Επικοινωνία Φάμελλου με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ – «Κοινές ανησυχίες για την κατάσταση»

Με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου συνομίλησε τηλεφωνικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, μετά την εξελίξεις στην Κύπρο και το ιρανικό χτύπημα στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι δύο πολιτικοί αρχηγοί μοιράστηκαν τις κοινές ανησυχίες τους για την κρίσιμη κατάσταση της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, τονίζεται πως «ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μετέφερε τη στήριξη του στον Κυπριακό λαό και στο αδελφό κυπριακό κόμμα».

Επίσης, του μετέφερε «την ξεκάθαρη θέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, που έχει εκφραστεί από χθες στην ελληνική κυβέρνηση, πώς προτεραιότητα πρέπει να είναι ο ασφαλής επαναπατρισμός όσων βρίσκονται στις επικίνδυνες περιοχές, η μη εμπλοκή της χώρας σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση και πως η επίλυση πρέπει να είναι ειρηνική με βάση το Διεθνές Δίκαιο». Τέλος, οι δύο αρχηγοί συμφώνησαν να έχουν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας.

Η Ελλάδα στέλνει δύο φρεγάτες και ένα ζεύγος F16 στην Κύπρο

Σε συναγερμό βρίσκονται Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία μετά το χτύπημα σε βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ σε διαρκή επικοινωνία βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας με τον κύπριο ομόλογο του, Βασίλη Πάλμα και κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ, δύο ελληνικές φρεγάτες και ένα ζεύγος F-16 αναχωρούν για την Κύπρο.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας «μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας διαβεβαίωσα κύριο Πάλμα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην Άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και όλες οι παράνομες ενέργειες στο έδαφος της».

Κατόπιν αυτού και με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, όπως ανέφερε ο Δένδιας, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», καθώς και δεύτερη φρεγάτα η οποία θα φέρει το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» αλλά και ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλει στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει.