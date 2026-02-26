newspaper
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Χαρίτσης: Έκθετη η κυβέρνηση για τις υποκλοπές – Ακόμα δεν έχουμε μάθει ολόκληρη την αλήθεια
Πολιτική Γραμματεία 26 Φεβρουαρίου 2026, 22:07

Χαρίτσης: Έκθετη η κυβέρνηση για τις υποκλοπές – Ακόμα δεν έχουμε μάθει ολόκληρη την αλήθεια

«Η συγκάλυψη του κυρίου Μητσοτάκη δεν θα περάσει» σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, αποκαλύπτοντας ότι θα έχει επικοινωνία με τους πολιτικούς αρχηγούς για συντονισμό των δράσεων.

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Spotlight

Την απόφαση της Δικαιοσύνης για το σκάνδαλο των υποκλοπών και την καταδίκη των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου και Λαβράνου σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι «ένας πρωτοβάθμιος δικαστής και ένας εισαγγελέας τίμησαν το λειτούργημά τους και έκαναν το καθήκον τους», συμπληρώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι για τις υποκλοπές κηρύχθηκαν ένοχοι και μάλιστα χωρίς ελαφρυντικά, με τις αυστηρότερες ποινές.

«Είναι μια νίκη της δημοκρατίας, μια νίκη του κράτους δικαίου, μια νίκη της ανεξάρτητης ερευνητικής δημοσιογραφίας» σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης, συμπληρώνοντας ότι «είναι όμως μόνο μια πρώτη νίκη, γιατί ακόμα δεν έχουμε μάθει ολόκληρη την αλήθεια».

«Η σημερινή δικαστική απόφαση αφήνει έκθετη την κυβέρνηση, έκθετη την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αλλά αφήνει έκθετη και τη Βουλή των Ελλήνων, που από τις 25 Νοεμβρίου έχει αφήσει αναπάντητο το διάβημά μου για τη στημένη κατάθεση μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές» πρόσθεσε, αποκαλύπτοντας ότι θα συνεχίσει να αναλαμβάνει δράσεις στο Κοινοβούλιο.

«Τώρα δεν είναι η ώρα της αδράνειας όμως. Και γι’ αυτό θα προχωρήσω άμεσα σε επικοινωνία και με τους πολιτικούς αρχηγούς της προοδευτικής και αριστερής αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να συντονίσουμε τις ενέργειές μας» υπογράμμισε για τις επόμενες κινήσεις του και κατέληξε λέγοντας ότι «η συγκάλυψη του κυρίου Μητσοτάκη δεν θα περάσει».

Η δήλωση του κ. Χαρίτση έξω από τη Βουλή:

Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: Δικαίωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που τέσσερα χρόνια δίνουν μάχη να αποκαλυφθεί η αλήθεια
Υποκλοπές 26.02.26

Χάρης Δούκας: Δικαίωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που τέσσερα χρόνια δίνουν μάχη να αποκαλυφθεί η αλήθεια

Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου για το σκάνδαλο των υποκλοπών «αποτελεί μια πρώτη νίκη για το κράτους δικαίου και την υπεράσπιση της Δημοκρατίας», υπογραμμίζει ο δήμαρχος Αθηναίων

Σύνταξη
Άμυνα με επίθεση σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα από τον Μαρινάκη – Το πρώτο (μη) σχόλιο για τη δίκη των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Άμυνα με επίθεση σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα από τον Μαρινάκη – Το πρώτο (μη) σχόλιο για τη δίκη των υποκλοπών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρεί να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών την κυβέρνηση μετά την απόφαση στη δίκη των υποκλοπών που ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω διερεύνηση και επιτίθεται στους Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα για αποπροσανατολισμό.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Μαρινάκη: Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνουν ευκαιριακά οι προπαγανδιστές του Μαξίμου
Υποκλοπές 26.02.26

Τσουκαλάς για Μαρινάκη: Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνουν ευκαιριακά οι προπαγανδιστές του Μαξίμου

«Ο κ. Μαρινάκης πριν ρωτήσει ξανά αν η αντιπολίτευση εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη, να ρωτήσει τον πρωθυπουργό, γιατί παραβιάζει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Υποκλοπές: Γιατί αρχίζει τώρα η ουσιαστική διερεύνηση του σκανδάλου – Για λογαριασμό ποιων λειτουργούσαν οι καταδικασθέντες;
Πολιτική 26.02.26

