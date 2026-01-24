newspaper
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός
Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός

Πώς, με έκδηλη την προσπάθεια να μην δυσαρεστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Κυρ. Μητσοτάκης απέφυγε να εμφανιστεί στο Νταβός, για να παρουσιαστεί στη συνέχεια στις Βρυξέλλες με πιο προωθημένες προς την πλευρά του Τραμπ θέσεις, αναφορικά με το Συμβούλιο Ειρήνης.

Γιάννης Μπασκάκης
A
A
Σε δύο βάρκες μεταξύ Τραμπ και Ε.Ε. επιχειρεί εναγωνίως να πατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και με έκδηλη την προσπάθεια να μην δυσαρεστήσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, και αυτό, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ήταν και ο βασικός λόγος που εντέλει αποφάσισε να ακυρώσει τη μετάβασή του στο Νταβός και τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Μπορεί η επίσημη δικαιολόγηση της απόφασης αυτής από το μέγαρο Μαξίμου, να ήταν η επίκληση των «έκτακτων καιρικών φαινομένων», της «όποιας αδυναμίας μετακίνησης από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας» και της «ανάγκης να είναι ο πρωθυπουργός στη χώρα, ενώ εξελίσσεται ένα τέτοιο φαινόμενο», όμως οι πληροφορίες λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να μη πάει στο Νταβός, γιατί δεν ήθελε ο ίδιος να βρεθεί κάτω από τα ραντάρ, σε μια στιγμή που ο Τραμπ μετέτρεπε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σε σκηνικό για την παρουσίαση του δικού του προσωπικού αντι-ΟΗΕ (του λεγόμενου Συμβουλίου Ειρήνης) και που εισέπραττε την αρνητική στάση της συντριπτικής πλειονότητας των Ευρωπαίων ηγετών στα σχέδιά του αυτά.

Τι δεν ήθελε

Με άλλα λόγια, ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης (με δεδομένο ότι δεν είχε γνωστοποιηθεί και κάποιο σημαντικό ραντεβού στο πρόγραμμά του εκεί) δεν ήθελε στο Νταβός (όπου θα πραγματοποιούνταν και η σχετική φιέστα Τραμπ) να υποχρεωθεί να τοποθετηθεί για το Συμβούλιο Ειρήνης και να εμφανιστεί να κακοκαρδίζει τον Αμερικανό Πρόεδρο, αρνούμενος την πρόσκληση για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό, προκειμένου να συνταχθεί με τους Ευρωπαίους.

Καθώς και η ελληνική κυβέρνηση, συντασσόμενη σχεδόν με το σύνολο των κρατών-μελών της Ε.Ε., αναγνωρίζει ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως προτάθηκε από τον Τραμπ, δηλαδή να μην αφορά μόνο τη Γάζα και να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, απέχει παρασάγγας από το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (ψήφισμα 2803) που μιλούσε για ένα προσωρινό μηχανισμό που θα αφορά συγκεκριμένα τη Γάζα και την επίλυση του ζητήματος στην περιοχή.

Με τούτα και με εκείνα, λοιπόν, ο Κυρ. Μητσοτάκης προτίμησε να μην πάει στο Νταβός, αλλά κατευθείαν την επομένη στις Βρυξέλλες για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο και θα αποφασιζόταν και η γραμμή της Ε.Ε. απέναντι στο Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου.

Προωθημένες προς Τραμπ

Και μάλιστα, στην προσπάθειά του να πατήσει στις δύο βάρκες, ο Έλληνας πρωθυπουργός, επέλεξε να εμφανιστεί εκεί με πιο προωθημένες προς την πλευρά του Τραμπ θέσεις, υποστηρίζοντας ως «συμβιβαστική λύση», την προσχώρηση χωρών της Ευρώπης στο Συμβούλιο Ειρήνης, αλλά μόνο για τη Γάζα, προτείνοντας συγκεκριμένα «οι 13 χώρες οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους, μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτεί».

Πρόταση που βέβαια νομικοί κύκλοι στη χώρα μας εισπράττουν ως αρχή του ξηλώματος του πουλόβερ του ΟΗΕ.

Στο δε ζήτημα της Γροιλανδίας, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη, με μία εξαίρεση, τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, διευκρινίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι τα ζητήματα που αφορούν τη νήσο της Γροιλανδίας αφορούν μόνο τους κατοίκους της και το Βασίλειο της Δανίας», ωστόσο θέλησε και να αναγνωρίσει «απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί ως προς την ασφάλεια του Αρκτικού Κύκλου».

Βήμα πίσω

Βέβαια μετά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Κυρ. Μητσοτάκης υποχρεώθηκε να κάνει ένα βήμα πίσω σε σχέση με τη θέση του για «προσχώρηση» κρατών-μελών της Ε.Ε. (μόνο για τη Γάζα) στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, λέγοντας, αναφερόμενος στο τελευταίο, ότι «έτσι όπως είναι διατυπωμένο όχι μόνο η Ελλάδα αλλά σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουμε δυσκολία να συμμετέχουμε» και πως «και η κα Kaja Kallas αλλά και πολλές άλλες χώρες βρήκαν αρκετά ενδιαφέρουσα την ιδέα να διερευνήσουμε αν όχι την ανοιχτή συμμετοχή μας, γιατί αυτό νομικά μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά την με κάποιο τρόπο ανάληψη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών έτσι ώστε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης να επανέλθει στον αρχικό του προορισμό» που, όπως είπε, ήταν εξαρχής η ειρήνευση και η μεταβατική διοίκηση στη Γάζα.

Η νομιμότητα

Και βέβαια την τακτική του Έλληνα πρωθυπουργού να σπεύδει να παίρνει θέσεις που προσεγγίζουν τις επιλογές του Τραμπ, την είδαμε και στην υπόθεση της Βενεζουέλας, όπου άφηνε για… άλλη στιγμή το θέμα της νομιμότητας της στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε μετέπειτα ενασχόληση του Κυρ. Μητσοτάκη με τη νομιμότητα της αμερικανικής επιδρομής στη Βενεζουέλα, δεν θα άλλαζε το γεγονός ότι το πρώτο του μήνυμα έχει ήδη σταλεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Όπως άλλωστε μαρτυρούν και οι δηλώσεις του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, στρατηγού Χ.Ρ. ΜακΜάστερ, ο οποίος, μιλώντας στην εφημερίδα «Καθημερινή» (12.01.2026), υποστηρίζει ότι η απαγωγή Μαδούρο ήταν «νόμιμη» και λέει τα εξής: «Σε όσους θεωρούν ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ ήταν παράνομες, θα παρέπεμπα στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υπήρξε σαφής: «Η νομιμότητα και η κυριαρχία στη Βενεζουέλα ανήκουν στον λαό της». Xρειαζόμαστε ηγέτες που χαράσσουν ξεκάθαρες και ρεαλιστικές πολιτικές και «βγάζω το καπέλο» στον πρωθυπουργό σας».

Σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναφερόμενος στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, δήλωσε ότι «η γνώμη μας θα μετράει όσο πιο ισχυροί είμαστε και νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε από την ισχύ των αξιών μας, στην αξία της ισχύος μας». Αλλά αυτός ακριβώς είναι και ο νέος κόσμος του Τραμπ.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

Τρόφιμα – ποτά
Γιάννης Μασούτης: Χτίζοντας το… «νέο Μασούτη» – Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις

Γιάννης Μασούτης: Χτίζοντας το… «νέο Μασούτη» – Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις

inWellness
inTown
«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης
«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης

Το in φέρνει στο φως τρία πρόσωπα που εμφανίζονται μέσω επισυνδέσεων στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνες χωρίς να έχουν ελεγχθεί πειθαρχικά

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση
Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση

Απάντηση στα δημοσιεύματα και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που κάνουν λόγο για «φωτογραφική τροπολογία» για την συνεπιμέλεια τέκνων, έδωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη - Τι εξήγησε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Σύνταξη
Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυράκη
Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυράκη

«Ο Σήφης κι εγώ πάντα συμφωνούσαμε σε αυτά που μας ένωναν», είπε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στην τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δολοφονία του

Σύνταξη
Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο
Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο

«Απαιτείται η Ευρώπη να διατυπώσει έναν ισχυρό λόγο για ειρήνη, ασφάλεια, ενοποίηση εξωτερικής πολιτικής και υπεράσπιση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη του in: Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία – Η κυβέρνηση οργανώνει τη συγκάλυψη των υποκλοπών
«Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία - Η κυβέρνηση οργανώνει τη συγκάλυψη των υποκλοπών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη του in

«Μετά τις νέες αποκαλύψεις του in.gr, προτίθεται το Προεδρείο της Βουλής να διασώσει το θεσμικό κύρος της Βουλής;», ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX διετούς διάρκειας – Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών
NAVTEX διετούς διάρκειας εξέδωσε η Τουρκία - Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών

Συνεχίζει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Τουρκία και, μάλιστα, λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, παρά το υποτιθέμενο «καλό κλίμα» στις σχέσεις με την Ελλάδα

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει – Μύδροι κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in
«Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει» - Μύδροι της Νέας Αριστεράς κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in

Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του in που έφερε στο φως ποιοι βουλευτές της ΝΔ εκφώνησαν τις στημένες ερωτήσεις στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, η Νέα Αριστερά απαιτεί την απόδοση ευθυνών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές – «Πόση ακόμη δυσωδία…»
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές - «Πόση ακόμη δυσωδία...»

«Πόσο ακόμη θα κρύβονται η κυβέρνηση και οι βουλευτές που αναφέρονται στο δημοσίευμα του in;» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου
Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου

To in αποκαλύπτει τις «στημένες» -όπως κατέθεσε ο Σταμάτης Τρίμπαλης- ερωτήσεις από τη ΝΔ στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, με κανένα βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος να μην έχει αντιδράσει μετά την κατάθεσή του εδώ και δύο μήνες. Το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου, Σωτήρη Ντάλλα στον Τρίμπαλη.

Πάνος Τσίκαλας
Μητσοτάκης: «Και ναι και όχι» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα – Συνέντευξη στο Euronews
«Και ναι και όχι» από Μητσοτάκη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ - Τι είπε στη συνέντευξη στο Euronews

Μεσοβέζικη στάση φαίνεται να κρατά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με την ένταση ανάμεσε σε ΕΕ και Τραμπ - Τι είπε για τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες

«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» – Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας
«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» - Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας

Το νέο βιβλίο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, υπό τον τίτλο «Ακαδημαϊκές Ομιλίες» εστιάζει σε σειρά θεσμικών και πολιτειακών ζητημάτων αλλά και στη χρήση της AI στη Δικαιοσύνη

Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία
Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία

Ευτυχώς που δεν πήγε ο πρωθυπουργός στο Νταβός γιατί μπορεί να είχαμε ντράβαλα με τον Τραμπ, καθώς εσχάτως ο Κυριάκος δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Ο κακός χαμός με την κακοκαιρία, αλλά ήχησε το 112...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»
Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου - «κουρελού», όπως το χαρακτήρισε, του υπουργείου Εσωτερικών. «Είστε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, που έχετε εκμεταλλευτεί όλες τις χρόνιες παθογένειες του κράτους για τη δημιουργία ενός προσωπικού συστήματος εξουσίας» τόνισε.

Αλ. Χαρίτσης: Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες – Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού
Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες από Χαρίτση - Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού

Αυλαία για τις εργασίες του Διαρκούς Προγραμματικού Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς. Μηνύματα στην εσωκομματική πλειοψηφία αλλά και στην Αμαλίας, έστειλε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

«Το συμβούλιο ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ
Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ

«Αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών

Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί

Ο Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθ' οιονδήποτε - Τι απαντά στους επικριτές του εντός ΝΔ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή – Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα
Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή - Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα

Για λίγες ώρες αυτή την εβδομάδα, έμοιαζε σαν ο κόσμος και όλα τα φρικτά του να σταμάτησαν κι ένα θέμα κατέκλυσε το διαδίκτυο: οι Μπέκαμ και η διάλυση μιας πολύ επιτυχημένης οικογένειας, που έμοιαζε να μην τους λείπει τίποτα.

