Γεωργιάδης – Πλεύρης: Καταγγέλλουν το Διεθνές Δίκαιο και αναπαράγουν τσιτάτα του αγαπημένου θεωρητικού της Χρυσής Αυγής
Πολιτική Γραμματεία 31 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Γεωργιάδης – Πλεύρης: Καταγγέλλουν το Διεθνές Δίκαιο και αναπαράγουν τσιτάτα του αγαπημένου θεωρητικού της Χρυσής Αυγής

Με το τσιτάτο του θεωρητικού του εθνικοσοσιαλισμού Έβολα που η Χρυσή Αυγή έχει κάνει σημαία ήδη από την ίδρυσή της, η επίθεση Πλεύρη στον Ράμμο. Μαζί με Γεωργιάδη βάζουν στο στόχαστρο το Διεθνές Δίκαιο. Με μπροστάρηδες τους Διόσκουρους του ΛΑΟΣ η κυβέρνηση απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τη καραμανλική ΝΔ της Μεταπολίτευσης.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Χωρίς κανένα πρόσχημα συντελείται πλέον η ακροδεξιά στροφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με τον πρωθυπουργό να έχει δώσει το ελεύθερο στους πάλαι ποτέ Διόσκουρους του ακροδεξιού ΛΑΟΣ, Γεωργιάδη – Πλεύρη, όχι μόνο να προωθούν την πιο ακραία ατζέντα, αλλά και να αναγάγουν πια απροκάλυπτα σε επίσημο κυβερνητικό λόγο τα πιο αγαπημένα τσιτάτα της Χρυσής Αυγής και των οπαδών του ναζισμού.

Δεν είναι μόνο η ίδια η επίθεση που βρήκε την ευκαιρία να εξαπολύσει ο Θάνος Πλεύρης σε βάρος του πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου, επειδή ο τελευταίος κατήγγειλε τη λογοκριτική απαγόρευση από τον δήμαρχο Φλώρινας παραδοσιακών τραγουδιών στα «ντόπια». Είναι και ο τρόπος που ο υπουργός Μετανάστευσης επέλεξε να το κάνει, ο οποίος είναι ευθέως βγαλμένος από τις σκοτεινές σελίδες των γραπτών του γνωστού θεωρητικού του εθνικοσοσιαλισμού -και αγαπημένου της Χρυσής Αυγής- Ιούλιου Έβολα.

Ο Θ. Πλεύρης επέλεξε ουσιαστικά να αναπαράξει το τσιτάτο που η ναζιστική οργάνωση του Μιχαλολιάκου έχει κάνει σημαία της ήδη από την ίδρυσή της, έχοντας μάλιστα εκδώσει η ίδια από τότε και το βιβλίο που το εμπεριέχει.

Αλλά ας τα δούμε ένα ένα.

Επίθεση στον Ράμμο

Ο υπουργός Μετανάστευσης ενοχλήθηκε από την ανάρτηση του Χρήστου Ράμμου, με την οποία ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, υπερασπιζόμενος το Κράτους Δικαίου, τόνιζε ότι «θα τραγουδούμε ό,τι θέλουμε, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε και θα λέμε ό,τι πιστεύουμε, ό,τι μας εκφράζει και ό,τι λαχταράει η καρδιά μας», σημειώνοντας πως «έχουν χυθεί τόνοι μελάνης στα Συντάγματα μας, στις διεθνείς συμβάσεις που μας δεσμεύουν, και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το δικαίωμα αυτό» και καταγγέλλοντας τους «αυτόκλητους και αμαθείς λογοκριτές».

Για να έρθει ο Θ. Πλεύρης, με δική του ανάρτηση, να χαρακτηρίσει υποτιμητικά τον κ. Ράμμο «πρώην διορισμένο πρόεδρο ανεξάρτητης αρχής» (διαστρεβλώνοντας το γεγονός ότι επιτέλεσε τα καθήκοντά του μετά από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής με πλειοψηφία 3/5) και να πει τα εξής: «Διαβάζω ότι ο κ. Ράμμος πρώην διορισμένος πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής αναφέρεται ότι έχουν χυθεί τόνοι μελάνι στο σύνταγμα, στις διεθνείς συνθήκες και στην νομολογία του ΕΔΔΑ. Πράγματι ισχύει. Ομως έχουν χυθεί και τόνοι αίματος για να απελευθερωθούμε από Τούρκους, Βούλγαρους και Σλάβους για να είμαστε ελεύθεροι στη Μακεδονία μας. Και αυτό το αίμα ζυγίζει περισσότερο από το μελάνι. Τόσο απλά».

Της Χρυσής Αυγής

Αλλά βέβαια το ακροδεξιό αυτό σχήμα της υπεροχής του «αίματος» απέναντι στο «μελάνι», δεν αποτελεί έμπνευση του ίδιου του υπουργού Μετανάστευσης στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τις λογοκριτικές και σκοταδιστικές πρακτικές στη Φλώρινα. Θα το βρει κανείς πολλές φορές, αν ανατρέξει στον επίσημο ιστότοπο της Χρυσής Αυγής. Ενδεικτικά αναφέρουμε δημοσιευμένο κείμενο με ημερομηνία 3.6.2024, το οποίο μάλιστα έχει το συγκεκριμένο τσιτάτο ως τίτλο: «Το Αίμα των Ηρώων είναι ιερότερο από το μελάνι των σοφών και από την προσευχή των πιστών».

