Κυρ. Μητσοτάκης: Με «καρφιά» κατά Καραμανλή – Σαμαρά και εσωκομματικής κριτικής, θέτει τη ΝΔ σε προεκλογική εγρήγορση

Σε κατάσταση προεκλογικής προετοιμασίας και εγρήγορσης, έθεσε και επισήμως τον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, προσπαθώντας να συσπειρώσει το εσωκομματικό ακροατήριο και να σκεπάσει τις εσωκομματικές αντιθέσεις στο δρόμο προς τις εκλογές, θέλησε να απαντήσει στην εσωκομματική κριτική που δέχεται η κυβέρνηση σε σχέση είτε με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, είτε με τη μομφή για παρέκκλιση από τον «λαϊκό-κοινωνικό» χαρακτήρα της παράταξης.

Μάλιστα δεν παρέλειψε να εκτοξεύσει και «καρφιά» κατά όσων από το εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης ασκούν κριτική για τα ελληνοτουρκικά, με πρώτους βέβαια τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Προεκλογική περίοδος

Ειδικότερα, μιλώντας στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ, ο πρωθυπουργός ουσιαστικά κήρυξε μια μακρά προεκλογική περίοδο για το κόμμα της ΝΔ, ένα χρόνο πριν τις εκλογές, δηλώνοντας ότι «το ημερολόγιο δείχνει ότι απέχουμε περίπου 15 μήνες από τις επόμενες κάλπες. Συνεπώς για όλους εμάς που ζούμε και αναπνέουμε με την πολιτική, η μάχη των επόμενων εκλογών, έχει ήδη ξεκινήσει».

Για να θέσει ως δίλημμα των εκλογών το γνωστό κυβερνητικό αφήγημα περί «σταθερότητας» (δηλαδή στη λογική «Μητσοτάκης ή χάος» που ο ίδιος προσφάτως είχε θελήσει να ξορκίσει), λέγοντας ότι «ένα θα είναι και τότε στις εκλογές του 2027 το κεντρικό ερώτημα, στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες: Θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να μετατραπεί σε ένα ακυβέρνητο καράβι μέσα σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά; Θα επιλέξουμε και πάλι το δρόμο των αποτελεσμάτων, των έργων, το δρόμο της συνέπειας ή το γεμάτο παγίδες μονοπάτι των πειραματισμών;», ενώ έκανε λόγο για «μία κατακερματισμένη κομματική σκηνή που οδηγεί τελικά μόνο προς τα πίσω και μόνο προς τα κάτω».

Κριτική

Και επιχειρώντας να αποκρούσει την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από το εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης σε σχέση με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο Κυρ. Μητσοτάκης θέλησε να πει ότι «πρώτα και πάνω απ’ όλα η ΝΔ είναι μια δύναμη βαθιά πατριωτική».

Σε αυτό το πλαίσιο, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε, για άλλη μια φορά, στην κυβερνητική κούρσα εξοπλισμών, υποστηρίζοντας ότι το παραπάνω «δηλώνουν τα ραφάλ, τα F-35 η πρώτη Belh@ra ο Κίμωνας», ενώ δήλωσε ότι «μόλις πριν από λίγες ώρες είχα την ευκαιρία να υποδεχτώ στο μέγαρο Μαξίμου τους υπεύθυνους του αμερικανικού κολοσσού της Chevron για τις πρώτες υπογραφές μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της κοινοπραξίας της Chevron και της Hellenic Energy για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Πελοποννήσου αλλά ακόμα πιο κρίσιμα νοτίως της Κρήτης».

Για να μιλήσει μάλιστα, αν και ακόμα είναι πολύ νωπή η τραγωδία με τους 15 νεκρούς στη Χίο, περί «ασπίδων που υψώνουμε μέρα και νύχτα στα σύνορά μας με το Λιμενικό στην πρώτη γραμμή απέναντι στους διακινητές».

«Καρφιά»

Και κάπου εκεί θέλησε να εκτοξεύσει «καρφιά» κατά όσων ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά, με πρώτους τους Κ. Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά, λέγοντας: «Και με τον πατριωτισμό της ευθύνης να διαψεύδει τις ηττοπαθείς γκρίνιες, κρατώντας πάντα ελεύθερα και γαλάζια τα ήρεμα νερά με τους γείτονές μας. Και δυναμώνοντας την εθνική μας φωνή ώστε αυτή να ακούγεται ηχηρά και καθαρά σε κάθε ευκαιρία, όπως συνέβη πολύ πρόσφατα».

