Ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και Κύπρο ζητούν τα κόμματα στη Βουλή

Να ενημερωθούν για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και την εμπλοκή της Κύπρου στις επιχειρήσεις αντιποίνων της ιρανικής πλευράς, ζητούν από τη κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στη Βουλή τα κόμματα εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τις εξελίξεις και ζήτησαν να μην εμπλακεί η χώρα μας στα όσα συμβαίνουν στον κόλπο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος προειδοποίησε για τον κίνδυνο περιφερειακής ανάπτυξης και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς.

“Η χώρα οφείλει να παραμείνει προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο. Αυτή είναι η μόνη ασφαλής οδός”, είπε και πρόσθεσε: “ η χώρα μας πρέπει να είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος και η λύση είναι η διπλωματία και ο διάλογος. Κατανοούμε το αίτημα της κυπριακής δημοκρατίας για υποστήριξη ωστόσο πρέπει να είναι σαφές από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε συμμετοχή σε επιθετικές ενέργειες”.

“Το πιο σημαντικό είναι η σύγκλιση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης ζητώντας τη διεξαγωγή προημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για το ζήτημα και προειδοποιώντας πως η Ελλάδα δεν πρέπει να συμμετάσχει σε επιθετικές επιχειρήσεις.

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Γιάννης Γκιόκας ζήτησε να γίνει συζήτηση στη Βουλή, ανοιχτά και όχι συνάντηση πολιτικών αρχηγών, καθώς όπως είπε δεν μπορεί να υπάρξει εθνική γραμμή με τη παρούσα κυβέρνηση. «Ζητάμε να αναβληθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης και πρόσθεσε: “να γίνει συζήτηση και όχι συνάντηση. Μπροστά στον ελληνικό λαό και κάθε κόμμα να παρουσιάσει τις θέσεις του γιατί η κατάσταση είναι εκρηκτική.

«Δεν έχουμε ζητήσει από τους Αμερικανούς να μη χρησιμοποιούν τη Σούδα. Άρα, η χώρα μας εμπλέκεται. Βεβαίως, να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του κυπριακού πληθυσμού, αλλά όπως είπε ο κ. Χριστοδουλίδης και επιτέθηκε στον κ. Στάρμερ για τη χρήση των βάσεων στο Ακρωτήρι, θέτουν σε κίνδυνο και την Κύπρο», είπε η Σία Αναγνωστοπούλου από τη ΝΕΑΡ και συνέχισε: ”δεν μπορούν τα φέρετρα του κ. Δένδια να περνάνε έτσι σ΄ αυτή τη συγκυρία. Είμαστε υπόλογοι στον ελληνικό λαό. Πρέπει να συζητηθούν τα πάντα. Ζητάμε συζήτηση στην Ολομέλεια για την εμπλοκή ή όχι στον πόλεμο» κατέληξε.

Απαντώντας ο παρευρισκόμενος υπουργός των Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος απέρριψε το αίτημα για αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου για την ψήφο των αποδήμων στις εθνικές εκλογές και αναφερόμενος στο ζήτημα σημείωσε πως όποιος πολιτικός αρχηγός το επιθυμεί η κυβέρνηση θα τον ενημερώσει. «Αύριο θα διεξαχθεί το εθνικό συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής για να ενημερωθούν υπεύθυνα τα κόμματα», είπε και συμπλήρωσε:«κάθε κόμμα έχει δικαίωμα να ζητήσει προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για να γίνει συζήτηση στην εθνική αντιπροσωπεία”