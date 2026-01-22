Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για την πρόταση συμμετοχής στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα.

Οι αντιδράσεις για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ είναι έντονες παγκοσμίως

Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα με την τοποθέτησή του.

Παρόλο που στη δήλωσή του αναφέρθηκε στους «έντονους και δικαιολογημένους νομικούς προβληματισμούς» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» που «εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του ΟΗΕ», ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ορθάνοιχτο παράθυρο συμμετοχής σε αυτό.

Η προϋπόθεση που έβαλε, την οποία χαρακτηρίζει «συμβιβαστική λύση», είναι οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί «να προσυπογράψουν την προσχώρηση τους μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί».

Τόσο επειδή ουσιαστικά ακυρώνει την ύπαρξη του ΟΗΕ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει φτάσει σε δηλώσεις του να υποστηρίξει ότι «θα μπορούσε» να τον αντικαταστήσει το «Συμβούλιο Ειρήνης», όσο και επειδή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου που κατηγορείται για «γενοκτονία» στη Γάζα, έχει αποδεχθεί τη συμμετοχή του σε αυτό.

Σκληρότεροι επικριτές του «Συμβουλίου Ειρήνης» λένε ότι αυτό θα χαρίσει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αξιοποιώντας ως μαριονέτα την παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή που έχει δημιουργηθεί για τη διοίκηση του πολύπαθου και κατεστραμμένου από τον πόλεμο θύλακα, με τους Παλαιστίνιους να μην έχουν κανένα λόγο για τα εδάφη τους.

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Για τη Γροιλανδία

Ο πρωθυπουργός αρχικά αναφέρθηκε στο ζήτημα της Γροιλανδίας: «Δεν είναι συχνό να συγκαλείται έκτακτη σύνοδος κορυφής, όμως πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν επιβεβλημένο. Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μία σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του προέδρου Τραμπ. Πιστεύω όμως ότι οι χθεσινές του τοποθετήσεις οδηγούν, δείχνουν, το διάδρομο προς μία εκτόνωση τουλάχιστον στο ζήτημα που αφορά στην Γροιλανδία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη με μία εξαίρεση τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας διευκρινίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι τα ζητήματα που αφορούν την νήσο της Γροιλανδίας αφορούν μόνο τους κατοίκους της και το βασίλειο της Δανίας. Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί ως προς την ασφάλεια του αρκτικού κύκλου, αυτοί όμως μπορούν να επιλυθούν με καλή διάθεση και στα πλαίσια των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις θέσεις της Δανίας με τις ΗΠΑ, και πιστεύω ότι μπορούμε δημιουργικά και παραγωγικά να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση».

Για την πρόταση Τραμπ περί συμμετοχής στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Αναφορικά με το «Συμβούλιο Ειρήνης» ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Ως προς τώρα το άλλο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε και αναφέρομαι στο συμβούλιο της ειρήνης όπως αυτό προτάθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά όλες οι χώρες με δύο εξαιρέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν εκφράσει κάποιους πιστεύω εύλογους νομικούς προβληματισμούς καθώς το συμβούλιο ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Παραταύτα η πρόταση της Ελλάδος, η πρόταση μου, θα είναι οι 13 χώρες οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο συμβούλιο της ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρηση τους μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί.

Θεωρώ ότι αυτό είναι μια εύλογη συμβιβαστική λύση η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στην διαδικασία ειρήνευσης της Γάζας. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει ένα έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ουσιαστικά ένα νέο οργανισμό ο οποίος μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών».