλυση, την αξιοποίηση των Διεθνών Θεσμών και Οργανισμών, του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και την ασφάλεια της χώρας μας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ υπογράμμισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εδώ και ένα χρόνο, είχε ήδη ζητήσει την σύγκλιση διεθνούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με πρωτοβουλία της χώρας μας, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Τέλος, είπε ότι «η πιθανή συζήτηση την Τετάρτη στη Βουλή και οι διμερείς συζητήσεις με πολιτικούς αρχηγούς δεν λύνουν όσα μπορούν να ειπωθούν στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και φυσικά στη διαμόρφωση εθνικής γραμμής».

Όσα ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, πολύ πριν από τη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, είχε ήδη τοποθετηθεί σχετικά τον κίνδυνο της στρατιωτικής επέμβασης από ΗΠΑ και Ισραήλ και την ανάγκη ειρηνικής επίλυσης.

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητική πλέον σήμερα η εξέλιξη της επέμβασης Τραμπ – Νετανιάχου στο Ιράν και οι επιπτώσεις που αυτή θα δημιουργήσει.

Από χθες έχω μιλήσει για την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό, την μη εμπλοκή της χώρας με οποιονδήποτε τρόπο στο Ιράν και για την ανάγκη ασφαλούς επαναπατρισμού των Ελλήνων και Ελληνίδων πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές έντασης.

Σήμερα εξέφρασα την ανάγκη ενημέρωσης των κομμάτων και διαμόρφωσης εθνικής γραμμής μέσα από Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών.

Γνωρίζετε την κριτική μας για τη σοβαρή αδυναμία και υποχώρηση στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης τα τελευταία 6 χρόνια. Η πολιτική του δεδομένου συμμάχου του κ. Μητσοτάκη μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου.

Θέλουμε όμως απαντήσεις: τι ακριβώς εννοούσε με τη δήλωση περί ‘συνδιαμόρφωσης των εξελίξεων’, ο κ. Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, λίγες ώρες πριν την επέμβαση στην Τεχεράνη;

Οι διμερείς συναντήσεις ενημέρωσης με πολιτικούς αρχηγούς δεν αναπληρώνουν την ανάγκη συνδιαμόρφωσης εθνικής γραμμής.

Το αίτημά μας για Συμβούλιο Πολιτικών αρχηγών επιβεβαιώνεται κάθε ώρα που περνάει.

Δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμπλοκή του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτή τη στρατιωτική επέμβαση. Και απαιτούμε να μην υπάρξει και καμία εμπλοκή των στρατιωτικών βάσεων που υπάρχουν στη χώρα μας. Όπως ακριβώς αποφάσισε η ισπανική κυβέρνηση.

Η τοποθέτηση μας υπερασπίζεται την ειρηνική επίλυση, την αξιοποίηση των Διεθνών Θεσμών και Οργανισμών, του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και την ασφάλεια της χώρας μας.

Η αποστολή δύο φρεγατών και πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο, επιβεβαιώνει επίσης ότι ορθώς εμείς ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, διότι μόνο εκεί μπορεί να γίνει μία συζήτηση με όλες τις πληροφορίες και σαφέστατα για τη στήριξη στην Κύπρο, την οποία η χώρα μας δεν αρνήθηκε ποτές. Άλλωστε ποτέ η Αριστερά δεν έθεσε τέτοιου είδους ζητήματα. Μίλησα σήμερα με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον Στέφανο Στεφάνου και του επιβεβαίωσα τη στήριξη και την αλληλεγγύη της χώρας μας και του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ προς τον Κυπριακό λαό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εδώ και ένα χρόνο, είχε ήδη ζητήσει την σύγκλιση διεθνούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με πρωτοβουλία της χώρας μας, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σήμερα αποδεικνύεται πόσο μεγάλη σημασία θα είχε και πως θα ενίσχυε τη διπλωματική ισχύ της χώρας μας. Αυτό σημαίνει ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Επαναλαμβάνω ότι η πιθανή συζήτηση την Τετάρτη στη Βουλή και οι διμερείς συζητήσεις με πολιτικούς αρχηγούς δεν λύνουν όσα μπορούν να ειπωθούν στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και φυσικά στη διαμόρφωση εθνικής γραμμής».

