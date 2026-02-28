newspaper
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
ΣΥΡΙΖΑ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια
Πολιτική Γραμματεία 28 Φεβρουαρίου 2026, 13:24

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια

«Το συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων είναι η ειρήνη και η σταθερότητα, μέσα από τη διπλωματική επίλυση», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, μετά την κοινή πυραυλική επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν

Σύνταξη
«Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, μετά την κοινή πυραυλική επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα την πολεμική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Πρόκειται για μια άκρως επικίνδυνη εξέλιξη που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά δεν αφήνει ανεπηρέαστη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία νομιμοποιητική βάση για τις ενέργειες Τραμπ – Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή, που οδηγούν σε ένα γενικευμένο πόλεμο στην περιοχή», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

«Το συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων είναι η ειρήνη και η σταθερότητα»

Ακολούθως προσθέτει πως «η χώρα μας, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ως μέλος της Ε.Ε οφείλει να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνης και διπλωματίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ διαμηνύει ότι «δεν μπορεί να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια» και καταλήγει λέγοντας πως «το συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων είναι η ειρήνη και η σταθερότητα, μέσα από τη διπλωματική επίλυση και σε αυτήν την κατεύθυνση οφείλει να κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής».

Ναυτιλία
Ναυτιλία: Οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Ναυτιλία: Οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Κόσμος
Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

Υπ. Ναυτιλίας: Σε αυξημένη επιφυλακή – Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή το υπουργείο Ναυτιλίας - Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ

Στόχος της επικοινωνίας ήταν να επιβεβαιωθεί ότι τα πλοία δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας και να παρασχεθούν οδηγίες για την ασφαλή συνέχιση των πλόων τους

Σύνταξη
Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν
Πολιτική 28.02.26

Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν

Το ΥΠΕΞ ενεργοποίησε την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά το χτύπημα στο Ιράν.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η πρόσδεση της κυβέρνησης στον άξονα ΗΠΑ–Ισραήλ καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη σε επικίνδυνες εμπλοκές
Πόλεμος Ισραήλ - Ιράν 28.02.26

Χαρίτσης: Η πρόσδεση της κυβέρνησης στον άξονα ΗΠΑ–Ισραήλ καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη σε επικίνδυνες εμπλοκές

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, τονίζει πως «μια στρατιωτική σύγκρουση με απώτερο στόχο την καθεστωτική αλλαγή δεν θα φέρει δημοκρατία. Θα συνθλίψει πρώτα από όλους τους ίδιους τους πολίτες»

Σύνταξη
Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»
Επικαιρότητα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»

Για απόδοση ευθυνών με τρόπο αυστηρό και κάλυψη κενών μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών με το συλλογικό τραύμα να παραμένει ανοιχτό και η αίσθηση περί συγκάλυψης των ευθυνών ισχυρή.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας
Δήλωση Μάντζου 28.02.26

ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας

Η ελληνική κυβέρνηση «οφείλει άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 28.02.26

Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ

«Η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεθωριάζει· αντιθέτως, λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση του θεσμικού και ηθικού χρέους για Δικαιοσύνη. Με πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα», τόνισε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»
Δήλωση Παππά 28.02.26

ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως η υπόθεση του θανάτου της 67χρονης, «θα τεθεί άμεσα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων, τη θεσμική λογοδοσία και την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας»

Σύνταξη
ΝΔ και Κυριάκος Μητσοτάκης: Το προεκλογικό δίλημμα «σταθερότητα ή χάος» μετεξελίσσεται σε «Δεξιά ή Αριστερά»
Πολιτική Γραμματεία 28.02.26

ΝΔ και Κυριάκος Μητσοτάκης: Το προεκλογικό δίλημμα «σταθερότητα ή χάος» μετεξελίσσεται σε «Δεξιά ή Αριστερά»

Απευθυνόμενος προς την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και προς τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε στο ΚΚΕ και την Αριστερά με θυμωμένο και προσβλητικό ύφος.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Η υποκρισία Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη και η αφωνία για τις υποκλοπές – «Δεν τελείωσε εδώ», λέει η αντιπολίτευση
Κοροϊδία 27.02.26

Η υποκρισία Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη και η αφωνία για τις υποκλοπές – «Δεν τελείωσε εδώ», λέει η αντιπολίτευση

Προκλητική χαρακτηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης την επιμονή του Μαξίμου στην επίκληση της «εμπιστοσύνης που έχει η κυβέρνηση στην Δικαιοσύνη». Όσο για την «γαλάζια» πεποίθηση ότι τις υποκλοπές τις διέπραξαν ιδιώτες, αυτή ξεπερνάει τα όρια

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες
Επικαιρότητα 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες

«Η ομοϊδεάτης και συνοδοιπόρος  του κ. Μητσοτάκη επέλεξε να παρακάμψει τα εκλεγμένα όργανα που αντιπροσωπεύουν τους Ευρωπαίους και να αγνοήσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια που συγκροτούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Γερουλάνος: Αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές στα Τέμπη
Βουλή 27.02.26

Γερουλάνος: Αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές στα Τέμπη

«Να μην ξανασυμβιβαστούμε με την ατιμωρησία που εξοργίζει. Τον ωχαδερφισμό που διαλύει κάθε νοιάξιμο. Την αδιαφάνεια που σκοτώνει. Να μην κρυβόμαστε πίσω από τις διαχρονικές παθογένειες», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη

