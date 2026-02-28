ΣΥΡΙΖΑ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια

«Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, μετά την κοινή πυραυλική επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα την πολεμική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Πρόκειται για μια άκρως επικίνδυνη εξέλιξη που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά δεν αφήνει ανεπηρέαστη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία νομιμοποιητική βάση για τις ενέργειες Τραμπ – Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή, που οδηγούν σε ένα γενικευμένο πόλεμο στην περιοχή», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

«Το συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων είναι η ειρήνη και η σταθερότητα»

Ακολούθως προσθέτει πως «η χώρα μας, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ως μέλος της Ε.Ε οφείλει να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνης και διπλωματίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ διαμηνύει ότι «δεν μπορεί να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια» και καταλήγει λέγοντας πως «το συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων είναι η ειρήνη και η σταθερότητα, μέσα από τη διπλωματική επίλυση και σε αυτήν την κατεύθυνση οφείλει να κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής».