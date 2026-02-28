Χαρίτσης: Η πρόσδεση της κυβέρνησης στον άξονα ΗΠΑ–Ισραήλ καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη σε επικίνδυνες εμπλοκές

«Η κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν δεν είναι ένα ακόμα επεισόδιο μιας περιφερειακής σύγκρουσης. Αγγίζει τον πυρήνα της διεθνούς ασφάλειας και οφείλουμε να το καταδικάσουμε ρητά και απερίφραστα», τονίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μετά την πυραυλική επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο κ. Χαρίτσης τονίζει πως «μια στρατιωτική σύγκρουση με απώτερο στόχο την καθεστωτική αλλαγή δεν θα φέρει δημοκρατία. Θα συνθλίψει πρώτα από όλους τους ίδιους τους πολίτες». Όσον αφορά την Ελλάδα, επισημαίνει πως «η μονομερής πρόσδεση της ελληνικής κυβέρνησης στον άξονα ΗΠΑ–Ισραήλ καθιστά τη χώρα μας ευάλωτη σε επικίνδυνες εμπλοκές. Σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία, η Ελλάδα δεν πρέπει να λειτουργήσει ως δεδομένος εταίρος στρατιωτικών σχεδιασμών».

Τέλος, ζητεί άμεση αποκλιμάκωση, επιστροφή στη διπλωματία και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. «Η Ελλάδα πρέπει να σταθεί καθαρά υπέρ της ειρήνης. Και το αντιπολεμικό κίνημα είναι σήμερα πιο αναγκαίο από ποτέ», καταλήγει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Όσα τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης:

«Δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία αλλά τελικά συνέβη.

Η κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ- Ισραήλ κατά του Ιράν δεν είναι ένα ακόμα επεισόδιο μιας περιφερειακής σύγκρουσης.

Αγγίζει τον πυρήνα της διεθνούς ασφάλειας και οφείλουμε να το καταδικάσουμε ρητά και απερίφραστα.

Πρόκειται για έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα παρεμβατικών επιλογών της κυβέρνησης Τραμπ. Για τη στρατηγική της διαρκούς στρατιωτικής πίεσης που υποκαθιστά τη διπλωματία και ξηλώνει συστηματικά ό,τι έχει απομείνει από το διεθνές δίκαιο.

Οι προληπτικές επιθέσεις και κάθε λογική στρατιωτικής επιβολής δεν εμπέδωσαν ποτέ καμία ασφάλεια και καμία σταθερότητα. Δημιούργησαν μόνο νέους κύκλους βίας και αδιεξόδου.

Όμως αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι μια αφηρημένη γεωπολιτική αντιπαράθεση.

Ο λαός του Ιράν βρίσκεται εδώ και μήνες στους δρόμους, διεκδικώντας ελευθερίες, αξιοπρέπεια και δικαιώματα, αντιμετωπίζοντας σκληρή καταστολή.

Μια στρατιωτική σύγκρουση με απώτερο στόχο την καθεστωτική αλλαγή δεν θα φέρει δημοκρατία. Θα συνθλίψει πρώτα από όλους τους ίδιους τους πολίτες.

Η μονομερής πρόσδεση της ελληνικής κυβέρνησης στον άξονα ΗΠΑ–Ισραήλ καθιστά τη χώρα μας ευάλωτη σε επικίνδυνες εμπλοκές. Σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία, η Ελλάδα δεν πρέπει να λειτουργήσει ως δεδομένος εταίρος στρατιωτικών σχεδιασμών.

Καμία εμπλοκή της Ελλάδας.

Καμία χρήση του ελληνικού εδάφους ή υποδομών της χώρας για επιχειρήσεις που κλιμακώνουν τη σύγκρουση.

Άμεση αποκλιμάκωση. Επιστροφή στη διπλωματία. Σεβασμός στο διεθνές δίκαιο.

Η Ελλάδα πρέπει να σταθεί καθαρά υπέρ της ειρήνης.

Και το αντιπολεμικό κίνημα είναι σήμερα πιο αναγκαίο από ποτέ».

Νέα Αριστερά: Ευθεία παράβαση του διεθνούς δικαίου η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν

Ανακοίνωση για την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν εξέδωσε και η Νέα Αριστερά, τονίζοντας πως αποτελεί «ευθεία παράβαση του διεθνούς δικαίου».

«Η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν συνιστά μια επικίνδυνη κλιμάκωση που απειλεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και το διεθνές δίκαιο. Σε μια περίοδο όπου οι λαοί δοκιμάζονται από πολέμους, ενεργειακή ακρίβεια και γεωπολιτικές εντάσεις, η επιλογή της στρατιωτικής ισχύος αντί της διπλωματίας αναπαράγει έναν φαύλο κύκλο βίας και αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή, αλλά και πέρα από αυτή», υπογραμμίζει η Πατησίων.

Ακολούθως προσθέτει ότι «ως Νέα Αριστερά καταδικάζουμε κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση και τη λογική των «προληπτικών χτυπημάτων» που υπονομεύουν την αρχή της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από τις στρατιωτικές συγκρούσεις των μεγάλων δυνάμεων. Αντίθετα, πληρώνουν το κόστος με αίμα, προσφυγιά, κοινωνική απορρύθμιση και οικονομική ανασφάλεια».

Καταληκτικά επισημαίνει πως «καλούμε τη διεθνή κοινότητα, την Ευρώπη και την ελληνική κυβέρνηση να λάβουν αμέσως αποφάσεις για την άμεση αποκλιμάκωση στην περιοχή».