«Ποια δεδομένα ή εκτιμήσεις κινδύνου δικαιολόγησαν, κατά την κρίση της ΕΛ.ΑΣ., την παρουσία ισχυρών δυνάμεων ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε μια προγραμματισμένη, δημόσια και ειρηνική επίσκεψη υπουργού σε νοσοκομείο;», ρωτούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ: Ερώτηση στην ΕΕ για την τραγική κατάσταση στους σιδηροδρόμους τρία χρόνια μετά τα Τέμπη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27.02.26

ΕΟ ΚΚΕ: Ερώτηση στην ΕΕ για την τραγική κατάσταση στους σιδηροδρόμους τρία χρόνια μετά τα Τέμπη

«Τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη οι συγκρούσεις τρένων, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες», σημειώνουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

Σύνταξη
«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Μήνυμα 27.02.26

«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Το πανό της Νέας Αριστεράς ανέγραφε «Η πληγή των Τεμπών είναι ακόμη ανοιχτή - Δικαιοσύνη Τώρα» ώστε «να υπενθυμίσει ότι δεν πρόκειται για αριθμούς, αλλά για ζωές», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Παραδόθηκε στον Νικήτα Κακλαμάνη το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Βουλή 27.02.26

Παραδόθηκε στον Νικήτα Κακλαμάνη το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το πόρισμα επέδωσαν στον πρόεδρο της Βουλής, εκ των μελών του προεδρείου της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος, Ανδρέας Νικολακόπουλος, και η γραμματέας, Ιωάννα Λυτρίβη

Σύνταξη
Υπ. Ναυτιλίας: Σε αυξημένη επιφυλακή – Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή το υπουργείο Ναυτιλίας - Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ

Στόχος της επικοινωνίας ήταν να επιβεβαιωθεί ότι τα πλοία δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας και να παρασχεθούν οδηγίες για την ασφαλή συνέχιση των πλόων τους

Σύνταξη
Το buy out και όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον – Ποια είναι τα δεδομένα στο deal με την Παρί
Euroleague 28.02.26

Το buy out και όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον – Ποια είναι τα δεδομένα στο deal με την Παρί

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον ακούγεται όλο και πιο έντονα για άλλες ομάδες της Euroleague, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός – Τι ισχύει με το συμβόλαιο του στην Παρί.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν
Πολιτική 28.02.26

Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν

Το ΥΠΕΞ ενεργοποίησε την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά το χτύπημα στο Ιράν.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η πρόσδεση της κυβέρνησης στον άξονα ΗΠΑ–Ισραήλ καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη σε επικίνδυνες εμπλοκές
Πόλεμος Ισραήλ - Ιράν 28.02.26

Χαρίτσης: Η πρόσδεση της κυβέρνησης στον άξονα ΗΠΑ–Ισραήλ καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη σε επικίνδυνες εμπλοκές

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, τονίζει πως «μια στρατιωτική σύγκρουση με απώτερο στόχο την καθεστωτική αλλαγή δεν θα φέρει δημοκρατία. Θα συνθλίψει πρώτα από όλους τους ίδιους τους πολίτες»

Σύνταξη
Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ
Euroleague 28.02.26

Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ

Πότε είναι προγραμματισμένα τα εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ – Ανοικτή η έδρα διεξαγωγής μετά τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη – Συγκίνηση και αναπάντητα «γιατί»
«Μαύρη» επέτειος 28.02.26

Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη - Συγκίνηση και αναπάντητα «γιατί»

Δεκάδες πολίτες που φτάνουν στη Λάρισα για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη των 57 θυμάτων στα Τέμπη, στέκονται σιωπηλοί μπροστά στο μνημείο, τα αναμνηστικά και τις φωτογραφίες

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι στο in: Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε και δεν θα ξεχάσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο
Τέμπη 28.02.26

Πάνος Ρούτσι στο in: Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε και δεν θα ξεχάσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε στο in από το Σύνταγμα όπου βρίσκεται για το συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη - «Προσπαθούμε να βρούμε τη Δικαιοσύνη», επισημαίνει ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία» – Μήνυμα Πάνου Ρούτσι για την επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Δικαιοσύνη 28.02.26

«Δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία»- Μήνυμα Πάνου Ρούτσι για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών

«Ο κόσμος ήδη μαζεύεται, να δώσουμε ένα μήνυμα σε αυτή την κυβέρνηση που τρία χρόνια προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να μάθουμε την αλήθεια για τα Τέμπη» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι

Σύνταξη
Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή – Τα αναζητούν εθελόντριες
«Κόκκινος συναγερμός» 28.02.26

Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή - Τα αναζητούν εθελόντριες

Δύο κουταβάκια μόλις τριών μηνών τα πήραν από το Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, τα οποία φρόντιζαν εθελόντριες, και τα πήγαν σε περιοχή όπου η ζωή τους κινδυνεύει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»
Επικαιρότητα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»

Για απόδοση ευθυνών με τρόπο αυστηρό και κάλυψη κενών μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών με το συλλογικό τραύμα να παραμένει ανοιχτό και η αίσθηση περί συγκάλυψης των ευθυνών ισχυρή.

Σύνταξη
Στους δρόμους για «Δικαιοσύνη» τρία χρόνια μετά τα Τέμπη – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
Ξεσηκωμός 28.02.26 Upd: 13:15

Στους δρόμους για «Δικαιοσύνη» τρία χρόνια μετά τα Τέμπη – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Αν και έχουν περάσει πάνω από 1.000 ημέρες από το πολύνεκρο δυστύχημα, το αίτημα να βρεθούν οι ένοχοι και να πληρώσουν παραμένει ανεκπλήρωτο. Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις από τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη

Σύνταξη
«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ
Η δήλωση 28.02.26

«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας
Δήλωση Μάντζου 28.02.26

ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας

Η ελληνική κυβέρνηση «οφείλει άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
