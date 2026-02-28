ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας

Πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης και της σταθερότητας καλεί την κυβέρνηση να λάβει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μέσω δήλωσης του υπευθύνου ΚΤΕ Εξωτερικών Δημήτρη Μάντζου, μετά την πυραυλική επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν.

«Οι ραγδαίες και εν πολλοίς προαναγγελθείσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν έντονη ανησυχία και επιτείνουν τη δεδομένη αβεβαιότητα σε μια από τις πιο ταραγμένες περιοχές του πλανήτη», υπογραμμίζει ο κ. Μάντζος.

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισημαίνει πως «η διεθνής κοινότητα, όπως εκφράζεται από τους διεθνείς οργανισμούς, οφείλει να καλέσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτοσυγκράτηση και την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ελλάδα, ως Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και Κράτος-Μέλος της ΕΕ, οφείλει να στηρίξει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης και της σταθερότητας».

Τέλος, τονίζει πως «οφείλει δε, άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες και να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις ενδεχόμενες συνέπειες της κρίσης σε γεωπολιτικό, οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο».

Για κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ κάνει λόγο το Ισραήλ

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τις αρχές της χώρας. Σύμφωνα με το Al Jazeera στην Τεχεράνη ακούγονται πολλές εκρήξεις.

Η χώρα της Μέσης Ανατολής χαρακτήρισε την επίθεση «προληπτική» ενώ σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ. Λίγο αργότερα ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι πρόκειται για κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ που έχουν περικυκλώσει με ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις το Ιράν.