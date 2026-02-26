Χαρίτσης: Έκθετη η κυβέρνηση για τις υποκλοπές – Ακόμα δεν έχουμε μάθει ολόκληρη την αλήθεια

Την απόφαση της Δικαιοσύνης για το σκάνδαλο των υποκλοπών και την καταδίκη των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου και Λαβράνου σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι «ένας πρωτοβάθμιος δικαστής και ένας εισαγγελέας τίμησαν το λειτούργημά τους και έκαναν το καθήκον τους», συμπληρώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι για τις υποκλοπές κηρύχθηκαν ένοχοι και μάλιστα χωρίς ελαφρυντικά, με τις αυστηρότερες ποινές.

«Είναι μια νίκη της δημοκρατίας, μια νίκη του κράτους δικαίου, μια νίκη της ανεξάρτητης ερευνητικής δημοσιογραφίας» σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης, συμπληρώνοντας ότι «είναι όμως μόνο μια πρώτη νίκη, γιατί ακόμα δεν έχουμε μάθει ολόκληρη την αλήθεια».

«Η σημερινή δικαστική απόφαση αφήνει έκθετη την κυβέρνηση, έκθετη την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αλλά αφήνει έκθετη και τη Βουλή των Ελλήνων, που από τις 25 Νοεμβρίου έχει αφήσει αναπάντητο το διάβημά μου για τη στημένη κατάθεση μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές» πρόσθεσε, αποκαλύπτοντας ότι θα συνεχίσει να αναλαμβάνει δράσεις στο Κοινοβούλιο.

«Τώρα δεν είναι η ώρα της αδράνειας όμως. Και γι’ αυτό θα προχωρήσω άμεσα σε επικοινωνία και με τους πολιτικούς αρχηγούς της προοδευτικής και αριστερής αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να συντονίσουμε τις ενέργειές μας» υπογράμμισε για τις επόμενες κινήσεις του και κατέληξε λέγοντας ότι «η συγκάλυψη του κυρίου Μητσοτάκη δεν θα περάσει».

Η δήλωση του κ. Χαρίτση έξω από τη Βουλή: