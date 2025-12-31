Γεωργιάδης – Πλεύρης: Καταγγέλλουν το Διεθνές Δίκαιο και αναπαράγουν τσιτάτα του αγαπημένου θεωρητικού της Χρυσής Αυγής

Χωρίς κανένα πρόσχημα συντελείται πλέον η ακροδεξιά στροφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με τον πρωθυπουργό να έχει δώσει το ελεύθερο στους πάλαι ποτέ Διόσκουρους του ακροδεξιού ΛΑΟΣ, Γεωργιάδη – Πλεύρη, όχι μόνο να προωθούν την πιο ακραία ατζέντα, αλλά και να αναγάγουν πια απροκάλυπτα σε επίσημο κυβερνητικό λόγο τα πιο αγαπημένα τσιτάτα της Χρυσής Αυγής και των οπαδών του ναζισμού.

Δεν είναι μόνο η ίδια η επίθεση που βρήκε την ευκαιρία να εξαπολύσει ο Θάνος Πλεύρης σε βάρος του πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου, επειδή ο τελευταίος κατήγγειλε τη λογοκριτική απαγόρευση από τον δήμαρχο Φλώρινας παραδοσιακών τραγουδιών στα «ντόπια». Είναι και ο τρόπος που ο υπουργός Μετανάστευσης επέλεξε να το κάνει, ο οποίος είναι ευθέως βγαλμένος από τις σκοτεινές σελίδες των γραπτών του γνωστού θεωρητικού του εθνικοσοσιαλισμού -και αγαπημένου της Χρυσής Αυγής- Ιούλιου Έβολα.

Ο Θ. Πλεύρης επέλεξε ουσιαστικά να αναπαράξει το τσιτάτο που η ναζιστική οργάνωση του Μιχαλολιάκου έχει κάνει σημαία της ήδη από την ίδρυσή της, έχοντας μάλιστα εκδώσει η ίδια από τότε και το βιβλίο που το εμπεριέχει.

Αλλά ας τα δούμε ένα ένα.

Επίθεση στον Ράμμο

Ο υπουργός Μετανάστευσης ενοχλήθηκε από την ανάρτηση του Χρήστου Ράμμου, με την οποία ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, υπερασπιζόμενος το Κράτους Δικαίου, τόνιζε ότι «θα τραγουδούμε ό,τι θέλουμε, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε και θα λέμε ό,τι πιστεύουμε, ό,τι μας εκφράζει και ό,τι λαχταράει η καρδιά μας», σημειώνοντας πως «έχουν χυθεί τόνοι μελάνης στα Συντάγματα μας, στις διεθνείς συμβάσεις που μας δεσμεύουν, και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το δικαίωμα αυτό» και καταγγέλλοντας τους «αυτόκλητους και αμαθείς λογοκριτές».

Για να έρθει ο Θ. Πλεύρης, με δική του ανάρτηση, να χαρακτηρίσει υποτιμητικά τον κ. Ράμμο «πρώην διορισμένο πρόεδρο ανεξάρτητης αρχής» (διαστρεβλώνοντας το γεγονός ότι επιτέλεσε τα καθήκοντά του μετά από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής με πλειοψηφία 3/5) και να πει τα εξής: «Διαβάζω ότι ο κ. Ράμμος πρώην διορισμένος πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής αναφέρεται ότι έχουν χυθεί τόνοι μελάνι στο σύνταγμα, στις διεθνείς συνθήκες και στην νομολογία του ΕΔΔΑ. Πράγματι ισχύει. Ομως έχουν χυθεί και τόνοι αίματος για να απελευθερωθούμε από Τούρκους, Βούλγαρους και Σλάβους για να είμαστε ελεύθεροι στη Μακεδονία μας. Και αυτό το αίμα ζυγίζει περισσότερο από το μελάνι. Τόσο απλά».

Της Χρυσής Αυγής

Αλλά βέβαια το ακροδεξιό αυτό σχήμα της υπεροχής του «αίματος» απέναντι στο «μελάνι», δεν αποτελεί έμπνευση του ίδιου του υπουργού Μετανάστευσης στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τις λογοκριτικές και σκοταδιστικές πρακτικές στη Φλώρινα. Θα το βρει κανείς πολλές φορές, αν ανατρέξει στον επίσημο ιστότοπο της Χρυσής Αυγής. Ενδεικτικά αναφέρουμε δημοσιευμένο κείμενο με ημερομηνία 3.6.2024, το οποίο μάλιστα έχει το συγκεκριμένο τσιτάτο ως τίτλο: «Το Αίμα των Ηρώων είναι ιερότερο από το μελάνι των σοφών και από την προσευχή των πιστών».

Το ιδεολογικό αυτό κείμενο της ναζιστικής οργάνωσης ξεκινάει με το εξής απόσπασμα σε εισαγωγικά: «Για τον λόγο αυτό θέλουμε για μια ακόμη φορά σήμερα να κάνουμε δική μας την ομολογία τής πίστεως των αρχαίων όπως αυτή εκφράζεται με τις λέξεις: ‘Το αίμα των ηρώων είναι ιερότερο από το μελάνι των σοφών και από την προσευχή των πιστών’ – κάτι τέτοιο βρίσκεται επίσης στην βάση του παραδοσιακού νοήματος, που σύμφωνα μ’ αυτό δρουν στον ‘ιερό πόλεμο’ περισσότερο από τα μεμονωμένα άτομα οι πρωτογενείς μυστικές δυνάμεις της Φυλής. Αυτές οι δυνάμεις των πηγών δημιουργούν παγκόσμιες αυτοκρατορίες και φέρουν στον άνθρωπο μια νικηφόρα ειρήνη».

Και ακολουθεί η πηγή: «JULIUS EVOLA, Ο ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΝΙΚΗ». Αλλά δημοσιευμένο κείμενο με τον ίδιο τίτλο και το ίδιο απόσπασμα βρίσκει κανείς και στις 30.12.2012, ενώ τα δημοσιεύματα στις ιστοσελίδες της οργάνωσης με αναφορά στο συγκεκριμένο τσιτάτο, είναι πολλά.

Το εξέδωσε

Και μάλιστα είναι τέτοια η αγάπη της Χρυσής Αυγής για τον Έβολα και για το συγκεκριμένο τσιτάτο που είναι η ίδια η ναζιστική οργάνωση η οποία εξέδωσε το συγκεκριμένο βιβλίο με τίτλο: «Ο ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΝΙΚΗ», ήδη από το 1983, δηλαδή από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της.

Όσο για το συγκεκριμένο απόσπασμα με τη σύγκριση του «αίματος» με το «μελάνι», βρίσκεται στο τέλος, της τελευταίας σελίδας του βιβλίου του Έβολα που έχει εκδώσει η Χρυσή Αυγή.

Μάλιστα στον κατάλογο βιβλίων που έβγαλε η Χρυσή Αυγή, όπως παρουσιάζεται στο τεύχος 10 (Μάϊος – Ιούνιος 1983), το βιβλίο του Έβολα είναι στη δεύτερη θέση κάτω από τον Χίτλερ.

Ταύτιση

Αυτά, λοιπόν, αναπαράγει σήμερα ο Θ. Πλεύρης, ο οποίος μπορεί εσχάτως να υποχρεώθηκε να αποκηρύξει όψιμα τον πατέρα του (μετά την αθλιότητα του τελευταίου να χαιρετά ναζιστικά απέναντι στη Μάγδα Φύσσα στη δίκη της Χρυσής Αυγής) αλλά είναι ο ίδιος ο γιος Πλεύρης που σε συνέντευξή του, πριν από τις εκλογές του 2007, είχε ομολογήσει την ταύτισή του με τις ιδέες του πατέρα του, λέγοντας ότι «ο πατέρας μου αγωνίστηκε για ιδέες. Και αυτές τις ιδέες θέλω κι εγώ να υπηρετήσω».

Άλλωστε ως μια λιγότερο στιγματισμένη εκδοχή του πατέρα του τον είχε τοποθετήσει στα ψηφοδέλτια του ΛΑΟΣ (2007) και ο παλιός αρχηγός του Γ. Καρατζαφέρης, όταν έκρινε ότι πρέπει να κρύψει τον Κώστα Πλεύρη, προσπαθώντας να καμουφλάρει τη σκληρή ακροδεξιά ιδεολογία του κόμματός του: «Μπήκε νερό στο κρασί, δηλαδή, για παράδειγμα, ο Κωνσταντίνος Πλεύρης υπήρξε μέλος του κόμματος, στη συνέχεια απομακρύνθηκε και μπήκε στη θέση του ο γιος του» (Γ. Καρατζαφέρης, «Real FM», 27.1.2008).

Συνοδοιπόροι

Και βέβαια ο Θ. Πλεύρης δεν έχασε και την ευκαιρία να υποστηρίξει τον πάλαι ποτέ συνοδοιπόρο του από το ΛΑΟΣ, Άδωνη Γεωργιάδη, για τις δικές του ακρότητές, κατά τις οποίες εξαπέλυε επίθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τη Διεθνή Αμνηστία, χαρακτηρίζοντάς τα «αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα». Και βέβαια στην πραγματικότητα η επίθεση Γεωργιάδη στρεφόταν σε βάρος του ίδιου του διεθνούς δικαίου που απαγορεύει τα pushbacks, τα οποία ο ίδιος ζητούσε να νομιμοποιηθούν, λέγοντας (Action24):

«Τα pushbacks σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι παράνομα. […] Προσωπικά συντάσσομαι με πολλές ευρωπαϊκές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων με 9 πρωθυπουργούς που λένε ότι αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Διότι δε μπορεί να ξεκινάει μια βάρκα από τη Λιβύη με 400 άτομα και να φτάνει στην Κρήτη ανενόχλητη. […] Να τα σπρώχνουμε πίσω! Να πάνε στις ακτές της Λιβύης. Δεν τους θέλουμε στην Ελλάδα!». Παρ, ότι βέβαια στην επιστολή των 9 πρωθυπουργών και Προέδρων που επικαλείται ο υπουργός Υγείας δεν υπάρχει ρητή αναφορά σε νομιμοποίηση των επαναπροωθήσεων, αλλά το βασικό τους αίτημα αναφέρεται στην εγκληματικότητα, αναπαράγοντας το κλασικό ξενοφοβικό επιχείρημα.

Έχοντας αφήσει ανεξέλεγκτες τις ακρότητες αυτές του προερχόμενου από το ΛΑΟΣ διδύμου των Γεωργιάδη – Πλεύρη, ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαιώνει ότι έχει στρέψει πια όλες τους τις προσπάθειες στην ανάκτηση της υποστήριξης του ακροδεξιού ακροατηρίου. Με την επιλογή αυτή να τον απομακρύνει όλο και περισσότερο από την καραμανλική ΝΔ της Μεταπολίτευσης, ενώ, η ακροδεξιά στροφή υποχρεώνει την κυβέρνηση να υιοθετεί όλο και πιο αντιδημοκρατική ρητορική, η οποία μόνο μπούμερανγκ μπορεί να γυρίσει στο μέγαρο Μαξίμου.