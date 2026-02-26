newspaper
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Η απόφαση για το «ελληνικό Watergate», για το οποίο «δεν τιμωρήθηκε κανείς κυβερνητικός», στα διεθνή ΜΜΕ
Ελλάδα 26 Φεβρουαρίου 2026

Η απόφαση για το «ελληνικό Watergate», για το οποίο «δεν τιμωρήθηκε κανείς κυβερνητικός», στα διεθνή ΜΜΕ

Τον γύρο του κόσμου κάνει η καταδίκη Λαβράνου, Μπίτζιου, Ντίλιαν και Χάμου για το Predator. Τα διεθνή ΜΜΕ σημειώνουν τη σημασία της υπόθεσης, καθώς και ότι πολλά από τα θύματα παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ.

Η ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει κάνει τον γύρο του κόσμου. Τα διεθνή ΜΜΕ αναφέρονται εκτενώς στην υπόθεση που έχει συνταράξει την Ελλάδα από το 2022, καθώς παρακολουθούνταν μέσω Predator 87 άτομα, πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες κ.ά.

Το δικαστήριο καταδίκασε τους τέσσερις κατηγορούμενους, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιο και Γιάννη Λαβράνο. Σε κάθε κατηγορούμενο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα οκτώ, με ανασταλτικό χαρακτήρα έως τον δεύτερο βαθμό.

«Το ελληνικό Watergate»

Στο ρεπορτάζ του, το BBC χαρακτηρίζει το σκάνδαλο Predator «Watergate της Ελλάδας» και επισημαίνει ότι λογισμικό παρακολούθησης με την ονομασία Predator χρησιμοποιήθηκε για τη στοχοποίηση 87 προσώπων. Επισημαίνει ότι μεταξύ αυτών ήταν υπουργοί, ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι και δημοσιογράφοι.

Σημειώνει επίσης ότι ένα στα τρία από αυτά τα πρόσωπα βρισκόταν επίσης υπό νόμιμη παρακολούθηση από τις ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών (ΕΥΠ). Και πως ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε θέσει την ΕΥΠ απευθείας υπό την εποπτεία του, το χαρακτήρισε σκάνδαλο. Ωστόσο, κανένας κυβερνητικός αξιωματούχος δεν έχει κατηγορηθεί στο δικαστήριο και η ελληνική κυβέρνηση κατηγορείται ότι προσπαθεί να συγκαλύψει την αλήθεια.

«Συμμορία κατασκοπείας»

Το Politico μιλά για «συμμορία κατασκοπείας» και αναφέρει ότι το σκάνδαλο «Predatorgate» στην Ελλάδα είναι μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές κρίσεις της Ευρώπης σχετικά με τη χρήση λογισμικού hacking.

Μάλιστα, επισημαίνει πως η Ισπανία, η Ουγγαρία και η Πολωνία έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες υποθέσεις με spyware -όπως το Pegasus και το Candiru- να έχουν εντοπιστεί σε τηλέφωνα πολιτικών και ακτιβιστών.

Σημειώνει μεταξύ άλλων πως το σκάνδαλο «έχει ρίξει μια μακρά σκιά στην ελληνική πολιτική σκηνή». Θυμίζει επίσης ότι το 2024, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας απάλλαξε την κρατική υπηρεσία πληροφοριών (ΕΥΠ) και τους πολιτικούς αξιωματούχους από τις κατηγορίες για αδικοπραγία. Και πως η απόφαση αυτή εξόργισε τα θύματα που παρακολουθούνταν από το Predator, αλλά και την αντιπολίτευση.

«Μέγιστο σκάνδαλο υποκλοπών»

Το δίκτυο του Κατάρ, Al Jazeera, αναφέρει ότι το  δικαστήριο καταδίκασε τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο Ισραηλινούς.

Επισημαίνει επίσης ότι το σκάνδαλο Predator προκάλεσε δικαστικές έρευνες και ανάγκασε σε παραίτηση ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μεταξύ αυτών ενός ανώτερου βοηθού του πρωθυπουργού και του επικεφαλής της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα.

Θυμίζει επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόταση μομφής στο κοινοβούλιο για την υπόθεση.