Μέση Ανατολή: Πώς η σύγκρουση επηρεάζει τις αγορές – Ανησυχία και ενεργειακό σοκ

Μέση Ανατολή: Πώς η σύγκρουση επηρεάζει τις αγορές – Ανησυχία και ενεργειακό σοκ

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής, προέβη σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση μελών της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τι είπαν για την Κύπρο.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα

Με ψυχραιμία αλλά χωρίς να υποτιμά την κρισιμότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είναι καθησυχαστικός για πιθανό ιρανικό χτύπημα στην αμερικανική βάση στη Σούδα. «Δεν είναι καθόλου μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών. Βεβαίως, έχουν υπάρξει αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας» τονίζει. Ανακοινώνει ότι ξεκινά πρόγραμμα επαναπατρισμού Ελλήνων και μιλά για την αταλάντευτη στάση της Ελλάδας υπέρ του διεθνούς δικαίου. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Γεραπετρίτη.

Σύνταξη
Βουλή: Ανησυχία για τις εξελίξεις με Ιράν – Να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί, λέει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Βουλή: Ανησυχία για τις εξελίξεις με Ιράν – Να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί, λέει η αντιπολίτευση

Ανησυχία τους για τις εξελίξεις και την εμπλοκή της Κύπρου με τα πλήγματα στις βρετανικές βάσεις, εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση κλιμακώνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση κλιμακώνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου

«Συμφέρον του ελληνικού λαού είναι να δυναμώσει η πάλη για την απεμπλοκή της Ελλάδας απ’ τον πόλεμο», επισημαίνει το ΚΚΕ για τις εξελίξεις στην Κύπρο και ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;
Το χρονικό 02.03.26
Το χρονικό 02.03.26

The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;

Οι αποκαλύψεις το 2022 για τις υποκλοπές η επίμονη δημοσιογραφική έρευνα και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου το 2026. Ανοίγει νέος κύκλος στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας για τον πόλεμο – Να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή
Νέα Αριστερά 02.03.26
Νέα Αριστερά 02.03.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας για τον πόλεμο – Να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ορμητήριο επιθέσεων», επισημαίνει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. «Η αυταρχική θεοκρατία του Ιράν δεν ανατρέπεται με τις βόμβες της παγκόσμιας ακροδεξιάς», τονίζει

Σύνταξη
Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 02.03.26
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 02.03.26

Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη (03/03) στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ
Επικαιρότητα 02.03.26
Επικαιρότητα 02.03.26

Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ

«Ττην ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων για την Μέση Ανατολή ζητά ο γ.γ. του ΚΚΕ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις
Προειδοποιήσεις Κομισιόν 02.03.26
Προειδοποιήσεις Κομισιόν 02.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις

Διενέργεια ελέγχων από Κομισιόν για το Action Plan 2 της Ελλάδας για τις επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ- «Ουδέν σχόλιον» και παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις αποκαλύψεις του in.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι
Fizz 02.03.26
Fizz 02.03.26

Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι

Σφοδρή σύγκρουση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, με τη βασιλική συντάκτρια της Daily Mail να αρνείται ότι ζήτησε «ευαίσθητα» στοιχεία για τις πτήσεις του πρίγκιπα Χάρι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην ΕΟΕ οι αδελφές Αλεξανδρή, συναντήθηκαν με τον Ισίδωρο Κούβελο: «Η επιστροφή σας μας έδωσε μεγάλη χαρά»
Καλλιτεχνική κολύμβηση 02.03.26
Καλλιτεχνική κολύμβηση 02.03.26

Στην ΕΟΕ οι αδελφές Αλεξανδρή, συναντήθηκαν με τον Ισίδωρο Κούβελο: «Η επιστροφή σας μας έδωσε μεγάλη χαρά»

Η επιστροφή της Άννας-Μαρίας, της Ειρήνης και της Βασιλικής Αλεξανδρή στην Ελλάδα είναι γεγονός καθώς οι τρίδυμες πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης θα αγωνίζονται πλέον με τα εθνικά χρώματα.

