Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε η ψήφος των αποδήμων και κατά δεύτερη ανάγνωση από τις Επιτροπές Δημόσιας Διοίκησης και Ελληνισμού της Διασποράς και την Τρίτη (03/03) εισάγεται στην Ολομέλεια για διήμερη συζήτηση όπου θα τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Εάν το σχέδιο νόμου λάβει πάνω από 200 θετικές ψήφους οι διατάξεις θα έχουν άμεση εφαρμογή στις εθνικές εκλογές

Την Πέμπτη είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία. Εάν το σχέδιο νόμου λάβει πάνω από 200 θετικές ψήφους, σύμφωνα με το συνταγματικό όριο, οι διατάξεις του θα έχουν άμεση εφαρμογή κατά τις προσεχείς εθνικές εκλογές.

Το σχέδιο νόμου επί της Αρχής και στο σύνολό του εγκρίθηκε και κατά την β’ ανάγνωσή του κατά πλειοψηφία από τις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής μόνο από τους «γαλάζιους» βουλευτές. Καταψήφισαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Η δυνατότητα επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, όπως είχε προαναγγείλει κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε μια προσπάθεια επίτευξης συγκλίσεων ανακοίνωσε την απόσυρση της διάταξης του νομοσχεδίου που προέβλεπε να μην ισχύει το μέτρο της αναγκαίας ποσόστωσης φύλου στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων των συνδυασμών των κομμάτων της περιφέρειας των αποδήμων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης αυτό που διαφάνηκε είναι πως οι διατάξεις που παρέχουν τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές για τους απόδημους που θα εγγραφούν στους οικείους εκλογικούς καταλόγους, είναι κοντά στο να συγκεντρώσει κατά την ψηφοφορία του νομοσχεδίου τις 200 θετικές ψήφους για να ισχύσει από τις ερχόμενες εκλογές, όχι όμως οι διατάξεις που αφορούν τη δημιουργία της αυτόνομης ενιαίας τριεδρικής περιφέρειας Αποδήμων και της εκλογής με σταυρό προτίμησης των υποψηφίων.

Τα υπαρκτά σενάρια εφαρμογής του νομοσχεδίου

Εάν, οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιωθούν από την ονομαστική ψηφοφορία του νομοσχεδίου αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα ψήφου και με επιστολική ψήφο από τους εκτός Ελλάδας εκλογείς θα ισχύσει από τις ερχόμενες εθνικές εκλογές, ενώ οι άλλες διατάξεις που θα ψηφιστούν μεν κατά πλειοψηφία αλλά με λιγότερες από 200 τουλάχιστον ψήφους, αυτές θα έχουν εφαρμογή από τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Οι βουλευτές Επικρατείας που θα εκλεγούν θα παραμείνουν στους δεκαπέντε συνολικά. Στις λίστες των κομμάτων του ψηφοδελτίου Επικρατείας στις τρεις πρώτες θέσεις θα πρέπει να συγκαταλέγεται -ορισθεί – και ένας τουλάχιστον υποψήφιος ως εκπρόσωπος της ομογένειας (όπως έγινε στις εθνικές εκλογές του 2023).