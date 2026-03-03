newspaper
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 22:28
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.
Πολιτική Γραμματεία 03 Μαρτίου 2026, 08:00

Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.

Εισηγήσεις για κάλπες το Φθινόπωρο δέχεται ο Κυρ. Μητσοτάκης ήδη από πριν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα σενάρια και το σκεπτικό εκείνων που τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών, αλλά και όσων θέλουν εξάντληση της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Μπορεί την ώρα αυτή, όλα τα κυβερνητικά βλέμματα να είναι στραμμένα στις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στις ανησυχίες που αυτές προκαλούν και στην Ελλάδα, ωστόσο είναι το ίδιο το γεωπολιτικό αυτό περιβάλλον, που δεν παύει να τροφοδοτεί τις παρασκηνιακές συζητήσεις για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο.

Συζητήσεις που τροφοδοτούνται από την εκτίμηση κυβερνητικών στελεχών ότι γενικότερα οι μεγάλες κρίσεις και οι πόλεμοι ευνοούν την εκάστοτε κυβέρνηση, προκαλώντας συσπείρωση πολιτών γύρω της (Rally ’round the flag effect) και ειδικότερα ότι η τόσο μεγάλη διεθνής αστάθεια ευνοεί το αφήγημα περί κυβερνητικής «σταθερότητας», το οποίο ήδη επιστρατεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δρόμο προς τις επόμενες εκλογές.

Κυβερνητικά στελέχη, βέβαια, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις αναφέρουν πως το αν ο πρωθυπουργός θα αποφασίσει εντέλει να πατήσει ή όχι το κουμπί των εκλογών το Φθινόπωρο, είναι ανεξάρτητο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στη λογική ότι οι συνθήκες διεθνούς αστάθειας θα εξακολουθούν να υπάρχουν και μετά την όποια έκβαση του πολέμου.

Άλλωστε, παρά το γεγονός ότι επισήμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ως όφειλε εκ του ρόλου του, διέψευσε για άλλη μια φορά τα σενάρια πρόωρων εκλογών, οι πληροφορίες του in λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες κάλπες ήδη από πριν το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, το οποίο μοιραία αυτή τη στιγμή θέτει σε αναστολή κάθε κυβερνητικό σχεδιασμό για τα εσωτερικά ζητήματα.

Οι εισηγήσεις

Μπορεί επισήμως ο πρωθυπουργός να δηλώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 (τοποθετώντας τες προσφάτως σε «περίπου 15 μήνες», δηλαδή προς τον Μάιο της επόμενης χρονιάς), ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εισηγήσεις που έχει λάβει επιμένουν να τάσσονται υπέρ του να στηθούν οι κάλπες το ερχόμενο Φθινόπωρο.

Να ολοκληρωθεί δηλαδή -λένε εκείνοι που θέλουν πρόωρες κάλπες- μέσα στον Ιούλιο η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης (σε ό,τι αφορά την προτείνουσα Βουλή), και στη συνέχεια ο πρωθυπουργός να πάει σε εκλογές κατά τους φθινοπωρινούς μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για τη συνταγματική αναθεώρηση από την κυβέρνηση, μιλάει για δημοσιοποίηση της πρότασης της ΝΔ έως τα τέλη Μαρτίου και έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας τον Απρίλιο, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο προσανατολισμός είναι η διαδικασία να κρατήσει περίπου 4-5 μήνες και ότι ο σχετικός σχεδιασμός μέχρι στιγμής έχει ορίζοντα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακόμα και έως Οκτώβριο – Νοέμβριο.

Συνεπώς το σενάριο των πρόωρων εκλογών, προϋποθέτει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης να κλείσει νωρίτερα, δηλαδή το καλοκαίρι ή τον Σεπτέμβριο το αργότερο, ούτως ώστε ο πρωθυπουργός να έχει στη διάθεσή του ανοιχτές ημερομηνίες το Φθινόπωρο προκειμένου να στηθούν οι κάλπες.

Μάλιστα κάποιοι θεωρούν ότι ετοιμότητα από την πλευρά της κυβέρνησης για το ενδεχόμενο εκλογών το Φθινόπωρο (και ειδικότερα το επόμενο διάστημα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης), δείχνουν οι πληροφορίες που θέλουν το οικονομικό επιτελείο να προετοιμάζεται ήδη για το πακέτο της ερχόμενης ΔΕΘ.