Υποκλοπές: Γιατί αρχίζει τώρα η ουσιαστική διερεύνηση του σκανδάλου – Για λογαριασμό ποιων λειτουργούσαν οι καταδικασθέντες;

Η απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές ήταν ιστορικής σημασίας. Η διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία Πρωτοδικών ανοίγει το δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης, και κυρίως για το ποιοι ήταν οι εντολείς των καταδικασθέντων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η κατασκοπεία στο σκεπτικό της απόφασης για τις υποκλοπές – Η κατάθεση Σπίρτζη που παραπέμπει σε νέα έρευνα
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Η κατασκοπεία στο σκεπτικό της απόφασης για τις υποκλοπές – Η κατάθεση Σπίρτζη που παραπέμπει σε νέα έρευνα

Το κίνδυνο πρόσβασης σε απόρρητα αρχεία εθνικής ασφάλειας αναγνώρισε το δικαστήριο μέσα από τα στοιχεία που κατέθεσε ο πρώην υπουργός.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα – Τι απαντά ο πρώην πρωθυπουργός στον «αποστολέα και τον θείο του»
Δείτε το εξώδικο 26.02.26

Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα – Τι απαντά ο πρώην πρωθυπουργός στον «αποστολέα και τον θείο του»

Εξώδικο στον Αλέξη Τσίπρα απέστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού για την απόφαση του δικαστηρίου στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σύνταξη
Παπανδρέου για υποκλοπές: Πλήρη διαλεύκανση και τιμωρία όλων των υπευθύνων – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Παπανδρέου για υποκλοπές: Πλήρη διαλεύκανση και τιμωρία όλων των υπευθύνων – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται

«Είναι αδιανόητο, σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να μην έχει ακόμη ενημερωθεί για τον λόγο της παρακολούθησής του - κατά παράβαση αποφάσεων του ΣτΕ και σε ευθεία απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο», τονίζει ο Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Επικαιρότητα 26.02.26

ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Η ίδια η σύμβαση παραχώρησης ενεργειακών οικοπέδων στη Chevron «περιέχει ανησυχητικές προβλέψεις για πιθανά μελλοντική 'απώλεια περιοχών', όπου 'η Ελλάδα δε θα διαθέτει πλέον δικαιώματα'», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν

«Μόνο ο Χρήστος Σπίρτζης κι εγώ στην Μήνυση-Έγκλησή μου ζητήσαμε δίωξη για κατασκοπεία και το υποστηρίξαμε και κατά την εξέτασή μας στο ακροατήριο της δίκης»., λέει η Όλγα Γεροβασίλη

Σύνταξη
Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»
Σάββατο 28/2 26.02.26

Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»

«Ο ελληνικός λαός «με την μαζική του παρουσία οφείλει να δώσει, όπως και πέρσι, ξεκάθαρο μήνυμα, ενόψει και της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κατρίνης: Η χώρα δεν μπορεί να επαναλάβει τα ίδια λάθη στο SAFE 2
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Κατρίνης: Η χώρα δεν μπορεί να επαναλάβει τα ίδια λάθη στο SAFE 2

Ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε ότι απαιτείται εθνική ιεράρχηση, σοβαρή προετοιμασία, διασφάλιση ουσιαστικής συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας και πλήρης ενημέρωση της Βουλής

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση
ΠΑΣΟΚ 26.02.26

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα ζητήσει προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και ότι θα καταθέσει αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του σημερινού δικαστηρίου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη
Ιστορική καταδίκη 26.02.26

Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη

«Είναι σύμπτωση ότι παρακολουθούνταν οι ίδιοι αριθμοί τηλεφώνου από το Predator και από την ΕΥΠ, την οποία πήρε από την πρώτη μέρα στην επίβλεψη του ο κ. Μητσοτάκης; Όχι, δεν είναι», σημειώνει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση
Δικαστική απόφαση 26.02.26

Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση

Τα ενσωματωμένα στην απόφαση πρακτικά της δίκης, «αποτελούν την καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος, που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους», υπογραμμίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές: Ήττα της ΝΔ η απόφαση της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26 Upd: 16:17

Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές: Ήττα της ΝΔ η απόφαση της Δικαιοσύνης

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η απόφαση της δικαιοσύνης για τις υποκλοπές αποτελεί ήττα για το «παρακράτος του Μαξίμου»

