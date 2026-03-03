Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.

Μπορεί την ώρα αυτή, όλα τα κυβερνητικά βλέμματα να είναι στραμμένα στις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στις ανησυχίες που αυτές προκαλούν και στην Ελλάδα, ωστόσο είναι το ίδιο το γεωπολιτικό αυτό περιβάλλον, που δεν παύει να τροφοδοτεί τις παρασκηνιακές συζητήσεις για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο.

Συζητήσεις που τροφοδοτούνται από την εκτίμηση κυβερνητικών στελεχών ότι γενικότερα οι μεγάλες κρίσεις και οι πόλεμοι ευνοούν την εκάστοτε κυβέρνηση, προκαλώντας συσπείρωση πολιτών γύρω της (Rally ’round the flag effect) και ειδικότερα ότι η τόσο μεγάλη διεθνής αστάθεια ευνοεί το αφήγημα περί κυβερνητικής «σταθερότητας», το οποίο ήδη επιστρατεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δρόμο προς τις επόμενες εκλογές.

Κυβερνητικά στελέχη, βέβαια, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις αναφέρουν πως το αν ο πρωθυπουργός θα αποφασίσει εντέλει να πατήσει ή όχι το κουμπί των εκλογών το Φθινόπωρο, είναι ανεξάρτητο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στη λογική ότι οι συνθήκες διεθνούς αστάθειας θα εξακολουθούν να υπάρχουν και μετά την όποια έκβαση του πολέμου.

Άλλωστε, παρά το γεγονός ότι επισήμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ως όφειλε εκ του ρόλου του, διέψευσε για άλλη μια φορά τα σενάρια πρόωρων εκλογών, οι πληροφορίες του in λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες κάλπες ήδη από πριν το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, το οποίο μοιραία αυτή τη στιγμή θέτει σε αναστολή κάθε κυβερνητικό σχεδιασμό για τα εσωτερικά ζητήματα.

Οι εισηγήσεις

Μπορεί επισήμως ο πρωθυπουργός να δηλώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 (τοποθετώντας τες προσφάτως σε «περίπου 15 μήνες», δηλαδή προς τον Μάιο της επόμενης χρονιάς), ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εισηγήσεις που έχει λάβει επιμένουν να τάσσονται υπέρ του να στηθούν οι κάλπες το ερχόμενο Φθινόπωρο.

Να ολοκληρωθεί δηλαδή -λένε εκείνοι που θέλουν πρόωρες κάλπες- μέσα στον Ιούλιο η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης (σε ό,τι αφορά την προτείνουσα Βουλή), και στη συνέχεια ο πρωθυπουργός να πάει σε εκλογές κατά τους φθινοπωρινούς μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για τη συνταγματική αναθεώρηση από την κυβέρνηση, μιλάει για δημοσιοποίηση της πρότασης της ΝΔ έως τα τέλη Μαρτίου και έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας τον Απρίλιο, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο προσανατολισμός είναι η διαδικασία να κρατήσει περίπου 4-5 μήνες και ότι ο σχετικός σχεδιασμός μέχρι στιγμής έχει ορίζοντα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακόμα και έως Οκτώβριο – Νοέμβριο.

Συνεπώς το σενάριο των πρόωρων εκλογών, προϋποθέτει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης να κλείσει νωρίτερα, δηλαδή το καλοκαίρι ή τον Σεπτέμβριο το αργότερο, ούτως ώστε ο πρωθυπουργός να έχει στη διάθεσή του ανοιχτές ημερομηνίες το Φθινόπωρο προκειμένου να στηθούν οι κάλπες.

Μάλιστα κάποιοι θεωρούν ότι ετοιμότητα από την πλευρά της κυβέρνησης για το ενδεχόμενο εκλογών το Φθινόπωρο (και ειδικότερα το επόμενο διάστημα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης), δείχνουν οι πληροφορίες που θέλουν το οικονομικό επιτελείο να προετοιμάζεται ήδη για το πακέτο της ερχόμενης ΔΕΘ.

Το σκεπτικό

Το σκεπτικό όσων τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών, λέει λοιπόν ότι όσο αφήνει η κυβέρνηση τον χρόνο να περνάει, τόσο τα πράγματα ενδέχεται να δυσκολεύουν περισσότερο και ότι ο τελευταίος χειμώνας πριν την ολοκλήρωση της τετραετίας το 2027, μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για την κυβέρνηση που ενδεχομένως της κοστίσουν στην τελική ευθεία.

