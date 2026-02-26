Άμυνα με επίθεση σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα από τον Μαρινάκη – Το πρώτο (μη) σχόλιο για τη δίκη των υποκλοπών

Χαμηλά ρίχνει το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση καλείται να δώσει πειστικές εξηγήσεις μετά την ιστορική δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές που ανοίγει τον δρόμο για την πραγματική διερεύνηση, κυρίως για το ποιοι ήταν οι εντολείς των καταδικασθέντων.

Η δίκη για τις υποκλοπές στο μονομελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας ολοκληρώθηκε με την καταδίκη και των 4 κατηγορουμένων

Στην κυβέρνηση ωστόσο, στην παρούσα φάση, φαίνεται πως δεν είδαν, δεν άκουσαν… Ο Παύλος Μαρινάκης καλούμενος να σχολιάσει τις εξελίξεις περιορίστηκε να πει πως «η συγκεκριμένη δίκη και η συγκεκριμένη απόφαση σε πρώτο βαθμό αφορά ιδιώτες (…)» αγνοώντας επιδεικτικά όσα τις καταλογίζουν αντιπολιτευτικές φωνές περί «ηθικών και εκτελεστικών αυτουργών».

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος υποστηρίζει (ERTNEWS|) πως δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο η δικαστική απόφαση πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. «Απ’ ό,τι φαίνεται λειτουργεί η Δικαιοσύνη για ακόμα μία φορά. Παίρνει τις αποφάσεις της και από κει και πέρα, σε θεσμικό επίπεδο η κυβέρνηση έχει κάνει όλες τις δέουσες ενέργειες ούτως ώστε να αυστηροποιήσει το νομικό καθεστώς των επισυνδέσεων και έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να έχει ένα πολύ πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό και πιο θωρακισμένο νομικό πλαίσιο», αναφέρει.

Στο «στόχαστρο» ο Αλέξης Τσίπρας

Με τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για τη δίκη να έχει ενοχλήσει το κυβερνητικό στρατόπεδο ο κ. Μαρινάκης δεν απέφυγε τους εξυπνακισμούς στην απάντησή του «Αφού απέτυχε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την ετυμηγορία των πολιτών, (…) ίσως έχει αποφασίσει να «το γυρίσει» στην καριέρα του σε δικαστής ή εισαγγελέας. Δυστυχώς δεν προλαβαίνει γιατί έχει ξεπεράσει το όριο που μπορεί να δώσει στο δικαστικό σώμα».

Και συνέχισε: «Είχε βέβαια -δεν τον κακίζω που μπαίνει σε αυτή τη λογική να κάνει το δικαστή και τον εισαγγελέα- γιατί ήταν ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου λειτουργούσαν παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, όπως έχει παραδεχτεί ο δικός του, υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Κοντονής και έδιναν εντολές από το Μαξίμου στη Δικαιοσύνη. Και είναι και ο πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από τη Δικαιοσύνη. Άρα είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολιτευτικής Ελλάδας που θεωρώ ότι μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Γενικά είναι πολύ κακό πράγμα να κουνάς το δάχτυλο, αλλά ο τελευταίος μπορεί να κάνει υποδείξεις για ζητήματα κράτους δικαίου, είναι ο πρωθυπουργός των 13- 0 και των παρα- υπουργείων Δικαιοσύνης».

Για την προαναγγελία ΠΑΣΟΚ για εξεταστική

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστρεψε τα πυρά του και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη λέγοντας ότι «δεν έχει λογική» το σχόλιο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί ήττας της κυβέρνησης

Για την προαναγγελία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι θα καταθέσει αίτημα για νέα εξεταστική επιτροπή καθώς έχουν προκύψει νέα στοιχεία, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι ο κ. Ανδρουλάκης και πριν από ένα μήνα είχε προαναγγείλει προ ημερησίας και δεν προχώρησε στην κατάθεση του αιτήματος. «Τώρα θέλει εξεταστική ξανά. Αν θεωρεί ότι υπάρχουν νέα στοιχεία εδώ είμαστε να ακούσουμε τι έχει να πει. Δεν έχουμε απορρίψει τίποτα από πριν, δεν έχουμε δογματική αντίληψη» είπε για να προσθέσει ωστόσο ότι «για ακόμη μια φορά η αντιπολίτευση προσπαθεί να μετατρέψει τη βουλή και τη δημόσια συζήτηση σε απέραντο δικαστήριο γιατί θέλει να υποκαταστήσει την ένδεια πολιτικών θέσεων και κοστολογημένων προτάσεων».

Συνέχισε λέγοντας: «Θα απαντήσουμε σε κάθε αίτημα επισήμως όταν συνοδεύεται από νέα στοιχεία. Δεν υποβαθμίζουμε την υπόθεση των υποκλοπών αλλά δεν θα μετατρέψουμε την πολιτική ζωή σε ένα απέραντο δικαστήριο γιατί έτσι το θέλει η αντιπολίτευση, προκειμένου να καλύψει τα δικά της κενά».