Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης μετά την ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά – Οι αναφορές σε «επαγγελματίες ανησυχούντες»

Στη σημασία της συμφωνίας με τη Chevron, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβούλιου, απαντώντας εμμέσως στη δριμεία κριτική του Αντώνη Σαμαρά ο οποίος χθες υποστήριξε ότι η σύμβαση κρύβει εν δυνάμει εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης, που έχει περιέλθει σε δύσκολη θέση από τις συνεχείς παρεμβάσεις του κ. Σαμαρά, ανέφερε ότι «η Ελλάδα ασκεί με αυτό τον τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη όχι στα λόγια και μετατρέπεται στη βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης».

Μητσοτάκης: Η απάντηση στην ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά

Και πρόσθεσε με νόημα, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τον κ. Σαμαρά: «Ας μην ταράζονται κάποιοι «επαγγελματίες ανησυχούντες» και ας μη αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών που τίθενται για να θωρακίσουν το Δημόσιο απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων απ’ τις εταιρίες».

Συνέχισε δε με ιδιαίτερα δηκτικό τόνο: «Όσοι ζουν ακόμη με μία ηττοπαθή μανία καταδίωξης να σκεφτούν ότι, έως τώρα, μόνο η Τουρκία και, δυστυχώς, οι ίδιοι αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας μας, την ώρα που ο ΥΠΕΞ βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και συναντά για δεύτερη φορά σε έναν χρόνο τον Αμερικανό ομόλογό του εμβαθύνοντας τη διμερή στρατηγική μας σχέση.

Δεν υποσκάπτει τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση των δικαιωμάτων της. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση. Γιατί αληθινοί πατριώτες, ξέρετε, δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους. Αλλά εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται!».