Σύνταξη
Αποστολάκη: «Πλυντήριο» η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να διερευνηθούν οι ευθύνες Βορίδη, Αυγενάκη
Συγκάλυψη ή λογοδοσία; 26.02.26

Αποστολάκη: «Πλυντήριο» η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να διερευνηθούν οι ευθύνες Βορίδη, Αυγενάκη

Η Μιλένα Αποστολάκη επεσήμανε ότι οι καταθέσεις στην εξεταστική επιβεβαίωσαν και ενίσχυσαν τις ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ποινικών ευθυνών των Βορίδη και Αυγενάκη

Σύνταξη
Θέσεις εργασίας: Οι τομείς με τη μεγαλύτερη «δίψα» για προσωπικό στην ΕΕ – Πού είναι ευκολότερο να βρείτε δουλειά
Θέσεις εργασίας στην ΕΕ 26.02.26

Οι τομείς με τη μεγαλύτερη «δίψα» για προσωπικό - Πού είναι ευκολότερο να βρείτε δουλειά

Διαφοροποίηση παρουσιάζουν οι τομείς με τις ταχύτερα αυξανόμενες κενές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το πέρας της πανδημίας της Covid-19. Οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το νηφάλιο ντεμπούτο της Μαρία Γκράτσια Κιουρί στη Fendi – «Δε σχεδιάζω για να ψυχαγωγώ»
Με το βλέμμα στη σιλουέτα 26.02.26

Το νηφάλιο ντεμπούτο της Μαρία Γκράτσια Κιουρί στη Fendi - «Δε σχεδιάζω για να ψυχαγωγώ»

Η σχεδιάστρια επικεντρώθηκε στην αποσαφήνιση της σιλουέτας του οίκου Fendi και στη δημιουργία μιας ενιαίας γκαρνταρόμπας για άνδρες και γυναίκες, σε ένα εκπληκτικά άχρωμο ντεμπούτο. «Δεν είμαι σχεδιαστής ψυχαγωγίας», εξήγησε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι
Conference League 26.02.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Θρίλερ στη Χαλκιδική: Χωρίς κεφάλι η σορός που βρέθηκε σε σακούλες – Τι λέει ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου
Ελλάδα 26.02.26

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Χωρίς κεφάλι η σορός που βρέθηκε σε σακούλες – Τι λέει ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε το απόγευμα στην περιοχή του Γλαρόκαβος, από τον πρόεδρο της κοινότητας Πευκοχωρίου ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με εργάτες για εργασίες καθαρισμού

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε
Europa League 26.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
To Αφγανιστάν φέρεται να κατέλαβε 17 συνοριακά φυλάκια του Πακιστάν – Ελεύθερος σκοπευτής «καθαρίζει» φυλάκιο (βίντεο)
Κόσμος 26.02.26

To Αφγανιστάν φέρεται να κατέλαβε 17 συνοριακά φυλάκια του Πακιστάν - Ελεύθερος σκοπευτής «καθαρίζει» φυλάκιο

Οι συνοριακές αψιμαχίες ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν συνεχίζονται, με μέτρο αλλά και εκατέρωθεν απώλειες ως επί το πλείστον στρατιωτών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 26.02.26

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – ΠΑΟΚ για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Παρί
Μπάσκετ 26.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρί

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρί. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ιράν: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με «σημαντική πρόοδο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ομάν – Την επόμενη εβδομάδα συνομιλίες στη Βιέννη
Γενεύη 26.02.26

Ιράν: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με «σημαντική πρόοδο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ομάν – Την επόμενη εβδομάδα συνομιλίες στη Βιέννη

Οι ΗΠΑ μπήκαν στις συνομιλίες με αίτημα το Ιράν να συμφωνήσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική πυρηνική συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ επ' αόριστον

Σύνταξη
Καρυστιανού: «Με πλησίασε εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη – Ήταν ο Γιώργος Σταμάτης»
Ελλάδα 26.02.26

Καρυστιανού: «Με πλησίασε εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη – Ήταν ο Γιώργος Σταμάτης»

Η Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε ότι είχε πλησιάσει και την ίδια ο γαλάζιος βουλευτής προκειμένου να τη ρωτήσει «αν χρειάζεται κάτι» - Το ίδιο πρόσωπο είχε εμπλοκή στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κλείνουν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου έξι σταθμοί του μετρό – Λόγω συγκέντρωσης
3 χρόνια από τα Τέμπη 26.02.26

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου έξι σταθμοί του μετρό – Λόγω συγκέντρωσης

Θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Πιθανές και οι καθυστερήσεις

Σύνταξη
Τέμπη: Ο δήμος Καισαριανής ανήγειρε μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας – «Να βλέπουν και να σκέφτονται»
Ελλάδα 26.02.26

Τέμπη: Ο δήμος Καισαριανής ανήγειρε μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας – «Να βλέπουν και να σκέφτονται»

Το μνημείο για τα Τέμπη βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Στάδιο της περιοχής στον κόμβο όπου βρίσκεται το τέρμα της Εθνικής Αντιστάσεως κι απ' όπου περνούν καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκά μαχητικά F-16 και Eurofighter σηκώθηκαν να αναχαιτίσουν ρωσικά drones στη Ρουμανία
Συναγερμός 26.02.26

Ευρωπαϊκά μαχητικά F-16 και Eurofighter σηκώθηκαν να αναχαιτίσουν ρωσικά drones στη Ρουμανία

Μετά από ρωσική επίθεση στα ουκρανικά λιμάνια του Δούναβη, drones της Μόσχας παραβίασαν τον εναέριο χώρο Βουκουρεστίου, με ευρωπαϊκά μαχητικά να σηκώνονται από την βάση τους στη Ρουμανία

Σύνταξη
Καρίνα Σουλιάκ – Τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, κύρια κληρονόμος του, παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα
«Στοργικός πατερούλης» 26.02.26

Καρίνα Σουλιάκ – Τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, κύρια κληρονόμος του, παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα

Η τελευταία σύντροφος του Επστάιν, Καρίνα Σουλιάκ, παντρεύτηκε μια γυναίκα, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο σεξουαλικός εγκληματίας εκμεταλλευόταν το μεταναστευτικό σύστημα με φοιτητικές βίζες, μαθήματα αγγλικής γλώσσας και εικονικούς γάμους για να κρατήσει ξένες γυναίκες στις ΗΠΑ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρχεία Έπσταϊν: Η Κομισιόν κινεί έρευνα για τον πρώην επίτροπο της Βρετανίας, Πίτερ Μάντελσον
Κώδικας δεοντολογίας 26.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Η Κομισιόν κινεί έρευνα για τον πρώην επίτροπο της Βρετανίας, Πίτερ Μάντελσον

Η Κομισιόν θέλει να μάθει αν υπήρξε παραβίαση των «υποχρεώσεων» του πρώην επιτρόπου. Μεταξύ των ζητημάτων που εξετάζονται είναι αν τήρησε το απόρρητο και αν δέχτηκε δώρα ή έκανε «χάρες» στον Έπσταϊν.

Σύνταξη
Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Μανόλο Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 26.02.26

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Μανόλο Χιμένεθ

Το απόγευμα της Πέμπτης (26/2) η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό τεχνικό, ενώ μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να επισημοποιηθεί η συμφωνία με τον Γρηγορίου.

Σύνταξη
Νάπολη: Τέσσερις συλλήψεις για απάτη της Καμόρα σε νοσοκομείο – Σκηνοθετούσε τροχαία για να κλέβει ασφάλιστρα
Επικερδής επιχείρηση 26.02.26

Νάπολη: Τέσσερις συλλήψεις για απάτη της Καμόρα σε νοσοκομείο – Σκηνοθετούσε τροχαία για να κλέβει ασφάλιστρα

Πτώματα μεταφέρονταν με μάσκες οξυγόνου, στρατολογούνταν ψευδομάρτυρες και κατέθεταν ψευδείς εκθέσεις ατυχήματος. H οργάνωση εκμεταλλευόταν το κυλικείο και τους αυτόματους πωλητές του νοσοκομείου.

Σύνταξη
Γενεύη: Συνεχίζονται οι πολύωρες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Τεχεράνης – Πόσες πιθανότητες υπάρχουν να καταλήξουν σε συμφωνία;
Κόσμος 26.02.26

Γενεύη: Συνεχίζονται οι πολύωρες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Τεχεράνης – Πόσες πιθανότητες υπάρχουν να καταλήξουν σε συμφωνία;

Σε εξέλιξη βρίσκονταν μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα στη Γενεύη ο νέος γύρος των έμμεσων συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν με τη μεσολάβηση του Ομάν

Σύνταξη
