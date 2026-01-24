Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός

Σε δύο βάρκες μεταξύ Τραμπ και Ε.Ε. επιχειρεί εναγωνίως να πατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και με έκδηλη την προσπάθεια να μην δυσαρεστήσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, και αυτό, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ήταν και ο βασικός λόγος που εντέλει αποφάσισε να ακυρώσει τη μετάβασή του στο Νταβός και τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Μπορεί η επίσημη δικαιολόγηση της απόφασης αυτής από το μέγαρο Μαξίμου, να ήταν η επίκληση των «έκτακτων καιρικών φαινομένων», της «όποιας αδυναμίας μετακίνησης από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας» και της «ανάγκης να είναι ο πρωθυπουργός στη χώρα, ενώ εξελίσσεται ένα τέτοιο φαινόμενο», όμως οι πληροφορίες λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να μη πάει στο Νταβός, γιατί δεν ήθελε ο ίδιος να βρεθεί κάτω από τα ραντάρ, σε μια στιγμή που ο Τραμπ μετέτρεπε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σε σκηνικό για την παρουσίαση του δικού του προσωπικού αντι-ΟΗΕ (του λεγόμενου Συμβουλίου Ειρήνης) και που εισέπραττε την αρνητική στάση της συντριπτικής πλειονότητας των Ευρωπαίων ηγετών στα σχέδιά του αυτά.

Τι δεν ήθελε

Με άλλα λόγια, ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης (με δεδομένο ότι δεν είχε γνωστοποιηθεί και κάποιο σημαντικό ραντεβού στο πρόγραμμά του εκεί) δεν ήθελε στο Νταβός (όπου θα πραγματοποιούνταν και η σχετική φιέστα Τραμπ) να υποχρεωθεί να τοποθετηθεί για το Συμβούλιο Ειρήνης και να εμφανιστεί να κακοκαρδίζει τον Αμερικανό Πρόεδρο, αρνούμενος την πρόσκληση για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό, προκειμένου να συνταχθεί με τους Ευρωπαίους.

Καθώς και η ελληνική κυβέρνηση, συντασσόμενη σχεδόν με το σύνολο των κρατών-μελών της Ε.Ε., αναγνωρίζει ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως προτάθηκε από τον Τραμπ, δηλαδή να μην αφορά μόνο τη Γάζα και να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, απέχει παρασάγγας από το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (ψήφισμα 2803) που μιλούσε για ένα προσωρινό μηχανισμό που θα αφορά συγκεκριμένα τη Γάζα και την επίλυση του ζητήματος στην περιοχή.

Με τούτα και με εκείνα, λοιπόν, ο Κυρ. Μητσοτάκης προτίμησε να μην πάει στο Νταβός, αλλά κατευθείαν την επομένη στις Βρυξέλλες για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο και θα αποφασιζόταν και η γραμμή της Ε.Ε. απέναντι στο Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου.

Προωθημένες προς Τραμπ

Και μάλιστα, στην προσπάθειά του να πατήσει στις δύο βάρκες, ο Έλληνας πρωθυπουργός, επέλεξε να εμφανιστεί εκεί με πιο προωθημένες προς την πλευρά του Τραμπ θέσεις, υποστηρίζοντας ως «συμβιβαστική λύση», την προσχώρηση χωρών της Ευρώπης στο Συμβούλιο Ειρήνης, αλλά μόνο για τη Γάζα, προτείνοντας συγκεκριμένα «οι 13 χώρες οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους, μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτεί».

Πρόταση που βέβαια νομικοί κύκλοι στη χώρα μας εισπράττουν ως αρχή του ξηλώματος του πουλόβερ του ΟΗΕ.

Στο δε ζήτημα της Γροιλανδίας, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη, με μία εξαίρεση, τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, διευκρινίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι τα ζητήματα που αφορούν τη νήσο της Γροιλανδίας αφορούν μόνο τους κατοίκους της και το Βασίλειο της Δανίας», ωστόσο θέλησε και να αναγνωρίσει «απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί ως προς την ασφάλεια του Αρκτικού Κύκλου».

Βήμα πίσω

Βέβαια μετά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Κυρ. Μητσοτάκης υποχρεώθηκε να κάνει ένα βήμα πίσω σε σχέση με τη θέση του για «προσχώρηση» κρατών-μελών της Ε.Ε. (μόνο για τη Γάζα) στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, λέγοντας, αναφερόμενος στο τελευταίο, ότι «έτσι όπως είναι διατυπωμένο όχι μόνο η Ελλάδα αλλά σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουμε δυσκολία να συμμετέχουμε» και πως «και η κα Kaja Kallas αλλά και πολλές άλλες χώρες βρήκαν αρκετά ενδιαφέρουσα την ιδέα να διερευνήσουμε αν όχι την ανοιχτή συμμετοχή μας, γιατί αυτό νομικά μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά την με κάποιο τρόπο ανάληψη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών έτσι ώστε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης να επανέλθει στον αρχικό του προορισμό» που, όπως είπε, ήταν εξαρχής η ειρήνευση και η μεταβατική διοίκηση στη Γάζα.

Η νομιμότητα

Και βέβαια την τακτική του Έλληνα πρωθυπουργού να σπεύδει να παίρνει θέσεις που προσεγγίζουν τις επιλογές του Τραμπ, την είδαμε και στην υπόθεση της Βενεζουέλας, όπου άφηνε για… άλλη στιγμή το θέμα της νομιμότητας της στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε μετέπειτα ενασχόληση του Κυρ. Μητσοτάκη με τη νομιμότητα της αμερικανικής επιδρομής στη Βενεζουέλα, δεν θα άλλαζε το γεγονός ότι το πρώτο του μήνυμα έχει ήδη σταλεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Όπως άλλωστε μαρτυρούν και οι δηλώσεις του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, στρατηγού Χ.Ρ. ΜακΜάστερ, ο οποίος, μιλώντας στην εφημερίδα «Καθημερινή» (12.01.2026), υποστηρίζει ότι η απαγωγή Μαδούρο ήταν «νόμιμη» και λέει τα εξής: «Σε όσους θεωρούν ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ ήταν παράνομες, θα παρέπεμπα στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υπήρξε σαφής: «Η νομιμότητα και η κυριαρχία στη Βενεζουέλα ανήκουν στον λαό της». Xρειαζόμαστε ηγέτες που χαράσσουν ξεκάθαρες και ρεαλιστικές πολιτικές και «βγάζω το καπέλο» στον πρωθυπουργό σας».

Σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναφερόμενος στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, δήλωσε ότι «η γνώμη μας θα μετράει όσο πιο ισχυροί είμαστε και νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε από την ισχύ των αξιών μας, στην αξία της ισχύος μας». Αλλά αυτός ακριβώς είναι και ο νέος κόσμος του Τραμπ.