ΠΑΣΟΚ: Διαχρονικά υπέρ της διεύρυνσης της συμμετοχής των αποδήμων στα κοινά, αλλά…
Να τοποθετηθεί όταν η κυβέρνηση φέρει το σχέδιο της για τους αποδήμους επιφυλάσσεται το ΠΑΣΟΚ, με τον Κώστα Τσουκαλά να δηλώνει ότι είμαστε διαχρονικά υπέρ της διεύρυνσης της εκπροσώπησης και της συμμετοχής των Ελλήνων αποδήμων στα κοινά αλλά υπό προϋποθέσεις.
«Το ΠΑΣΟΚ είναι διαχρονικά υπέρ της διεύρυνσης τόσο της εκπροσώπησης όσο και της συμμετοχής των Ελλήνων αποδήμων στα ελληνικά πολιτικά πράγματα», σχολίασε, μεταξύ άλλων ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο και την επιστολική ψήφο που συζητήθηκαν τη Δευτέρα, στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ τάσσετε υπέρ της διεύρυνσης τόσο της εκπροσώπησης όσο και της συμμετοχής των Ελλήνων αποδήμων στα ελληνικά πολιτικά πράγματα με τρόπο ο οποίος θα εγγυάται τον σεβασμό στη λαϊκή ετυμηγορία και θα σέβεται το εκλογικό αποτέλεσμα.
Όπως χαρακτηριστικά είπε η Χαριλάου Τρικούπη θα περιμένει το σχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση και εν συνεχεία θα το αξιολογήσει.
Νωρίτερα, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ αναφέρθηκε σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο χωρίς κόμματα που μπαίνουν τρεις έδρες.
Σχολίασε πως αυτό συνεπάγεται ότι μπορεί να εκλεγούν τρία άτομα χωρίς να ξέρουμε σε ποιο κόμμα ανήκουν και είναι πιθανό να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα αλλοιώνει το συσχετισμό στη Βουλή και να βλέπουμε ένα αποτέλεσμα που οι τρεις βουλευτές τελικά, ενώ δεν έχουν πει πού θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, το λένε μετά. «Δεν πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν η κάθε προσωπικότητα την επόμενη μέρα σε ποιο κόμμα θα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης;», ρώτησε.
«Σημασία, όμως, έχει ο τρόπος με τον οποίο θα έρθουν τα ζητήματα αυτά στη Βουλή από την κυβέρνηση διότι έως τώρα έχει μία τάση να μας αιφνιδιάζει. Είναι από τα σημεία που το πολιτικό σύστημα μπορεί να βρει συνεννόηση αρκεί να παίζουν όλοι με ανοιχτά χαρτιά», ανέφερε.
