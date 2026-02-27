«Μπουρλότο» στο πολιτικό σκηνικό βάζει η ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για το σκάνδαλο υποκλοπών.

Η καταδίκη των τεσσάρων κατηγορούμενων (Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιου και Γιάννη Λαβράνου) που αποφάσισε ο πρόεδρος της έδρας, Νίκος Ασκιανάκης, μετά από 39 δικασίμους, συνιστά σαφή αναβάθμιση της υπόθεσης, καθώς, πέραν της διερεύνησης νέων εμπλεκόμενων προσώπων, η διαδικασία ουσιαστικά επανεκκινείται.

Η δίκη για τις υποκλοπές στο μονομελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας ολοκληρώθηκε με την καταδίκη και των 4 κατηγορουμένων

Η πιο σημαντική εξέλιξη είχε να κάνει με το γεγονός ότι για μια σειρά βάσιμων λόγων το δικαστήριο στέλνει τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνήσει εκ νέου την υπόθεση υπό το πρίσμα αναζήτησης ποινικών ευθυνών και άλλων προσώπων.

Καταιγιστικά «πυρά» στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση

Για απόφαση σταθμό που αποτελεί νίκη και δικαίωση ενός αγώνα που ξεκίνησε το 2022, αλλά και ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε από το σύστημα του Μαξίμου, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου.

«Η απόφαση αυτή είναι μια τεράστια ήττα της ΝΔ και της κυβέρνησης», υπογράμμισε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο κ. Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ θα ζητήσει προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών, όπως και ότι θα καταθέσει αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το ίδιο ζήτημα, μόλις καθαρογραφεί η απόφαση.

Είπε επίσης: «όλοι θα λογοδοτήσουν, ακόμη και οι Μητσοτάκης, Δημητριάδης».

Αλ. Τσίπρας: Δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο

Λάβρος εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας θέτοντας προ των ευθυνών τους Μητσοτάκη και Δημητριάδη. Ο πρώην πρωθυπουργός, μέσω ανάρτησής του σημείωσε πως «δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο» κάνοντας ευθεία αναφορά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον πρώην γενικό γραμματέα της κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη, τους οποίους χαρακτήρισε «ηθικό και εκτελεστικό αυτουργό», τονίζοντας ότι πρόκειται για «αυτόν που σκέφτηκε και αυτόν που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας».

Συμπλήρωσε πάντως ότι μετά τη σημερινή εξέλιξη «δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι».

Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα ενόχλησε τον Γρηγόρη Δημητριάδη που απάντησε με την προσφιλή του τακτική στέλνοντας εξώδικο στον πρώην πρωθυπουργό για να λάβει άμεσα την απάντηση πως «δεν πρόκειται επουδενί να σιωπήσει» και να εκτιμά πως «φόβος είναι πια εμφανές, αλλάζει στρατόπεδο».

Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης δια στόματος Μαρινάκη

Από την κυβέρνηση ο Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να παίξει άμυνα βγαίνοντας στην επίθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καλούμενος να σχολιάσει (ERTNEWS) τις εξελίξεις περιορίστηκε να πει πως «η συγκεκριμένη δίκη και η συγκεκριμένη απόφαση σε πρώτο βαθμό αφορά ιδιώτες (…)» αγνοώντας επιδεικτικά όσα τις καταλογίζουν αντιπολιτευτικές φωνές περί «ηθικών και εκτελεστικών αυτουργών».

Με τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για τη δίκη να έχει ενοχλήσει το κυβερνητικό στρατόπεδο ο κ. Μαρινάκης αποφάσισε να βγει στην αντεπίθεση χωρίς να αποφύγει τους εξυπνακισμούς στην απάντησή του. «Αφού απέτυχε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την ετυμηγορία των πολιτών, (…) ίσως έχει αποφασίσει να ‘το γυρίσει’ στην καριέρα του σε δικαστής ή εισαγγελέας. Δυστυχώς δεν προλαβαίνει γιατί έχει ξεπεράσει το όριο που μπορεί να δώσει στο δικαστικό σώμα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστρεψε τα πυρά του και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη λέγοντας ότι «δεν έχει λογική» το σχόλιο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί ήττας της κυβέρνησης.

Για την προαναγγελία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι θα καταθέσει αίτημα για νέα εξεταστική επιτροπή καθώς έχουν προκύψει νέα στοιχεία, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι ο κ. Ανδρουλάκης και πριν από ένα μήνα είχε προαναγγείλει προ ημερησίας και δεν προχώρησε στην κατάθεση του αιτήματος. «Τώρα θέλει εξεταστική ξανά. Αν θεωρεί ότι υπάρχουν νέα στοιχεία εδώ είμαστε να ακούσουμε τι έχει να πει (…)».

Σωκ. Φάμελλος: Έδρασαν μόνοι τους ή είχαν πλάτες από το καθεστώς Μητσοτάκη;

«Η σημερινή καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών αποτελεί μια συγκλονιστική, αλλά και αποκαλυπτική είδηση», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε μεταξύ άλλων πως «τα ερωτήματα πλέον που τίθενται είναι αμείλικτα: Έδρασαν μόνοι τους ή είχαν πλάτες από το καθεστώς Μητσοτάκη; Είναι σύμπτωση ότι παρακολουθούνταν οι ίδιοι αριθμοί τηλεφώνου από το Predator και από την ΕΥΠ, την οποία πήρε από την πρώτη μέρα στην επίβλεψη του ο κ. Μητσοτάκης;», για να δώσει ο ίδιος την απάντηση: «Όχι, δεν είναι σύμπτωση».

Αλ. Χαρίτσης: H συγκάλυψη του κυρίου Μητσοτάκη δεν θα περάσει

Την απόφαση της Δικαιοσύνης για το σκάνδαλο των υποκλοπών σχολίασε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Είναι μια νίκη της δημοκρατίας, μια νίκη του κράτους δικαίου, μια νίκη της ανεξάρτητης ερευνητικής δημοσιογραφίας» σημείωσε και συμπλήρωσε ότι «είναι όμως μόνο μια πρώτη νίκη, γιατί ακόμα δεν έχουμε μάθει ολόκληρη την αλήθεια».

Ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει άμεσα σε επικοινωνία και με τους πολιτικούς αρχηγούς της προοδευτικής και αριστερής αντιπολίτευσης «ώστε να συντονίσουμε τις ενέργειές μας» για τις επόμενες κινήσεις του και κατέληξε λέγοντας ότι «η συγκάλυψη του κυρίου Μητσοτάκη δεν θα περάσει».

ΚΚΕ: Δυσώδη υπόθεση

Στο ΚΚΕ σημειώνει μεταξύ άλλων πως «η απόφαση για την καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών σχετικά με τη δυσώδη υπόθεση του Predator επιβεβαιώνει την απαίτηση για την αποκάλυψη όλης της αλήθειας σε όλες τις υποθέσεις παρακολουθήσεων πολιτικών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων και άλλων».

Στα «μανταλάκια» και εκτός συνόρων για το σκάνδαλο

Τον γύρο του κόσμου έκανε η είδηση της απόφασης του δικαστηρίου καθώς διεθνή μέσα ενημέρωσης αναπαρήγαγαν το γεγονός, αναδεικνύοντας την σημασία του. Τα διεθνή ΜΜΕ αναφέρονται εκτενώς στην υπόθεση που έχει συνταράξει την Ελλάδα από το 2022, καθώς παρακολουθούνταν μέσω Predator 87 άτομα, πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες κ.ά.