«Κοινωνικό»

Παράλληλα ο πρωθυπουργός επιχείρησε και να αποκρούσει την εσωκομματική κριτική που διατυπώνεται κυρίως από την πλευρά του παραδοσιακού κομματιού της ΝΔ για παρέκκλιση της κυβέρνησης από τον «φιλολαϊκό χαρακτήρα» της παράταξης, ενώ πολύ πρόσφατα ο Αντώνης Σαμαράς από την Καλαμάτα είχε ασκήσει σφοδρή κριτική στον Κυρ. Μητσοτάκη για το συγκεκριμένο ζήτημα, σημειώνοντας ότι «’πέθανε’ η λαϊκή ψυχή της παράταξης».

Επιχειρώντας να απαντήσει στην κριτική αυτή, ο πρωθυπουργός θέλησε να πει ότι «εκτός όμως από κόμμα πατριωτικό, να μην ξεχνάμε ότι η ΝΔ είναι ταυτόχρονα ένα κόμμα βαθιά κοινωνικό. Είμαστε η πλατιά λαϊκή παράταξη της πατρίδας μας».

Κεντρογενή ακροατήρια

Ταυτόχρονα όμως, ο Κυρ. Μητσοτάκης, επιλέγοντας για άλλη μια φορά να χρησιμοποιήσει τον όρο «εκσυγχρονισμός», θέλησε να κλείσει το μάτι και σε κεντρογενή ακροατήρια, στα οποία στηρίχτηκε προκειμένου να ανέλθει στην εξουσία και τα οποία επίσης αποσυσπειρώνονται (ειδικά κάθε φορά που ασκεί κριτική ο Ευάγγελος Βενιζέλος).

Αλλά το έκανε προσπαθώντας και να μην ενοχλήσει την παραδοσιακή ΝΔ, όπως μαρτυρά και η επιλογή του να κάνει ταυτόχρονη αναφορά στον ιδρυτή της ΝΔ, λέγοντας ότι «δεν είμαστε όμως μόνο παράταξη πατριωτική και κοινωνική, είμαστε και ο φορέας του ευρωπαϊκού προσανατολισμού και του δημιουργικού εκσυγχρονισμού, όπως το θέλει η οραματική ιδρυτική μας διακήρυξη του Κων. Καραμανλή που έχει κλείσει παραπάνω από μισό χρόνο ζωής, αλλά ως κείμενο παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη».

Την ίδια ώρα χαρακτήρισε την «αναμέτρηση που έρχεται» μια «ουσιαστική αλλά και συμβολικά καθοριστική» αναμέτρηση, θέτοντας ως «πρώτο σταθμό» για την μετεκλογική περίοδο «το δεύτερο εξάμηνο του 2027 όταν η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ε.Ε. και ορόσημο το 2030. Τη χρονιά που το κράτος μας θα γιορτάζει τα 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότησή του», ενώ θέλησε να χαρακτηρίσει «κορωνίδα των θεσμικών μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η πατρίδα μας» τη συνταγματική αναθεώρηση στην οποία «η επόμενη Βουλή θα πρέπει να προχωρήσει».

Επίθεση

Παράλληλα ο Κυρ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι «απέναντί μας έχουμε μία αλλοπρόσαλλή αντιπολίτευση. από κόμματα που ενώ αδυνατούν να μιλήσουν μεταξύ τους, δε μπορούν να συνεννοηθούν, ξέρουν τι δε θέλουν, όχι τι θέλουν, ενώνονται μόνο κατά της κυβέρνησης» και κάνοντας λόγο «για ένα πολιτικό σκηνικό ανάξιο της συγκυρίας».

Επιπλέον, επιμένοντας να μη βλέπει κανένα «λαϊκισμό» στο δικό του κόμμα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «χυδαίο λαϊκισμό» που, «συμπλέει με το δογματισμό», συνεχίζοντας την επίθεσή του στους πολιτικούς του αντιπάλους, έκανε λόγο για «διαβολή, ψέμα, καταστροφολογία» και για «γκρίζο μιας μίζερης γκρίνιας», για να προσθέσει ότι «είναι το χρώμα των δικών τους αδιεξόδων με το οποίο επιχειρούν να τυλίξουν ολόκληρη τη χώρα».

Κατά Τσίπρα

Αιχμές θέλησε να αφήσει και κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι «εμείς δεν έχουμε εξώστες και πλατείες, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας».

Τέλος, αναφερόμενος στο δικό του κόμμα είπε ότι «είμαστε αυτοί που χτίζουν τη συσπείρωση όχι στη βάση της ομοιομορφίας της σκέψης, αλλά με όπλο τελικά την ενότητα του σκοπού». Ο εμφανής πρωθυπουργικός στόχος δεν είναι βέβαια άλλος από το να επιχειρήσει να κρύψει τις εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ, κάτω από τον κοινό εκλογικό στόχο και κάτω από τον κομματικό πατριωτισμό που υπαγορεύει σίγαση των διαφωνιών στις προεκλογικές περιόδους.