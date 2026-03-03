Επικοινωνία Μητσοτάκη με Τασούλα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και για τη στρατιωτική συνδρομή προς την Κύπρο.

Επίσης, σύμφωνα με την Προεδρία της Δημοκρατίας, υπογράμμισε τη διαθεσιμότητά του για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών τόσο σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όσο και στη Βουλή.

Ο κ. Τασούλας, χθες είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ενημερώθηκε και για τα πλήγματα που επιχειρήθηκαν στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου και είχε την ευκαιρία να εκφράσει προς τον Κύπριο Πρόεδρο την συμπαράσταση της Ελλάδας προς την Κύπρο, σε αυτές τις κρίσιμες για την ευρύτερη περιοχή περιστάσεις.