Σύνταξη
Εξάνθημα στον λαιμό του Τραμπ «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για προβλήματα υγείας
ΗΠΑ 02.03.26
ΗΠΑ 02.03.26

Εξάνθημα στον λαιμό του Τραμπ «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για προβλήματα υγείας

Ένα εξάνθημα στη δεξιά πλευρά του λαιμού του Ντόναλντ Τραμπ εντόπισαν δημοσιογράφοι κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός του για τον πόλεμο στο Ιράν. Οι εξηγήσεις του γιατρού του αύξησαν τα ερωτήματα.

Σύνταξη
Ο Τζόκοβιτς στους Λέικερς! ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς υποδέχθηκαν τον κορυφαίο τενίστα (vids)
Μπάσκετ 02.03.26
Μπάσκετ 02.03.26

Ο Τζόκοβιτς στους Λέικερς! ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς υποδέχθηκαν τον κορυφαίο τενίστα (vids)

Ο εκ των κορυφαίων τενιστών όλων των εποχών Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Κινγκς, όπου αποθεώθηκε, ενώ πέρασε χρόνο με τους Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Μέση Ανατολή 02.03.26
Μέση Ανατολή 02.03.26

Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Τα Στενά του Ορμούζ είναι η πιο ζωτική οδός μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο και ελέγχεται από το Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πολλά μέσα για να εμποδίσουν τη διέλευση πλοίων.

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής, προέβη σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση μελών της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: Σπουδαία νίκη με σούπερ Τολιόπουλο η Εθνική! (vids)
Μπάσκετ 02.03.26
Μπάσκετ 02.03.26

Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: Σπουδαία νίκη με σούπερ Τολιόπουλο η Εθνική! (vids)

Χάρη σε έναν εξαιρετικό Βασίλη Τολιόπουλο στο Μαυροβούνιο που είχε 27 πόντους, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ, η Ελλάδα πήρε εκτός έδρας νίκη με 79-65 κόντρα στο Μαυροβούνιο και πέρασε ξανά στην κορυφή!

Σύνταξη
Μπάρτσα και Ρεάλ τα δίνουν όλα για Ρόδρι
On Field 02.03.26
On Field 02.03.26

Μπάρτσα και Ρεάλ τα δίνουν όλα για Ρόδρι

Ο ισπανικός Τύπος αναφέρει πως «μπλαουγκράνα» και «μερένχες» κάνουν μεγάλη προσπάθεια για την απόκτηση του διεθνούς μέσου της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έλον Μασκ, Άντριου Τέιτ και ο κύριος Telegram επιμένουν Ντουμπάι – «Προτιμώ drones από φόρους»
Πρόκληση 02.03.26
Πρόκληση 02.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έλον Μασκ, Άντριου Τέιτ και ο κύριος Telegram επιμένουν Ντουμπάι – «Προτιμώ drones από φόρους»

Η Μέση Ανατολή φλέγεται αλλά το brand Ντουμπάι δεν μοιάζει να απειλείται -τουλάχιστον όχι ακόμη. Πάβελ Ντούροφ, Έλον Μασκ και Άντριου Τέιτ το επιβεβαιώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μέση Ανατολή: Στις φλόγες του πολέμου – Ιρανικές απειλές για την Κύπρο – Ελληνικές φρεγάτες και F-16 στο νησί
Σε τεντωμένο σχοινί 02.03.26
Σε τεντωμένο σχοινί 02.03.26

Στις φλόγες του πολέμου η Μέση Ανατολή - Ιρανικές απειλές για την Κύπρο και ελληνική χείρα βοηθείας στο νησί

Σε αχαρτογράφητα νερά η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με τον κίνδυνο η κατάσταση να ξεφύγει εκτός ελέγχου, οδηγώντας σε περιφερειακή σύρραξη. Στη «δίνη του κυκλώνα» και η Κύπρος που απειλείται ανοιχτά από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Σπεύδει σε βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας η Ελλάδα με πολεμικά αεροσκάφη και πλοία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τι είπαν για την Κύπρο.

