ΣΥΡΙΖΑ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια
«Το συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων είναι η ειρήνη και η σταθερότητα, μέσα από τη διπλωματική επίλυση», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, μετά την κοινή πυραυλική επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν
- Σοκ: Άνδρας χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στα ανήλικα ανίψια του
- «Να μην περιοριστεί η μνήμη της Μαρίας Λαδά σε λόγια θλίψης» - Ένωση ΑμεΑ για δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος»
- Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου
- Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα
«Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, μετά την κοινή πυραυλική επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα την πολεμική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Πρόκειται για μια άκρως επικίνδυνη εξέλιξη που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά δεν αφήνει ανεπηρέαστη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία νομιμοποιητική βάση για τις ενέργειες Τραμπ – Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή, που οδηγούν σε ένα γενικευμένο πόλεμο στην περιοχή», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.
«Το συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων είναι η ειρήνη και η σταθερότητα»
Ακολούθως προσθέτει πως «η χώρα μας, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ως μέλος της Ε.Ε οφείλει να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνης και διπλωματίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».
Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ διαμηνύει ότι «δεν μπορεί να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια» και καταλήγει λέγοντας πως «το συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων είναι η ειρήνη και η σταθερότητα, μέσα από τη διπλωματική επίλυση και σε αυτήν την κατεύθυνση οφείλει να κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής».
- ΣΥΡΙΖΑ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια
- Ιράν: Αναστέλλονται οι πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή
- ΕΛ.ΑΣ: 3 συλλήψεις, 128 προσαγωγές στο πλαίσιο της συγκέντρωσης για τα Τέμπη – Βρέθηκαν μολότοφ σε στοά στην Ερμού
- Υπ. Ναυτιλίας: Σε αυξημένη επιφυλακή – Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ
- Το buy out και όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον – Ποια είναι τα δεδομένα στο deal με την Παρί
- Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν
- Οι Αθώοι: Δυο νέα πρόσωπα καθορίζουν την πορεία του Γιάννου στην Ήπειρο – Ο ρόλος της Γιούλης Τσαγκαράκη και της Φιλίππας Κουτούπα
- Χαρίτσης: Η πρόσδεση της κυβέρνησης στον άξονα ΗΠΑ–Ισραήλ καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη σε επικίνδυνες εμπλοκές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις