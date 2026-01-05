Μαξίμου: Προσπάθεια δικαιολόγησης της κυνικής δήλωσης Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα
Να δικαιολογήσουν τη στάση Μητσοτάκη που αφήνει για... άλλη στιγμή το θέμα της νομιμότητας της στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα προσπαθούν κυβερνητικές πηγές. Πανηγυρίζει η πτέρυγα του ΛΑΟΣ. Διαφωνίες στο εσωτερικό της ΝΔ με την αφωνία για την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Πώς ακυρώνεται η ρητορική Μητσοτάκη στο Ουκρανικό.
Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα της ανάρτησης Μητσοτάκη -που επικροτούσε τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή Μαδούρο, σβήνοντας με μια μονοκοντυλιά το καίριο ζήτημα της καταφανούς παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου- επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου, μέσω κυβερνητικών πηγών.
Αφού πρώτα έσπευσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, με ανάρτησή του (στα αγγλικά) να δώσει τα διαπιστευτήριά του στον Τραμπ, και να χειροκροτήσει τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ σε βάρος ενός άλλου κυρίαρχου κράτους, λέγοντας ότι «το τέλος του καθεστώτος του [Μαδούρο] προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα», έφτασε στο σημείο να προσθέσει την ακόλουθη απίστευτη φράση: «Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών».
Αναγκάστηκαν έτσι κυβερνητικές πηγές να προσπαθήσουν στη συνέχεια να δικαιολογήσουν τις πρωθυπουργικές αυτές διατυπώσεις, οι οποίες φυσικά προκάλεσαν σάλο και τη δημόσια κατακραυγή.
Οι κυβερνητικές πηγές
Σε αυτό το πλαίσιο, οι κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε «αναδεικνύοντας το ζήτημα του δικτατορικού καθεστώτος Μαδούρο και συντασσόμενος με τους ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών» και υποστήριζαν ότι «επιπλέον, ανέδειξε τα ζητήματα νομιμότητας που τίθενται, αναφέροντας ότι αυτά θα αξιολογηθούν στον κατάλληλο χρόνο» και πως «σε μία εξαιρετικά περίπλοκη και επείγουσα συνθήκη, ο πρωθυπουργός προέταξε την ήπια μετάβαση σε καθεστώς δημοκρατικής νομιμοποίησης, προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας».
Πανηγυρίζει η πτέρυγα του ΛΑΟΣ
Αλλά βέβαια όσο και αν οι κυβερνητικές πηγές προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την πρωθυπουργική στάση, η ουσία είναι ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης επέλεξε να εμφανιστεί ως τραμπικότερος του Τραμπ, γεγονός που ασφαλώς δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητο από την ακροδεξιά πτέρυγα της ΝΔ, των προερχομένων από το ΛΑΟΣ, οι οποίοι και έσπευσαν με τη σειρά τους να πανηγυρίσουν για την πρωθυπουργική αυτή επιλογή.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μάκης Βορίδης θέλησε να υποστηρίξει ότι «στον Δυτικό κόσμο υπάρχει πλέον ένας ηγέτης που υπερασπίζεται έμπρακτα τα συμφέροντα του Δυτικού ημισφαιρίου: ο Ντόναλντ Τραμπ» και να πει πως «όταν, όμως, μια χώρα αναλαμβάνει δράση για να προστατεύσει τα εύλογα και νόμιμα συμφέροντά της, τότε οι απανταχού Αριστεροί θυμούνται ξαφνικά το διεθνές δίκαιο! Εξαιρετική η στάση της Ελλάδας. Εξαιρετική η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για μία ακόμη φορά, περήφανοι για την κυβέρνησή μας. Καμία έκπληξη από τις αντιδράσεις των φίλων των Μαδούρων».
Αντίστοιχα και ο Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε να κοινοποιήσει την επίμαχη ανάρτηση Μητσοτάκη προκειμένου να γράψει «εύγε στον πρωθυπουργό που πήρε άμεσα θέση σε αυτό το τεράστιο γεγονός».
Φωνές στη ΝΔ
Η παρέμβαση Σαμαρά
Στο Ουκρανικό
Αλλά η τωρινή στάση του πρωθυπουργού, ακυρώνει πλήρως και όλη την ρητορική που ο ίδιος χρησιμοποίησε στο Ουκρανικό. Ενδεικτικά θυμίζουμε ότι παρόντος του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα και στο μέγαρο Μαξίμου (16 Νοεμβρίου 2025), ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωνε ότι «στεκόμαστε δίπλα στον ουκρανικό λαό και, όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή στο έδαφός της. Συμπαρατάχθηκε με τον αμυνόμενο απέναντι σε μία αιματηρή επιχείρηση η οποία παραβιάζει κάθε έννοια κυριαρχίας και νομιμότητας και μετείχε έμπρακτα στη στήριξη του λαού σας, μαζί με όλο τον δυτικό κόσμο».
Για να προσθέσει ότι «πρόκειται για μία στάση αρχής, η οποία πηγάζει από τον απόλυτο σεβασμό μας στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αλλά και στο Διεθνές Δίκαιο, συνεπής όμως και με την πεποίθησή μας ότι η χρήση ένοπλης βίας για σκοπούς επιθετικούς δεν μπορεί να είναι ανεκτή».
Με τη σημερινή του στάση, όμως, ο Κυρ. Μητσοτάκης επιβεβαιώνει εμφατικά πως η μόνη «αρχή» που τόσο στο Ουκρανικό, όσο και στο θέμα της Βενεζουέλας, αλλά και διαχρονικά, ο ίδιος ακολουθεί, είναι η πλήρης ταύτισή του με τις ΗΠΑ. Ό,τι και αν αυτές κάθε φορά επιλέγουν να κάνουν.
