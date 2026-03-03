newspaper
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 22:28
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Βουλή: Η ψήφος των αποδήμων στην Ολομέλεια – Την Πέμπτη η ονομαστική ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 03 Μαρτίου 2026, 00:30

Βουλή: Η ψήφος των αποδήμων στην Ολομέλεια – Την Πέμπτη η ονομαστική ψηφοφορία

Εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής μόνο με την θετική ψήφο της ΝΔ. Ακολουθεί διήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια όπου θα τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Σύνταξη
Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε η ψήφος των αποδήμων και κατά δεύτερη ανάγνωση από τις Επιτροπές Δημόσιας Διοίκησης και Ελληνισμού της Διασποράς και την Τρίτη (03/03) εισάγεται στην Ολομέλεια για διήμερη συζήτηση όπου θα τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Εάν το σχέδιο νόμου λάβει πάνω από 200 θετικές ψήφους οι διατάξεις θα έχουν άμεση εφαρμογή στις εθνικές εκλογές

Την Πέμπτη είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία. Εάν το σχέδιο νόμου λάβει πάνω από 200 θετικές ψήφους, σύμφωνα με το συνταγματικό όριο, οι διατάξεις του θα έχουν άμεση εφαρμογή κατά τις προσεχείς εθνικές εκλογές.

Το σχέδιο νόμου επί της Αρχής και στο σύνολό του εγκρίθηκε και κατά την β’ ανάγνωσή του κατά πλειοψηφία από τις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής μόνο από τους «γαλάζιους» βουλευτές. Καταψήφισαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ,  Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Η δυνατότητα επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, όπως είχε προαναγγείλει κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε μια προσπάθεια επίτευξης συγκλίσεων ανακοίνωσε την απόσυρση της διάταξης του νομοσχεδίου που προέβλεπε να μην ισχύει το μέτρο της αναγκαίας ποσόστωσης φύλου στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων των συνδυασμών των κομμάτων της περιφέρειας των αποδήμων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης αυτό που διαφάνηκε είναι πως οι διατάξεις που παρέχουν τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές για τους απόδημους που θα εγγραφούν στους οικείους εκλογικούς καταλόγους, είναι κοντά στο να  συγκεντρώσει κατά την ψηφοφορία του νομοσχεδίου τις 200 θετικές ψήφους για να ισχύσει από τις ερχόμενες εκλογές, όχι όμως οι διατάξεις που αφορούν τη δημιουργία της αυτόνομης ενιαίας τριεδρικής περιφέρειας Αποδήμων και της εκλογής με σταυρό προτίμησης των υποψηφίων.

Τα υπαρκτά σενάρια εφαρμογής του νομοσχεδίου

Εάν, οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιωθούν από την ονομαστική ψηφοφορία του νομοσχεδίου αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα ψήφου και με επιστολική ψήφο από τους εκτός Ελλάδας εκλογείς θα ισχύσει από τις ερχόμενες εθνικές εκλογές, ενώ οι άλλες διατάξεις που θα ψηφιστούν μεν κατά πλειοψηφία αλλά με λιγότερες από 200 τουλάχιστον ψήφους, αυτές  θα έχουν εφαρμογή από τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Οι βουλευτές Επικρατείας που θα εκλεγούν  θα παραμείνουν στους δεκαπέντε συνολικά. Στις λίστες των κομμάτων του ψηφοδελτίου Επικρατείας στις τρεις πρώτες θέσεις θα πρέπει να συγκαταλέγεται -ορισθεί – και ένας τουλάχιστον υποψήφιος  ως εκπρόσωπος της ομογένειας (όπως έγινε στις εθνικές εκλογές του 2023).

Μέση Ανατολή: Πώς η σύγκρουση επηρεάζει τις αγορές – Ανησυχία και ενεργειακό σοκ

Μέση Ανατολή: Πώς η σύγκρουση επηρεάζει τις αγορές – Ανησυχία και ενεργειακό σοκ

Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Φάμελλος: Καμία στρατιωτική εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης στην επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ
Ομιλία στην ΚΟ 02.03.26

Ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επισήμανε ότι δεν πρέπει να υπάρξει «καμία εμπλοκή των στρατιωτικών βάσεων που υπάρχουν στη χώρα μας. Όπως ακριβώς αποφάσισε η ισπανική κυβέρνηση»

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Ο Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής, προέβη σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση μελών της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τι είπαν για την Κύπρο.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Με ψυχραιμία αλλά χωρίς να υποτιμά την κρισιμότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είναι καθησυχαστικός για πιθανό ιρανικό χτύπημα στην αμερικανική βάση στη Σούδα. «Δεν είναι καθόλου μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών. Βεβαίως, έχουν υπάρξει αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας» τονίζει. Ανακοινώνει ότι ξεκινά πρόγραμμα επαναπατρισμού Ελλήνων και μιλά για την αταλάντευτη στάση της Ελλάδας υπέρ του διεθνούς δικαίου. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Γεραπετρίτη.

Σύνταξη
Βουλή: Ανησυχία για τις εξελίξεις με Ιράν – Να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί, λέει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Ανησυχία τους για τις εξελίξεις και την εμπλοκή της Κύπρου με τα πλήγματα στις βρετανικές βάσεις, εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση κλιμακώνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

«Συμφέρον του ελληνικού λαού είναι να δυναμώσει η πάλη για την απεμπλοκή της Ελλάδας απ’ τον πόλεμο», επισημαίνει το ΚΚΕ για τις εξελίξεις στην Κύπρο και ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;
Το χρονικό 02.03.26

Οι αποκαλύψεις το 2022 για τις υποκλοπές η επίμονη δημοσιογραφική έρευνα και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου το 2026. Ανοίγει νέος κύκλος στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας για τον πόλεμο – Να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή
Νέα Αριστερά 02.03.26

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ορμητήριο επιθέσεων», επισημαίνει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. «Η αυταρχική θεοκρατία του Ιράν δεν ανατρέπεται με τις βόμβες της παγκόσμιας ακροδεξιάς», τονίζει

Σύνταξη
Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 02.03.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη (03/03) στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ
Επικαιρότητα 02.03.26

«Ττην ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων για την Μέση Ανατολή ζητά ο γ.γ. του ΚΚΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παλαιστίνη: Σκοτώθηκαν δύο αδέλφια σε επίθεση Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη
Στο Καριούτ 03.03.26

Φωτογραφίες που τράβηξε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν τα πτώματα δύο ανδρών όπως και τραυματίες που είχαν διακομιστεί στο νοσοκομείο Ραφιντία στη Ναμπλούς

Σύνταξη
Ρούμπιο για Ιράν: Αυτή η επιχείρηση χρειαζόταν να γίνει – Θα μας άρεσε να δούμε το καθεστώς να αντικαθίσταται
Πόλεμος στο Ιράν 02.03.26

«Η πρώτη μας αποστολή είναι η καταστροφή των βαλλιστικών πυραύλων τους και της ικανότητάς τους να τους κατασκευάζουν», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Αυτός είναι ο στόχος».

Σύνταξη
Φάμελλος: Καμία στρατιωτική εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης στην επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ
Ομιλία στην ΚΟ 02.03.26

Ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επισήμανε ότι δεν πρέπει να υπάρξει «καμία εμπλοκή των στρατιωτικών βάσεων που υπάρχουν στη χώρα μας. Όπως ακριβώς αποφάσισε η ισπανική κυβέρνηση»

Σύνταξη
Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι
Fizz 02.03.26

Σφοδρή σύγκρουση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, με τη βασιλική συντάκτρια της Daily Mail να αρνείται ότι ζήτησε «ευαίσθητα» στοιχεία για τις πτήσεις του πρίγκιπα Χάρι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην ΕΟΕ οι αδελφές Αλεξανδρή, συναντήθηκαν με τον Ισίδωρο Κούβελο: «Η επιστροφή σας μας έδωσε μεγάλη χαρά»
Καλλιτεχνική κολύμβηση 02.03.26

Η επιστροφή της Άννας-Μαρίας, της Ειρήνης και της Βασιλικής Αλεξανδρή στην Ελλάδα είναι γεγονός καθώς οι τρίδυμες πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης θα αγωνίζονται πλέον με τα εθνικά χρώματα.

Σύνταξη
Εξάνθημα στον λαιμό του Τραμπ «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για προβλήματα υγείας
ΗΠΑ 02.03.26

Ένα εξάνθημα στη δεξιά πλευρά του λαιμού του Ντόναλντ Τραμπ εντόπισαν δημοσιογράφοι κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός του για τον πόλεμο στο Ιράν. Οι εξηγήσεις του γιατρού του αύξησαν τα ερωτήματα.

Σύνταξη
Ο Τζόκοβιτς στους Λέικερς! ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς υποδέχθηκαν τον κορυφαίο τενίστα (vids)
Μπάσκετ 02.03.26

Ο εκ των κορυφαίων τενιστών όλων των εποχών Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Κινγκς, όπου αποθεώθηκε, ενώ πέρασε χρόνο με τους Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Μέση Ανατολή 02.03.26

Τα Στενά του Ορμούζ είναι η πιο ζωτική οδός μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο και ελέγχεται από το Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πολλά μέσα για να εμποδίσουν τη διέλευση πλοίων.

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Ο Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής, προέβη σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση μελών της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: Σπουδαία νίκη με σούπερ Τολιόπουλο η Εθνική! (vids)
Μπάσκετ 02.03.26

Χάρη σε έναν εξαιρετικό Βασίλη Τολιόπουλο στο Μαυροβούνιο που είχε 27 πόντους, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ, η Ελλάδα πήρε εκτός έδρας νίκη με 79-65 κόντρα στο Μαυροβούνιο και πέρασε ξανά στην κορυφή!

Σύνταξη
Μπάρτσα και Ρεάλ τα δίνουν όλα για Ρόδρι
On Field 02.03.26

Ο ισπανικός Τύπος αναφέρει πως «μπλαουγκράνα» και «μερένχες» κάνουν μεγάλη προσπάθεια για την απόκτηση του διεθνούς μέσου της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έλον Μασκ, Άντριου Τέιτ και ο κύριος Telegram επιμένουν Ντουμπάι – «Προτιμώ drones από φόρους»
Πρόκληση 02.03.26

Η Μέση Ανατολή φλέγεται αλλά το brand Ντουμπάι δεν μοιάζει να απειλείται -τουλάχιστον όχι ακόμη. Πάβελ Ντούροφ, Έλον Μασκ και Άντριου Τέιτ το επιβεβαιώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μέση Ανατολή: Στις φλόγες του πολέμου – Ιρανικές απειλές για την Κύπρο – Ελληνικές φρεγάτες και F-16 στο νησί
Σε τεντωμένο σχοινί 02.03.26

Σε αχαρτογράφητα νερά η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με τον κίνδυνο η κατάσταση να ξεφύγει εκτός ελέγχου, οδηγώντας σε περιφερειακή σύρραξη. Στη «δίνη του κυκλώνα» και η Κύπρος που απειλείται ανοιχτά από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Σπεύδει σε βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας η Ελλάδα με πολεμικά αεροσκάφη και πλοία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τι είπαν για την Κύπρο.

Σύνταξη
«Πανικός» και «απελπισία» το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο, λέει ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ
Κατηγορίες 02.03.26

Ο Ντάνι Ντανόν τόνισε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν «αποφασιστικά, χειρουργικά, χωρίς απολογία», τονίζοντας ότι η Τεχεράνη «αντιδρά σπασμωδικά από απελπισία».

Σύνταξη
