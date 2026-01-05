Μαξίμου: Προσπάθεια δικαιολόγησης της κυνικής δήλωσης Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα της ανάρτησης Μητσοτάκη -που επικροτούσε τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή Μαδούρο, σβήνοντας με μια μονοκοντυλιά το καίριο ζήτημα της καταφανούς παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου- επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου, μέσω κυβερνητικών πηγών.

Αφού πρώτα έσπευσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, με ανάρτησή του (στα αγγλικά) να δώσει τα διαπιστευτήριά του στον Τραμπ, και να χειροκροτήσει τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ σε βάρος ενός άλλου κυρίαρχου κράτους, λέγοντας ότι «το τέλος του καθεστώτος του [Μαδούρο] προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα», έφτασε στο σημείο να προσθέσει την ακόλουθη απίστευτη φράση: «Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών».

Αναγκάστηκαν έτσι κυβερνητικές πηγές να προσπαθήσουν στη συνέχεια να δικαιολογήσουν τις πρωθυπουργικές αυτές διατυπώσεις, οι οποίες φυσικά προκάλεσαν σάλο και τη δημόσια κατακραυγή.

Οι κυβερνητικές πηγές

Σε αυτό το πλαίσιο, οι κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε «αναδεικνύοντας το ζήτημα του δικτατορικού καθεστώτος Μαδούρο και συντασσόμενος με τους ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών» και υποστήριζαν ότι «επιπλέον, ανέδειξε τα ζητήματα νομιμότητας που τίθενται, αναφέροντας ότι αυτά θα αξιολογηθούν στον κατάλληλο χρόνο» και πως «σε μία εξαιρετικά περίπλοκη και επείγουσα συνθήκη, ο πρωθυπουργός προέταξε την ήπια μετάβαση σε καθεστώς δημοκρατικής νομιμοποίησης, προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας».

Στο ίδιο πλαίσιο, κατέληγαν, λέγοντας ότι «η θέση της Ελλάδας θα εκφραστεί θεσμικά στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο συνεδριάζει εκτάκτως αύριο για το ζήτημα» και μάλιστα κουνούσαν το δάχτυλο σε όσους άσκησαν κριτική στην πρωθυπουργική στάση, λέγοντας ότι «η επιπόλαιη στάση όσων διατυπώνουν άποψη χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα και κάνοντας εντελώς άσχετες αναλογίες είναι όχι μόνο πρόχειρη αλλά και εθνικά επικίνδυνη».

Πανηγυρίζει η πτέρυγα του ΛΑΟΣ

Αλλά βέβαια όσο και αν οι κυβερνητικές πηγές προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την πρωθυπουργική στάση, η ουσία είναι ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης επέλεξε να εμφανιστεί ως τραμπικότερος του Τραμπ, γεγονός που ασφαλώς δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητο από την ακροδεξιά πτέρυγα της ΝΔ, των προερχομένων από το ΛΑΟΣ, οι οποίοι και έσπευσαν με τη σειρά τους να πανηγυρίσουν για την πρωθυπουργική αυτή επιλογή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μάκης Βορίδης θέλησε να υποστηρίξει ότι «στον Δυτικό κόσμο υπάρχει πλέον ένας ηγέτης που υπερασπίζεται έμπρακτα τα συμφέροντα του Δυτικού ημισφαιρίου: ο Ντόναλντ Τραμπ» και να πει πως «όταν, όμως, μια χώρα αναλαμβάνει δράση για να προστατεύσει τα εύλογα και νόμιμα συμφέροντά της, τότε οι απανταχού Αριστεροί θυμούνται ξαφνικά το διεθνές δίκαιο! Εξαιρετική η στάση της Ελλάδας. Εξαιρετική η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για μία ακόμη φορά, περήφανοι για την κυβέρνησή μας. Καμία έκπληξη από τις αντιδράσεις των φίλων των Μαδούρων». Αντίστοιχα και ο Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε να κοινοποιήσει την επίμαχη ανάρτηση Μητσοτάκη προκειμένου να γράψει «εύγε στον πρωθυπουργό που πήρε άμεσα θέση σε αυτό το τεράστιο γεγονός».

Φωνές στη ΝΔ

Και ενώ ο πρωθυπουργός επιλέγει την πλήρη πρόσδεση στο άρμα του Τραμπισμού, έχοντας ούτως ή άλλως και σε εγχώριο επίπεδο δώσει εδώ και καιρό το κυβερνητικό πάνω χέρι στη νεοδημοκρατική πτέρυγα του ΛΑΟΣ, αφήνοντας απολύτως ελεύθερο το δίδυμο Γεωργιάδη – Πλεύρη να καταγγέλλει το Διεθνές Δίκαιο και να χρησιμοποιεί μάλιστα ακόμα και τσιτάτα του αγαπημένου θεωρητικού της Χρυσής Αυγής , υπάρχουν φωνές στο εσωτερικό της ΝΔ, που σε αντίθεση με τις δηλώσεις Μητσοτάκη, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τονίζουν ότι η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ αποτελεί καραμπινάτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου που συνιστά μία εξαιρετικά κακή εξέλιξη για το διεθνές περιβάλλον και για την τήρηση της διεθνούς νομιμότητας, που, όπως επισημαίνουν, στέλνει το μήνυμα και σε κάθε επίδοξο καταπατητή του Διεθνούς Δικαίου ανά τον κόσμο, ότι και αυτός μπορεί να κάνει πράξη τις επιδιώξεις του.

Τα ίδια «γαλάζια» στελέχη σημειώνουν επίσης πως ακόμα και κατά την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ, χρησιμοποιήθηκε ως φύλο συκής, το πρόσχημα των όπλων μαζικής καταστροφής, που βέβαια στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν, αλλά σήμερα, όπως επισημαίνουν, δεν υπάρχει ούτε καν η επίκληση κάποιου τέτοιου λόγου.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ίδιες «γαλάζιες» φωνές τονίζουν ότι η Ελλάδα, η οποία είναι μια χώρα που όπου βρεθεί και όπου σταθεί επικαλείται το Διεθνές Δίκαιο, οφείλει να πάρει θέση και να μιλήσει για την τωρινή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από τις ΗΠΑ.

Η παρέμβαση Σαμαρά

Άλλωστε, διαφωνίες στο εσωτερικό της ΝΔ με την πρωθυπουργική στάση, ήρθε να εκφράσει δημοσίως με τη νέα παρέμβασή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς , ο οποίος τόνισε πως «ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση», σημειώνοντας ότι «αυτήν την απλή αλλά πολύτιμη αλήθεια, θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».

Στο Ουκρανικό