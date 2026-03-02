Φάμελλος: Καμία στρατιωτική εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης στην επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ

«Δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμπλοκή του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτή τη στρατιωτική επέμβαση», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος που διεξήχθη διαδικτυακά, σχολιάζοντας τις ραγδαίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά την εισήγησή του ο κ. Φάμελλος επισήμανε πως «απαιτούμε να μην υπάρξει και καμία εμπλοκή των στρατιωτικών βάσεων που υπάρχουν στη χώρα μας. Όπως ακριβώς αποφάσισε η ισπανική κυβέρνηση».

Πρόσθεσε ότι «το αίτημά μας για Συμβούλιο Πολιτικών αρχηγών επιβεβαιώνεται κάθε ώρα που περνάει», λέγοντας πως «η τοποθέτησή μας υπερασπίζεται την ειρηνική επίλυση, την αξιοποίηση των Διεθνών Θεσμών και Οργανισμών, του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και την ασφάλεια της χώρας μας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ υπογράμμισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εδώ και ένα χρόνο, είχε ήδη ζητήσει την σύγκλιση διεθνούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με πρωτοβουλία της χώρας μας, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Τέλος, είπε ότι «η πιθανή συζήτηση την Τετάρτη στη Βουλή και οι διμερείς συζητήσεις με πολιτικούς αρχηγούς δεν λύνουν όσα μπορούν να ειπωθούν στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και φυσικά στη διαμόρφωση εθνικής γραμμής».

Όσα ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, πολύ πριν από τη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, είχε ήδη τοποθετηθεί σχετικά τον κίνδυνο της στρατιωτικής επέμβασης από ΗΠΑ και Ισραήλ και την ανάγκη ειρηνικής επίλυσης.

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητική πλέον σήμερα η εξέλιξη της επέμβασης Τραμπ – Νετανιάχου στο Ιράν και οι επιπτώσεις που αυτή θα δημιουργήσει.

Από χθες έχω μιλήσει για την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό, την μη εμπλοκή της χώρας με οποιονδήποτε τρόπο στο Ιράν και για την ανάγκη ασφαλούς επαναπατρισμού των Ελλήνων και Ελληνίδων πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές έντασης.

Σήμερα εξέφρασα την ανάγκη ενημέρωσης των κομμάτων και διαμόρφωσης εθνικής γραμμής μέσα από Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών.

Γνωρίζετε την κριτική μας για τη σοβαρή αδυναμία και υποχώρηση στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης τα τελευταία 6 χρόνια. Η πολιτική του δεδομένου συμμάχου του κ. Μητσοτάκη μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου.

Θέλουμε όμως απαντήσεις: τι ακριβώς εννοούσε με τη δήλωση περί ‘συνδιαμόρφωσης των εξελίξεων’, ο κ. Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, λίγες ώρες πριν την επέμβαση στην Τεχεράνη;

Οι διμερείς συναντήσεις ενημέρωσης με πολιτικούς αρχηγούς δεν αναπληρώνουν την ανάγκη συνδιαμόρφωσης εθνικής γραμμής.

Το αίτημά μας για Συμβούλιο Πολιτικών αρχηγών επιβεβαιώνεται κάθε ώρα που περνάει.

Δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμπλοκή του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτή τη στρατιωτική επέμβαση. Και απαιτούμε να μην υπάρξει και καμία εμπλοκή των στρατιωτικών βάσεων που υπάρχουν στη χώρα μας. Όπως ακριβώς αποφάσισε η ισπανική κυβέρνηση.

Η τοποθέτηση μας υπερασπίζεται την ειρηνική επίλυση, την αξιοποίηση των Διεθνών Θεσμών και Οργανισμών, του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και την ασφάλεια της χώρας μας.

Η αποστολή δύο φρεγατών και πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο, επιβεβαιώνει επίσης ότι ορθώς εμείς ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, διότι μόνο εκεί μπορεί να γίνει μία συζήτηση με όλες τις πληροφορίες και σαφέστατα για τη στήριξη στην Κύπρο, την οποία η χώρα μας δεν αρνήθηκε ποτές. Άλλωστε ποτέ η Αριστερά δεν έθεσε τέτοιου είδους ζητήματα. Μίλησα σήμερα με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον Στέφανο Στεφάνου και του επιβεβαίωσα τη στήριξη και την αλληλεγγύη της χώρας μας και του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ προς τον Κυπριακό λαό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εδώ και ένα χρόνο, είχε ήδη ζητήσει την σύγκλιση διεθνούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με πρωτοβουλία της χώρας μας, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σήμερα αποδεικνύεται πόσο μεγάλη σημασία θα είχε και πως θα ενίσχυε τη διπλωματική ισχύ της χώρας μας. Αυτό σημαίνει ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Επαναλαμβάνω ότι η πιθανή συζήτηση την Τετάρτη στη Βουλή και οι διμερείς συζητήσεις με πολιτικούς αρχηγούς δεν λύνουν όσα μπορούν να ειπωθούν στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και φυσικά στη διαμόρφωση εθνικής γραμμής».