«Απειλή για τη δημοκρατία»

Στο δικό του ρεπορτάζ, το Euronews επισημαίνει ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για τα εγκλήματα της παρέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων, από κοινού, διαδοχικά και με απόπειρα· της παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνικών και προφορικών επικοινωνιών, από κοινού, διαδοχικά και με απόπειρα· και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένων, από κοινού, διαδοχικά και με απόπειρα.

Και υπενθυμίζει την αγόρευση του εισαγγελέα της έδρας, που μίλησε για «βάναυση παραβίαση προσωπικών δεδομένων», αλλά και για «απειλή στον πυρήνα του δημοκρατικού Συντάγματος».

«Ανοίγει ο δρόμος για κατηγορίες για κατασκοπεία»

Το γαλλικό δίκτυο France24 κάνει ξεχωριστή αναφορά και στον Ταλ Nτίλιαν, τον πρώην Ισραηλινό στρατιωτικό και ιδρυτή της Intellexa. Της εταιρείας δηλαδή που ειδικεύεται στην προμήθεια λογισμικού κατασκοπείας και προωθούσε το Predator στην Ελλάδα.

Επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Ελληνική Αρχή Ασφάλειας και Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), χρησιμοποιήθηκε εναντίον περισσότερων από 90 ατόμων και πως η δικαστική απόφαση επιτρέπει πλέον στους εισαγγελείς να εξετάσουν πιθανές κατηγορίες κατασκοπείας.

Το γαλλικό δίκτυο αναφέρει ότι το σκάνδαλο υποκλοπών ανάγκασε σε παραίτηση ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μεταξύ των οποίων και στενού βοηθού και ανιψιού του, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Σημειώνει επίσης ότι οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα (RSF) έχουν χαρακτηρίσει την υπόθεση «νέο πλήγμα στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης» στην Ελλάδα.

«Πολιτικό σκάνδαλο»

Η γαλλική Le Monde στέκεται στο γεγονός ότι το δικαστήριο θα παραπέμψει την υπόθεση στην εισαγγελία Αθηνών για να διερευνήσει την κατασκοπεία. Αλλά και στη δήλωση του προέδρου του δικαστηρίου που είπε ότι «μέλη της κυβέρνησης, της ΕΥΠ, αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, υπουργοί και άλλοι ήταν θύματα. Αλλά δεν κλήθηκαν για ανάκριση σχετικά με την πιθανή ύπαρξη κρατικών μυστικών στα κινητά τους τηλέφωνα».

Επισημαίνει επίσης ότι το 2023, η Intellexa του Ταλ Ντίλιαν συμπεριλήφθηκε από τις ΗΠΑ σε κατάλογο εταιρειών που τις απαγορεύει να έχει εμπορικές συναλλαγές με Αμερικανούς ιδιώτες ή οντότητες, όπως και η εταιρεία Cytrox, η οποία ανέπτυξε το Predator. Και τονίζει πως και ο Ταλ Ντίλιαν υπόκειται σε ατομικές κυρώσεις.

Όπως και τα άλλα διεθνή ΜΜΕ, η Monde θυμίζει ότι το σκάνδαλο υποκλοπών ξέσπασε στις αρχές του 2022 όταν ο Θανάσης Κουκάκης ανακάλυψε ότι είχε παρακολουθηθεί από τις υπηρεσίες πληροφοριών (ΕΥΠ). Αλλά και ότι το τηλέφωνό του είχε μολυνθεί με το Predator. Επίσης, ότι μετατράπηκε σε πολιτικό σκάνδαλο όταν, τον Ιούλιο του 2022, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι το κινητό του τηλέφωνο είχε γίνει στόχος απόπειρας μόλυνσης από αυτό το λογισμικό.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «ευρισκόμενος στριμωγμένος» ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ισχυρίστηκε ότι το ελληνικό κράτος «ποτέ δεν αγόρασε ή χρησιμοποίησε» το Predator. Αλλά αυτός ο ισχυρισμός δεν κρίθηκε πειστικός από τον εισαγγελέα που ήταν αρμόδιος για την υπόθεση. «Το Predator δεν είναι προσβάσιμο σε ιδιώτες. προσφέρεται προς πώληση μόνο σε κυβερνητικές υπηρεσίες», υποστήριξε κατά την τελική του αγόρευση στις 6 Φεβρουαρίου.