Παράλληλα, λέει το ίδιο σκεπτικό, όσο πιο πίσω γίνουν οι εκλογές, τόσο η κυβέρνηση δίνει χρόνο στους πολιτικούς της αντιπάλους να ετοιμαστούν, πόσο μάλλον σε μια συγκυρία που υπάρχει πολυκερματισμός στο πολιτικό σκηνικό και που κυοφορούνται νέα κόμματα, όπως αυτό του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα (τον οποίο όλο και περισσότερο κυβερνητικά στελέχη βλέπουν ως εν δυνάμει σημαντικό αντίπαλο απέναντί τους στις επόμενες κάλπες) ή το υπό δημιουργία κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και ίσως ένα κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξακολουθεί να εμφανίζεται να σταθμίζει τις αποφάσεις του.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκείνοι που θέλουν τις πρόωρες κάλπες, θεωρούν ότι από τη στιγμή που η ΝΔ παραμένει πρώτη στις δημοσκοπήσεις με μεγάλη απόσταση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έστω και πολύ μακριά από την αυτοδυναμία, δεν θα πρέπει να αφήσει την ευκαιρία να αναμετρηθεί με τους πολιτικούς της αντιπάλους σε μια χρονική συγκυρία που οι δημοσκοπήσεις την ευνοούν.

Επιπλέον, κάποιοι προκρίνουν ως σενάριο, κάλπες όσο το δυνατόν πιο κοντά στις αρχές του Φθινοπώρου, με το επιχείρημα ότι μεσολαβεί το καλοκαίρι και επομένως οι πολίτες προσέρχονται στις κάλπες με την ψυχολογία των θερινών διακοπών, απέναντι στη συσσώρευση των προβλημάτων της καθημερινότητας που πάντα προκαλούν κυβερνητική φθορά. Από την άλλη βέβαια το καλοκαίρι μπορεί πάντα να κρύβει νέες καταστροφικές πυρκαγιές που ασφαλώς επιφυλάσσουν εκλογικό κόστος για την κυβέρνηση.

Στον αντίποδα

Ωστόσο βέβαια στον αντίποδα βρίσκονται τα επιχειρήματα εκείνων που τάσσονται υπέρ του να τηρήσει ο πρωθυπουργός όσα έχει δημοσίως δηλώσει και να πάει σε εκλογές το 2027. Κάτι που ούτως ή άλλως παραμένει το ισχυρότερο σενάριο. Και το σκεπτικό, λοιπόν, όσων το υποστηρίζουν, λέει ότι εφόσον ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει όντως σε εκλογές στο τέλος της τετραετίας, πρώτον θα μπορεί να επικαλείται θεσμική προσήλωση (η οποία βέβαια εξαντλείται μόνο στην τετραετή παραμονή στην εξουσία και έχει εξαϋλωθεί μέσα από σοβαρές υποθέσεις όπως αυτή των υποκλοπών).

Και το δεύτερο, το οποίο σκέφτεται ο πρωθυπουργός, είναι ότι εάν οι εκλογές γίνουν του χρόνου, τότε, με δεδομένο ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. τον Ιούλιο του 2027, ο Κυρ. Μητσοτάκης θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης είτε για να συσπειρώσει το εκλογικό του ακροατήριο είτε για να πιέσει άλλα κόμματα (όπως το ΠΑΣΟΚ) που βλέπει ως δυνητικούς του εταίρους, να πουν το «Ναι» σε μια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.

Το επιχείρημα του Κυρ. Μητσοτάκη, δηλαδή, τότε θα είναι, ότι θα πρέπει, τον Ιούλιο του 2027, να έχει λήξει ο κύκλος των εκλογικών αναμετρήσεων και να υπάρχει κυβέρνηση και πρωθυπουργός προκειμένου να αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Στις αποφάσεις του ο πρωθυπουργός, ασφαλώς θα υπολογίσει το εσωτερικό πολιτικό περιβάλλον, στο οποίο, πέραν των σταθερών εστιών φθοράς της κυβέρνησης όπως η ακρίβεια και τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, παραμένουν και άλλες σημαντικές μεταβλητές. Όπως αυτή του σκανδάλου των υποκλοπών που ως υπόθεση ξαναφούντωσε μετά την ιστορική δικαστική απόφαση και αναμένεται έντονα και πάλι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Όπως αυτή της υπόθεσης των Τεμπών, από την οποία συμπληρώθηκαν τρία χρόνια. Ή όπως τα εσωκομματικά ζητήματα της ΝΔ, τα οποία κάθε φορά που καταγράφουν αναταράξεις επηρεάζουν σημαντικά την τακτική που ο πρωθυπουργός επιλέγει να ακολουθήσει.