Το σκεπτικό

Το σκεπτικό όσων τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών, λέει λοιπόν ότι όσο αφήνει η κυβέρνηση τον χρόνο να περνάει, τόσο τα πράγματα ενδέχεται να δυσκολεύουν περισσότερο και ότι ο τελευταίος χειμώνας πριν την ολοκλήρωση της τετραετίας το 2027, μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για την κυβέρνηση που ενδεχομένως της κοστίσουν στην τελική ευθεία.

Παράλληλα, λέει το ίδιο σκεπτικό, όσο πιο πίσω γίνουν οι εκλογές, τόσο η κυβέρνηση δίνει χρόνο στους πολιτικούς της αντιπάλους να ετοιμαστούν, πόσο μάλλον σε μια συγκυρία που υπάρχει πολυκερματισμός στο πολιτικό σκηνικό και που κυοφορούνται νέα κόμματα, όπως αυτό του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα (τον οποίο όλο και περισσότερο κυβερνητικά στελέχη βλέπουν ως εν δυνάμει σημαντικό αντίπαλο απέναντί τους στις επόμενες κάλπες) ή το υπό δημιουργία κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και ίσως ένα κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξακολουθεί να εμφανίζεται να σταθμίζει τις αποφάσεις του.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκείνοι που θέλουν τις πρόωρες κάλπες, θεωρούν ότι από τη στιγμή που η ΝΔ παραμένει πρώτη στις δημοσκοπήσεις με μεγάλη απόσταση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έστω και πολύ μακριά από την αυτοδυναμία, δεν θα πρέπει να αφήσει την ευκαιρία να αναμετρηθεί με τους πολιτικούς της αντιπάλους σε μια χρονική συγκυρία που οι δημοσκοπήσεις την ευνοούν.

Επιπλέον, κάποιοι προκρίνουν ως σενάριο, κάλπες όσο το δυνατόν πιο κοντά στις αρχές του Φθινοπώρου, με το επιχείρημα ότι μεσολαβεί το καλοκαίρι και επομένως οι πολίτες προσέρχονται στις κάλπες με την ψυχολογία των θερινών διακοπών, απέναντι στη συσσώρευση των προβλημάτων της καθημερινότητας που πάντα προκαλούν κυβερνητική φθορά. Από την άλλη βέβαια το καλοκαίρι μπορεί πάντα να κρύβει νέες καταστροφικές πυρκαγιές που ασφαλώς επιφυλάσσουν εκλογικό κόστος για την κυβέρνηση.

Στον αντίποδα

Ωστόσο βέβαια στον αντίποδα βρίσκονται τα επιχειρήματα εκείνων που τάσσονται υπέρ του να τηρήσει ο πρωθυπουργός όσα έχει δημοσίως δηλώσει και να πάει σε εκλογές το 2027. Κάτι που ούτως ή άλλως παραμένει το ισχυρότερο σενάριο. Και το σκεπτικό, λοιπόν, όσων το υποστηρίζουν, λέει ότι εφόσον ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει όντως σε εκλογές στο τέλος της τετραετίας, πρώτον θα μπορεί να επικαλείται θεσμική προσήλωση (η οποία βέβαια εξαντλείται μόνο στην τετραετή παραμονή στην εξουσία και έχει εξαϋλωθεί μέσα από σοβαρές υποθέσεις όπως αυτή των υποκλοπών).

Και το δεύτερο, το οποίο σκέφτεται ο πρωθυπουργός, είναι ότι εάν οι εκλογές γίνουν του χρόνου, τότε, με δεδομένο ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. τον Ιούλιο του 2027, ο Κυρ. Μητσοτάκης θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης είτε για να συσπειρώσει το εκλογικό του ακροατήριο είτε για να πιέσει άλλα κόμματα (όπως το ΠΑΣΟΚ) που βλέπει ως δυνητικούς του εταίρους, να πουν το «Ναι» σε μια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.

Το επιχείρημα του Κυρ. Μητσοτάκη, δηλαδή, τότε θα είναι, ότι θα πρέπει, τον Ιούλιο του 2027, να έχει λήξει ο κύκλος των εκλογικών αναμετρήσεων και να υπάρχει κυβέρνηση και πρωθυπουργός προκειμένου να αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Στις αποφάσεις του ο πρωθυπουργός, ασφαλώς θα υπολογίσει το εσωτερικό πολιτικό περιβάλλον, στο οποίο, πέραν των σταθερών εστιών φθοράς της κυβέρνησης όπως η ακρίβεια και τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, παραμένουν και άλλες σημαντικές μεταβλητές. Όπως αυτή του σκανδάλου των υποκλοπών που ως υπόθεση ξαναφούντωσε μετά την ιστορική δικαστική απόφαση και αναμένεται έντονα και πάλι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Όπως αυτή της υπόθεσης των Τεμπών, από την οποία συμπληρώθηκαν τρία χρόνια. Ή όπως τα εσωκομματικά ζητήματα της ΝΔ, τα οποία κάθε φορά που καταγράφουν αναταράξεις επηρεάζουν σημαντικά την τακτική που ο πρωθυπουργός επιλέγει να ακολουθήσει.

