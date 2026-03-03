«O ΣΥΡΙΖΑ Π/Σ κάνει συντεταγμένη πολιτική εξόρμηση για να πιεστούν θετικά όλα τα προοδευτικά κόμματα -όλος ο προοδευτικός κόσμος – για να υπάρξει διαμόρφωση προοδευτικού ψηφοδελτίου», τόνισε κλείνοντας ομιλία του χθες Δευτέρα σε εκδήλωση του κόμματος στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π/Σ Σωκράτης Φάμελλος (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Ο κ. Φάμελλος επισήμανε ότι μια τέτοια κίνηση έχει σημασία να υλοποιηθεί τώρα, όχι λίγο πριν ή λίγο μετά τις εκλογές, και σχολίασε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος γι’ αυτό. «Η χώρα δεν αντέχει άλλο, η κοινωνία δεν αντέχει άλλο» είπε, και επισήμανε πως «οξυγόνο είναι η δημοκρατία, οξυγόνο είναι η δικαιοσύνη. Να δεσμευτούμε, σήμερα, να φύγουν το συντομότερο για να ανασάνει η χώρα».

«Δεν μπορεί η κοινωνία να περιμένει άλλο, και οι λογικές αυτόνομης καθόδου δεν δίνουν λύσεις»

Μιλώντας σε τοπικά στελέχη, μέλη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, ο Σωκράτης Φάμελλος, με φόντο την πρόταση για συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις, σχολίασε ότι «είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα» αν και όπως διευκρίνισε υπήρξε «διαφορετική ανάγνωση τη μέρα που παραιτήθηκε από τη Βουλή».

«Δεν μπορεί η κοινωνία να περιμένει άλλο, και οι λογικές αυτόνομης καθόδου δεν δίνουν λύσεις», έκρινε, επαναλαμβάνοντας ότι δεν είναι εποχή για «κομματικούς εγωισμούς» και το μήνυμα των πολιτών είναι «να τα βρείτε για να σωθούμε».

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στη Μέση Ανατολή. Επισημαίνοντας ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη και δεν είναι εύκολο να γνωρίζει κανείς ποια θα είναι η επόμενη ημέρα , επανέλαβε το αίτημα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκαλέσει το συμβούλιο πολιτικών αρχηγών «για να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει και ποιες είναι οι επιλογές της πατρίδας μας μέχρι τώρα, και να διαμορφώσουμε από κοινού εθνική γραμμή».

«Να ενημερωθούμε για το τι ακριβώς εξέλιξη υπάρχει, τι είπαν στα ευρωπαϊκά όργανα, τι είπε ο κ. Γεραπετρίτης στις ΗΠΑ και γιατί να μη διαμορφώσουμε μαζί μία κοινή εθνική γραμμή» εφόσον όπως λέει ο πρωθυπουργός υποστηρίζει τη συναίνεση.

«Υποκριτής»

«Είναι υποκριτής, κι αυτό στην εξωτερική πολιτική δεν είναι ασφαλές, για να μην πω ότι είναι επικίνδυνο», συμπλήρωσε.

Για την αποστολή δύο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο, επισήμανε ότι το κόμμα ενημερώθηκε από τις δηλώσεις του κ. Δένδια για αυτήν την εξέλιξη.

«Λέω πάρα πολύ απλά, ότι το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών είναι πιο απαραίτητο, εφόσον έχει προκύψει αυτή η αναγκαιότητα. Γιατί κανείς δεν θα έβαζε θέμα – υποθέτω – μη στήριξης της Κύπρου», συνέχισε, επισημαίνοντας ότι «ποτέ η αριστερά δεν έχει βάλει τέτοιο ζήτημα».

Κλείνοντας το θέμα, ωστόσο, εξήγησε ότι η καθυστέρηση της συζήτησης από πλευράς πρωθυπουργού «δείχνει έλλειμμα στην εξωτερική πολιτική της χώρας» και πως ο ΣΥΡΙΖΑ Π/Σ θέλει η Ελλάδα να είναι χώρα της Ευρώπης που «ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, που παίρνει πρωτοβουλίες για την ειρήνη, για την ασφάλεια, αλλά και για τα δικά της συμφέροντα».

Για την επίσκεψή του στην Κρήτη και τις επαφές του καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι κινήθηκαν σε τρεις πυλώνες. Τον αγροτικό κόσμο, τον εμπορικό κόσμο και την αγορά, και τον κόσμο της εργασίας.

«Γαλάζια κατρακύλα»

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για «γαλάζια κατρακύλα που σκιάζει την Κρήτη και τον αγροτικό κόσμο», προσθέτοντας ότι την ώρα που προβάλλεται αρνητική εικόνα για το νησί «υπάρχουν αγρότες που παράγουν τίμια, που παράγουν με συνεταιρισμούς, που νοιάζονται για τον τόπο και για το δημόσιο όφελος, γιατί δεν είναι οι Κρητικοί σαν τις γαλάζιες ακρίδες του κ. Μητσοτάκη».

«Η ιστορία της Κρήτης δεν είναι ‘φραπέδες’ και ‘χασάπηδες’» είπε, συμπληρώνοντας ότι «δεν χαρίζουμε στους Αυγενάκηδες το δημοκρατικό Ηράκλειο».

Παράλληλα ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη στήριξης της περιφέρειας, που σημαίνει «σχέδιο στην αυτοδιοίκηση, δημοκρατικό προγραμματισμό , αναπτυξιακό σχέδιο και παραγωγικές δυνάμεις». Οπως πρόσθεσε «αυτό είναι η πατρίδα μας, δεν υπάρχει Ελλάδα χωρίς περιφέρεια», μιλώντας για συνθήκες ερήμωσης από μια άκρη της χώρας στην άλλη.

«Να φύγουν το συντομότερο»

Ο κ. Φάμελλος για τις επαφές που είχε με τους εμπόρους σημείωσε ότι αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα που συνδέονται με το κόστος της ενέργειας, την αύξηση στα ενοικιαστήρια, την αποδυνάμωση της αγοραστικής κίνησης και μάλιστα όλα αυτά σε χρόνο που, όπως σημείωσε, οι έμποροι αντιμετωπίζουν μείωση του τζίρου τους, προβλήματα πλειστηριασμών και λουκέτα.

Για τους εργαζόμενους, επανέλαβε ότι στην Ελλάδα έχουμε τον τελευταίο μέσο μισθό στην Ευρώπη, λέγοντας ότι «ζούμε σε χώρα φτωχών εργαζομένων και αυτό είναι το πρόβλημα που στερεί την προοπτική για τη νέα γενιά και κόβει τα φτερά ακόμα και για τη δημιουργία οικογένειας».

Για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Π/Σ, η σταθερότατα για την οποία μιλάει ο κ. Μητσοτάκης είναι «η σταθερότητα των σκανδάλων, των υπερκερδών και της λαμογιάς» και «μας το λένε παντού. Να φύγουν το συντομότερο, να ξεβρωμίσει ο τόπος, να προοδεύσει η χώρα. Αυτό είναι το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ».

