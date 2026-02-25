Αμηχανία στην κυβέρνηση από το κεραυνοβόλημα Σαμαρά
Πλήγματα στο Μαξίμου από τις νέες βολές του Αντώνη Σαμαρά για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Πώς επιχειρεί να απαντήσει η κυβέρνηση. Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού και ενώ ο νυν πρωθυπουργός είχε την περιοδεία στον Έβρο
Μία αμήχανη απάντηση, μέσω κυβερνητικών πηγών, ήταν η πρώτη αντίδραση του μεγάρου Μαξίμου στο κεραυνοβόλημα που δέχτηκε από τη νέα σφοδρή κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Η απάντηση αυτή των κυβερνητικών πηγών, από τη μία επιχειρούσε να απαξιώσει την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, μιλώντας για «συνήθεις εκτός πραγματικότητος τοποθετήσεις», αλλά από την άλλη, δεν αμφισβητούσε και παραδεχόταν (επιχειρώντας να δώσει εξηγήσεις) την ουσία της πρώτης αιτίασης Σαμαρά σχετικά με το περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Chevron, ενώ απαντώντας στη δεύτερη αιτίαση του πρώην πρωθυπουργού, αναδείκνυε μία εξαιρετικά σοβαρή διάσταση απόψεων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
Η απάντηση
Ειδικότερα, κυβερνητικές πηγές, σχετικά με τη σύμβαση με την εταιρεία Chevron, έλεγαν ότι «ο οποιοσδήποτε γνωρίζει ότι κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες» και πρόσθεταν πως «εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι, όπως σε κάθε σύμβαση τέτοιου τύπου, θα πρέπει να υπάρχει η αναγκαία πρόνοια για νομικές ρήτρες διασφάλισης υπέρ του δημοσίου έτσι ώστε να μην προκύψουν θέματα αποζημιώσεων σε περίπτωση μελλοντικών οριοθετήσεων που θα αποφασίσει η Ελληνική Πολιτεία».
Οι ίδιες πηγές έλεγαν ακόμα ότι «όπως είναι γνωστό, έχει εκκινήσει η προκαταρκτική συζήτηση τεχνικών επιτροπών για τα θέματα οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ενόσω υφίσταται και η μερική οριοθέτηση Ελλάδας και Αιγύπτου».
«Καλύτερα από τον καθένα»
Όσον αφορά τη δεύτερη αιτίαση του πρώην πρωθυπουργού, οι κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι «σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα του πλοίου Ievoli Relume για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, παραπέμπουμε στην ανακοίνωση της 24ης Ιουλίου 2024 του ίδιου του φορέα υλοποίησης του έργου ΑΔΜΗΕ, ο οποίος προφανώς γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με την οποία το πλοίο ολοκλήρωσε τις εργασίες του στα διεθνή ύδατα μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του». Όπου, ο «καθένας» στον οποίο αναφέρονται οι ίδιες πηγές είναι βέβαια η Κύπρος.
Με αυτόν τον τρόπο η ελληνική κυβέρνηση, επικαλούμενη την ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, «άδειασε» ευθέως την Κύπρο, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την πολύ σοβαρή διάσταση απόψεων μαζί της απέναντι στα γεγονότα που αφορούν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου.
Οι αιτιάσεις Σαμαρά
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σαμαράς στη δεύτερή του αιτίαση σημείωνε ότι «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ευθέως ότι στην Κάσο υπήρξε παρεμπόδιση των ερευνών από την Τουρκία, και ότι οι έρευνες λόγω Τουρκίας, προσέξτε, ΔΕΝ ολοκληρώθηκαν. Ο υπουργός των Εξωτερικών Γεραπετρίτης έχει δηλώσει ρητά ότι “το πρόγραμμα έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως και δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση”. Ρωτάω λοιπόν, καθαρά: Λέει ψέματα η Κύπρος;».
Στην πρώτη του αιτίαση ο πρώην πρωθυπουργός επισήμαινε ότι «όπως αποκαλύφθηκε, στη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και της κοινοπραξίας της Chevron για έρευνα και εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, προστέθηκαν την τελευταία στιγμή όροι που υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και πως συμβιβάζονται αυτοί οι όροι της σύμβασης με τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης περί μιας συμφωνίας ψήφου εμπιστοσύνης στις ελληνικές θέσεις;».
Ειδικότερα είχε κατήγγειλε ότι «στη σύμβαση η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο -μεταξύ άλλων- προβλέπεται «αποχώρηση της εταιρίας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ», «περιοχές που η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα», «απώλεια οριοθετημένης περιοχής», «παραίτηση, ακόμη και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμετάλλευσης»» και ρωτούσε: «Τι είδους σύμβαση είναι αυτή; Νομοθετούμε για πιθανή αποχώρηση από τα οικόπεδά μας; Η Ελλάδα, δηλαδή, συζητάει τα κυριαρχικά της δικαιώματα; Με ποιους; Από πότε;».
Διαχωριστική γραμμή
Σε κάθε περίπτωση, με τη νέα του παρέμβαση αυτή, στην οποία προχώρησε δηλώνοντας ότι «ως πρώην πρωθυπουργός δεν δικαιούμαι να σιωπώ για τη χώρα», ο Αντ. Σαμαράς, ουσιαστικά τορπίλισε τις στοχεύσεις του Κυρ. Μητσοτάκη από το «γαλάζιο» προσυνέδριο στην Αλεξανδρούπολη (με ατζέντα Μεταναστευτικό, ασφάλεια και πολιτική Προστασία) και την πρωθυπουργική περιοδεία στον Έβρο, που σχεδιάστηκαν και με το βλέμμα του Μαξίμου στις διαρροές ψηφοφόρων στα δεξιά της ΝΔ.
Κυρίως όμως η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού ήρθε να επισφραγίσει την οριστική διαχωριστική γραμμή μεταξύ της σημερινής ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη και ενός σημαντικού κομματιού της «γαλάζιας» παράταξης, στέλνοντας το μήνυμα ότι αυτή η διαχωριστική γραμμή δεν γεφυρώνεται.
