Ο Βασίλης Φεύγας, γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας της ΝΔ, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος και ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, σχολιάζουν τις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στο MEGA.

«Έχουν δοθεί οδηγίες στους Έλληνες που βρίσκονται στις χώρες του Κόλπου, να καταγραφούν, έχει ανοίξει η πλατφόρμα στο υπουργείο Εξωτερικών, αλλά κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει με σαφήνεια, ούτε στο περίπου, πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πότε θα λυθεί το ζήτημα, πότε θα δοθεί άδεια μάλλον σε πολιτικά αεροσκάφη να μπορέσουν να πλησιάσουν και να απομακρύνουν τον κόσμο. Αυτό δεν ισχύει για τη χώρα μας μόνο, ισχύει για όλες τις χώρες».

Ακόμη, τόνισε τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για τη θωράκιση της χώρας, όπως η αποστολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Κύπρο, η στάθμευση C-130, οι δύο φρεγάτες εν πλω και η μεταφορά συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο, υπογραμμίζοντας πως η χώρα μας βρίσκεται σε επιφυλακή.

Η Ευρώπη, παρακολουθητής των εξελίξεων

Ο κ. Σπυρόπουλος τονίζει την απουσία ουσιαστικού ρόλου της Ευρώπης στα διεθνή γεγονότα, κατηγορώντας την ως «παρακολουθητή των εξελίξεων».

«Είναι πολύ κρίσιμες οι στιγμές και η χώρα μας πρέπει να είναι προετοιμασμένη για όλες τις εξελίξεις. Βλέπετε το τι συνέβη τις τελευταίες ώρες με την Κύπρο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το πώς καταρχήν θα θωρακίσουμε την ακεραιότητα της χώρας και σε δεύτερη φάση να δούμε φυσικά τους Έλληνες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, πώς θα μπορέσουν να επαναπατριστούν και να είναι ασφαλείς. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να δούμε και σαν Ελλάδα και σαν Ευρώπη πώς στεκόμαστε σε αυτά τα γεγονότα».

Η Νέα Αριστερά ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας την επίθεση στο Ιράν «παράνομη και αδικαιολόγητη», υποστηρίζοντας την πίεση για μη εμπλοκή της Ελλάδας και της Κύπρου στη σύρραξη.

Η επίθεση στο Ιράν δεν είναι ούτε νόμιμη ούτε δικαιολογημένη

«Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η επίθεση στο Ιράν αυτή τη στιγμή είναι νόμιμη; Είναι δικαιολογημένη; Εμείς λέμε ότι δεν είναι νόμιμη, ούτε δικαιολογημένη. Είναι μία επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ, η οποία βάζει φωτιά σε όλη την περιοχή, θέτει σε κίνδυνο και τον ελληνικό και τον κυπριακό λαό και πολύ γρήγορα θα δούμε ότι για άλλη μια φορά η πλειοψηφία των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά», είπε ο κ. Ηλιόπουλος.

Υπογράμμισε ακόμα ότι η πίεση από την ελληνική πλευρά θα έπρεπε να επικεντρώνεται στη μη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτές τις ενέργειες από κοινού με την κυπριακή πλευρά η οποία βρίσκεται εκτεθειμένη εξαιτίας της απόφασης των Βρετανών να παραχωρήσουν στις ΗΠΑ διευκολύνσεις από τη βάση τους.