Φυσικό αέριο
Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Κόσμος
Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ

Υπό τη σκιά της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυστηρά θεσμικό πλαίσιο. «Δεν υπάρχει χώρος για συναινέσεις γύρω από άλλα θέματα, θα συζητήσουν αποκλειστικά για την πολεμική σύρραξη» ξεκαθαρίζουν από το ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ

Μπαράζ ερωτήσεων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις υποκλοπές. Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε στο αφήγημα των ιδιωτών και δεν δίστασε να προχωρήσει στη διάδοση fake news περί τάχα ενημέρωσης του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βουλή: Η ψήφος των αποδήμων στην Ολομέλεια – Την Πέμπτη η ονομαστική ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Η ψήφος των αποδήμων στην Ολομέλεια - Την Πέμπτη η ονομαστική ψηφοφορία

Εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής μόνο με την θετική ψήφο της ΝΔ. Ακολουθεί διήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια όπου θα τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Σύνταξη
Φάμελλος: Καμία στρατιωτική εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης στην επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ
Ομιλία στην ΚΟ 02.03.26

Φάμελλος: Καμία στρατιωτική εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης στην επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ

Ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επισήμανε ότι δεν πρέπει να υπάρξει «καμία εμπλοκή των στρατιωτικών βάσεων που υπάρχουν στη χώρα μας. Όπως ακριβώς αποφάσισε η ισπανική κυβέρνηση»

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής, προέβη σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση μελών της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τι είπαν για την Κύπρο.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα

Με ψυχραιμία αλλά χωρίς να υποτιμά την κρισιμότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είναι καθησυχαστικός για πιθανό ιρανικό χτύπημα στην αμερικανική βάση στη Σούδα. «Δεν είναι καθόλου μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών. Βεβαίως, έχουν υπάρξει αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας» τονίζει. Ανακοινώνει ότι ξεκινά πρόγραμμα επαναπατρισμού Ελλήνων και μιλά για την αταλάντευτη στάση της Ελλάδας υπέρ του διεθνούς δικαίου. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Γεραπετρίτη.

Σύνταξη
Βουλή: Ανησυχία για τις εξελίξεις με Ιράν – Να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί, λέει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Βουλή: Ανησυχία για τις εξελίξεις με Ιράν – Να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί, λέει η αντιπολίτευση

Ανησυχία τους για τις εξελίξεις και την εμπλοκή της Κύπρου με τα πλήγματα στις βρετανικές βάσεις, εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση κλιμακώνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση κλιμακώνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου

«Συμφέρον του ελληνικού λαού είναι να δυναμώσει η πάλη για την απεμπλοκή της Ελλάδας απ’ τον πόλεμο», επισημαίνει το ΚΚΕ για τις εξελίξεις στην Κύπρο και ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;
Το χρονικό 02.03.26

The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;

Οι αποκαλύψεις το 2022 για τις υποκλοπές η επίμονη δημοσιογραφική έρευνα και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου το 2026. Ανοίγει νέος κύκλος στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας για τον πόλεμο – Να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή
Νέα Αριστερά 02.03.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας για τον πόλεμο – Να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ορμητήριο επιθέσεων», επισημαίνει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. «Η αυταρχική θεοκρατία του Ιράν δεν ανατρέπεται με τις βόμβες της παγκόσμιας ακροδεξιάς», τονίζει

Σύνταξη
Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 02.03.26

Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη (03/03) στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ
Επικαιρότητα 02.03.26

Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ

«Ττην ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων για την Μέση Ανατολή ζητά ο γ.γ. του ΚΚΕ

Σύνταξη
Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ

Υπό τη σκιά της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυστηρά θεσμικό πλαίσιο. «Δεν υπάρχει χώρος για συναινέσεις γύρω από άλλα θέματα, θα συζητήσουν αποκλειστικά για την πολεμική σύρραξη» ξεκαθαρίζουν από το ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Συναγερμός για καύσιμα και φυσικό αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
Ενεργειακή ασφάλεια 03.03.26