Έφη Αλεβίζου
Κρήτη: «Δεν με αφήνουν να πάρω άδεια» – Μαρτυρία «κλειδί» στενού φίλου του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού
«Δεν με αφήνουν να πάρω άδεια» - Μαρτυρία «κλειδί» στενού φίλου του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

Ο 33χρονος παραμένει άφαντος από τις 7 Δεκεμβρίου που εξαφανίστηκε στην Κρήτη - «Ας τον βρούμε όπως και να είναι. Να τελειώσει το μαρτύριο για όλους μας, αλλά κυρίως για τον ίδιο» λέει η μητέρα του

ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας – 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν
Συναγερμός στις ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Θερμοκρασίες έως -46°C, 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν

Σε 220 εκατομμύρια ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν στις ΗΠΑ από την κακοκαιρία - «Αυτή η καταιγίδα θα συζητείται για πολύ καιρό», σχολίασε μετεωρολόγος 

From Crisis to Clicks: How Greek Banks Went Fully Digital
From Crisis to Clicks: How Greek Banks Went Fully Digital

The success of bank digitization is particularly evident in consumer lending. According to sources, nearly seven out of ten consumer loans granted last year were issued exclusively through banks’ digital channels.

Airbnb: Νέοι περιορισμοί το 2026 – Σε ποια περίπτωση χάνεται η άδεια μίσθωσης
Airbnb: Νέοι περιορισμοί το 2026 – Σε ποια περίπτωση χάνεται η άδεια μίσθωσης

Στην Αθήνα, οι περιορισμοί νέων αδειών που τέθηκαν σε ισχύ από το 2025 εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο και το 2026. Ενώ από την 1η Μαρτίου 2026 στο καθεστώς αυτό εντάσσονται και νέες περιοχές στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ολυμπιακός ψάχνει μόνο τρίποντο κόντρα στον Βόλο – Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ στην Τρίπολη
Ο Ολυμπιακός ψάχνει μόνο τρίποντο κόντρα στον Βόλο – Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ στην Τρίπολη

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Καραϊσκάκη (17:00) για την 18η αγωνιστική της Super League, σε ένα must win παιχνίδι, ενώ η ΑΕΚ έχει δύσκολο εκτός έδρας ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Ιράν: «Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου» – Η απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού
«Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη πολέμου»: Η απάντηση του Ιράν στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού στην περιοχή

Νέο επεισόδιο έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή - «Θέλουμε να έχουμε επιλογές», λέει ο Βανς

Λόρα: Άφαντη για 16η ημέρα – Έφυγε με λεωφορείο από την Ομόνοια για Γερμανία; – Η έκκληση της μητέρας της
Άφαντη για 16η ημέρα η Λόρα: Έφυγε με λεωφορείο από την Ομόνοια για Γερμανία; - Η έκκληση της μητέρας της

Τα σενάρια για το πού μπορεί να βρίσκεται η Λόρα είναι πολλά - Τα ίχνη της όμως, όσο περνούν οι μέρες, λιγοστεύουν - Ο βουβός πόνος της μητέρας της και η ελπίδα να σφίξει στην αγκαλιά της το παιδί της

«Από τύχη ζούμε» επεισόδιο 4.568
«Από τύχη ζούμε» επεισόδιο 4.568

Αν κι όπως όλα δείχνουν έξω πάμε καλά, στο εσωτερικό η πραγματικότητα απέχει από τις πρωθυπουργικές διακηρύξεις για «την αντιμετώπιση μιας οξείας κλιματικής κρίσης». Δεν έχουμε ζήσει λίγα τα τελευταία 7 χρόνια.

Αναστασία Γιάμαλη
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου

Η εικόνα του Βλαντίμιρ Πούτιν ως ψυχρού, μυθικού στρατηγού δεν είναι τόσο ανατρεπτική όσο μοιάζει. Ο δυτικός κινηματογράφος συχνά αναπαράγει τον ίδιο μύθο που εδώ και χρόνια καλλιεργεί το Κρεμλίνο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