Σύνταξη
«Πανικός» και «απελπισία» το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο, λέει ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ
Κατηγορίες 02.03.26
Κατηγορίες 02.03.26

«Πανικός» και «απελπισία» το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο, λέει ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ

Ο Ντάνι Ντανόν τόνισε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν «αποφασιστικά, χειρουργικά, χωρίς απολογία», τονίζοντας ότι η Τεχεράνη «αντιδρά σπασμωδικά από απελπισία».

Σύνταξη
«Λες και δεν έχω αυτιά να ακούσω»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος θεωρεί πως ο Τόνι Σφήνος ειναι «άφωνος για Eurovision»
Buongiorno 02.03.26
Buongiorno 02.03.26

«Λες και δεν έχω αυτιά να ακούσω»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος θεωρεί πως ο Τόνι Σφήνος ειναι «άφωνος για Eurovision»

«Για τραγουδιστής κανονικός, να πάει και στη Eurovision, είναι του αφώνου. Για τραγουδιστής να κάνει αυτές τις παραστάσεις, είναι μια χαρά», είπε μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Τόνι Σφήνο

Σύνταξη
Αντρέα Τρινκιέρι κι επίσημα στον ΠΑΟΚ – Πότε πιάνει δουλειά
Μπάσκετ 02.03.26
Μπάσκετ 02.03.26

Αντρέα Τρινκιέρι κι επίσημα στον ΠΑΟΚ – Πότε πιάνει δουλειά

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του έμπειρου Ιταλού τεχνικού, Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα πρώτου προπονητή από το καλοκαίρι. Το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι για τρία χρόνια

Σύνταξη
The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;
Expla-in 02.03.26
Expla-in 02.03.26

The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;

Το ιρανικό drone που έπεσε στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, αλλά και οι δηλώσεις από το Ιράν πως θα ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον της Κύπρου βάζουν το νησί στο κάδρο του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Premier League: Κόκκινη κάρτα στο VAR για κόρνερ, προβληματισμός για την «αδιαφορία» των διαιτητών
Ποδόσφαιρο 02.03.26
Ποδόσφαιρο 02.03.26

Premier League: Κόκκινη κάρτα στο VAR για κόρνερ, προβληματισμός για την «αδιαφορία» των διαιτητών

Η Premier League θα εξαιρεθεί από μια νέα προτεινόμενη αλλαγή κανονισμού που επιτρέπει στο VAR να εξετάζει αν πρέπει να καταλογιστεί κόρνερ. Για ποια …επιδημία «αδιαφορούν» οι διαιτητές

Βάιος Μπαλάφας
Ο Μακρόν αυξάνει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας – Προσφέρεται να το μοιραστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους
Πυρηνική εποχή 02.03.26
Πυρηνική εποχή 02.03.26

Ο Μακρόν αυξάνει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας – Προσφέρεται να το μοιραστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους

Ο Μακρόν ανακοίνωσε την αύξηση του πυρηνικού οπλοστασίου, αλλά και την πρόθεση του Παρισιού να συμπεριλάβει στην ομπρέλα τους Ευρωπαίους εταίρους. Το ενδιαφέρον της Ελλάδας επιβεβαιώνει η κυβέρνηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βραβεία Σεζάρ και θεωρίες περί σωσία: Τελικά πήγε ή όχι ο Τζιμ Κάρεϊ στην τελετή;
Viral 02.03.26
Viral 02.03.26

Βραβεία Σεζάρ και θεωρίες περί σωσία: Τελικά πήγε ή όχι ο Τζιμ Κάρεϊ στην τελετή;

Η συγκινητική εμφάνιση του Τζιμ Κάρεϊ στα Σεζάρ μετατράπηκε σε διαδικτυακό θρίλερ, όταν ανάρτηση drag καλλιτέχνη πυροδότησε φήμες ότι στη σκηνή δεν βρισκόταν ο ίδιος, αλλά ένας «σωσίας» του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