Συναγερμός για καύσιμα και φυσικό αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Τα σενάρια για ενεργειακή ασφάλεια και τιμές σε καύσιμα και φυσικό αέριο – Κλειδί τα Στενά του Ορμούζ – Στο τραπέζι η σύγκληση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους
Στο πεδίο 03.03.26

Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης τόνισε ότι οι 332 Δήμοι θα βρίσκονται και φέτος στην πρώτη γραμμή για μέτρα πρόληψης κατά των πυρκαγιών. Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι χρειάζονται Μέσα, πόροι και προσωπικό.

Σύνταξη
Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 03.03.26

Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Ορατός ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή - Οι φονικές επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Τραμπ ανοίγει παράθυρο για χερσαία επέμβαση - Η Τεχεράνη συνεχίζει να πλήττει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Κόσμος 03.03.26

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

«Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια» διαμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν

Σύνταξη
Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή
Ποιοι οι προορισμοί 03.03.26

Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή

Ο υπερτουρισμός και οι καύσωνες αλλάζουν τις ταξιδιωτικές συνήθειες: οι επισκέπτες επιλέγουν πιο δροσερούς, λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς στην Ευρώπη και προτιμούν πλέον άνοιξη και φθινόπωρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρουκέτες αυξήσεων στα καύσιμα – Τι είναι το φαινόμενο «rockets and feathers» και πώς επηρεάζει τις τιμές
Αγορά πετρελαιοειδών 03.03.26

Ρουκέτες αυξήσεων στα καύσιμα – Τι είναι το φαινόμενο «rockets and feathers» και πώς επηρεάζει τις τιμές

Οι Έλληνες οδηγοί συνέρρευσαν μαζικά στα βενζινάδικα να προμηθευθούν καύσιμα πριν ανέβουν οι τιμές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι ισχύει με το φαινόμενο «ρουκέτα και φτερό».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν

Είναι η δεύτερη φορά από το 1979 που επιλέγεται νέος ανώτατος ηγέτης στο Ιράν. Οι πιθανοί υποψήφιοι είναι σκληροπυρηνικοί, που ορκίζονται στην σύγκρουση με τη Δύση, αλλά και μεταρρυθμιστές, που επιδιώκουν διπλωματία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;
Κόσμος 03.03.26

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;

Καθώς η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπήκε στον πέμπτο χρόνο της, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη και διχαστική, τόσο για τις εμπλεκόμενες χώρες όσο και για την Ευρώπη συνολικά

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ

Μπαράζ ερωτήσεων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις υποκλοπές. Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε στο αφήγημα των ιδιωτών και δεν δίστασε να προχωρήσει στη διάδοση fake news περί τάχα ενημέρωσης του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι 9 αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία
Παγκόσμια ημέρα 03.03.26

Οι 9 αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού και Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ) προτείνει νέες δράσεις στο σύστημα υγείας σε συνδυασμό με τα νέα φάρμακα

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ερήμωσαν 50 νησιά τα τελευταία πενήντα χρόνια – Αποκλειστικά στο in o πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών
Δημογραφικό 03.03.26

Ερήμωσαν 50 νησιά τα τελευταία πενήντα χρόνια – Αποκλειστικά στο in o πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών

«Την προηγούμενη 50ετια μας άδειαζε ένα νησί σχεδόν κάθε χρόνο». Αποκλειστική συνέντευξη του in του Προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών Λευτέρη Κεχαγιόγλου.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Δασμοί: Εφετείο απορρίπτει το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να καθυστερήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων
ΗΠΑ 03.03.26

Νέο δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ για τις αποζημιώσεις λόγω δασμών

Απορρίφθηκε το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να καθυστερήσει η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στις εταιρείες που πλήρωσαν δασμούς, οι οποίοι ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σύνταξη
Ιράν: Θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε πως όσα συμβαίνουν μακριά από τα σύνορά μας δεν μας αφορούν, λέει η Μελόνι
Μέση Ανατολή 03.03.26

«Θα ήταν χαζό» να μην ανησυχώ, λέει η Μελόνι

«Ασφαλώς και ανησυχώ διότι θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε ότι όσα συμβαίνουν - ακόμη και μακριά από τα σύνορά μας - δεν μας αφορούν», τονίζει η Τζόρτζια Μελόνι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
