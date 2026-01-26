Πλήθος νομοσχεδίων στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο
Στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα συζητηθούν νομοσχέδια που καλύπτουν τομείς από τη στεγαστική πολιτική μέχρι τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας
Στροφή στη θετική ατζέντα επιχειρεί ξανά το Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να δίνει το σήμα από το σημερινό υπουργικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει στις 11:00 το πρωί. Τα νομοσχέδια που θα συζητηθούν αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών και καλύπτουν τομείς από τη στεγαστική πολιτική και την υγεία μέχρι την ενέργεια και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.
Ο κ. Μητσοτάκης όπως φάνηκε και από τη χθεσινή του ανάρτηση, αναμένεται να ζητήσει από τους υπουργούς του την επιτάχυνση όσων έχουν αναλάβει να ολοκληρώσουν μέχρι το 2027 αλλά και την επικοινωνία προς τους πολίτες όλων των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση.
Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα της συνεδρίασης
-Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με ρυθμίσεις για ένα Κράτος πιο φιλικό στον πολίτη,
-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή,
-Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση του νομοσχεδίου για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού,
-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο,
-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας,
-Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών (ΕΕ) 2023/2413, 2024/1405 και της μερικής ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788,
-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1463 και τη σύσταση της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων.
«The Greek AI Accelerator»
Στις 18:00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator», στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στο Ωδείο Αθηνών.