Το ιδεολογικό αυτό κείμενο της ναζιστικής οργάνωσης ξεκινάει με το εξής απόσπασμα σε εισαγωγικά: «Για τον λόγο αυτό θέλουμε για μια ακόμη φορά σήμερα να κάνουμε δική μας την ομολογία τής πίστεως των αρχαίων όπως αυτή εκφράζεται με τις λέξεις: ‘Το αίμα των ηρώων είναι ιερότερο από το μελάνι των σοφών και από την προσευχή των πιστών’ – κάτι τέτοιο βρίσκεται επίσης στην βάση του παραδοσιακού νοήματος, που σύμφωνα μ’ αυτό δρουν στον ‘ιερό πόλεμο’ περισσότερο από τα μεμονωμένα άτομα οι πρωτογενείς μυστικές δυνάμεις της Φυλής. Αυτές οι δυνάμεις των πηγών δημιουργούν παγκόσμιες αυτοκρατορίες και φέρουν στον άνθρωπο μια νικηφόρα ειρήνη».

Και ακολουθεί η πηγή: «JULIUS EVOLA, Ο ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΝΙΚΗ». Αλλά δημοσιευμένο κείμενο με τον ίδιο τίτλο και το ίδιο απόσπασμα βρίσκει κανείς και στις 30.12.2012, ενώ τα δημοσιεύματα στις ιστοσελίδες της οργάνωσης με αναφορά στο συγκεκριμένο τσιτάτο, είναι πολλά.

Το εξέδωσε

Και μάλιστα είναι τέτοια η αγάπη της Χρυσής Αυγής για τον Έβολα και για το συγκεκριμένο τσιτάτο που είναι η ίδια η ναζιστική οργάνωση η οποία εξέδωσε το συγκεκριμένο βιβλίο με τίτλο: «Ο ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΝΙΚΗ», ήδη από το 1983, δηλαδή από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της.

Όσο για το συγκεκριμένο απόσπασμα με τη σύγκριση του «αίματος» με το «μελάνι», βρίσκεται στο τέλος, της τελευταίας σελίδας του βιβλίου του Έβολα που έχει εκδώσει η Χρυσή Αυγή.

Μάλιστα στον κατάλογο βιβλίων που έβγαλε η Χρυσή Αυγή, όπως παρουσιάζεται στο τεύχος 10 (Μάϊος – Ιούνιος 1983), το βιβλίο του Έβολα είναι στη δεύτερη θέση κάτω από τον Χίτλερ.

Ταύτιση

Αυτά, λοιπόν, αναπαράγει σήμερα ο Θ. Πλεύρης, ο οποίος μπορεί εσχάτως να υποχρεώθηκε να αποκηρύξει όψιμα τον πατέρα του (μετά την αθλιότητα του τελευταίου να χαιρετά ναζιστικά απέναντι στη Μάγδα Φύσσα στη δίκη της Χρυσής Αυγής) αλλά είναι ο ίδιος ο γιος Πλεύρης που σε συνέντευξή του, πριν από τις εκλογές του 2007, είχε ομολογήσει την ταύτισή του με τις ιδέες του πατέρα του, λέγοντας ότι «ο πατέρας μου αγωνίστηκε για ιδέες. Και αυτές τις ιδέες θέλω κι εγώ να υπηρετήσω».

Άλλωστε ως μια λιγότερο στιγματισμένη εκδοχή του πατέρα του τον είχε τοποθετήσει στα ψηφοδέλτια του ΛΑΟΣ (2007) και ο παλιός αρχηγός του Γ. Καρατζαφέρης, όταν έκρινε ότι πρέπει να κρύψει τον Κώστα Πλεύρη, προσπαθώντας να καμουφλάρει τη σκληρή ακροδεξιά ιδεολογία του κόμματός του: «Μπήκε νερό στο κρασί, δηλαδή, για παράδειγμα, ο Κωνσταντίνος Πλεύρης υπήρξε μέλος του κόμματος, στη συνέχεια απομακρύνθηκε και μπήκε στη θέση του ο γιος του» (Γ. Καρατζαφέρης, «Real FM», 27.1.2008).

Συνοδοιπόροι

Και βέβαια ο Θ. Πλεύρης δεν έχασε και την ευκαιρία να υποστηρίξει τον πάλαι ποτέ συνοδοιπόρο του από το ΛΑΟΣ, Άδωνη Γεωργιάδη, για τις δικές του ακρότητές, κατά τις οποίες εξαπέλυε επίθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τη Διεθνή Αμνηστία, χαρακτηρίζοντάς τα «αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα». Και βέβαια στην πραγματικότητα η επίθεση Γεωργιάδη στρεφόταν σε βάρος του ίδιου του διεθνούς δικαίου που απαγορεύει τα pushbacks, τα οποία ο ίδιος ζητούσε να νομιμοποιηθούν, λέγοντας (Action24):
«Τα pushbacks σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι παράνομα. […] Προσωπικά συντάσσομαι με πολλές ευρωπαϊκές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων με 9 πρωθυπουργούς που λένε ότι αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Διότι δε μπορεί να ξεκινάει μια βάρκα από τη Λιβύη με 400 άτομα και να φτάνει στην Κρήτη ανενόχλητη. […] Να τα σπρώχνουμε πίσω! Να πάνε στις ακτές της Λιβύης. Δεν τους θέλουμε στην Ελλάδα!». Παρ, ότι βέβαια στην επιστολή των 9 πρωθυπουργών και Προέδρων που επικαλείται ο υπουργός Υγείας δεν υπάρχει ρητή αναφορά σε νομιμοποίηση των επαναπροωθήσεων, αλλά το βασικό τους αίτημα αναφέρεται στην εγκληματικότητα, αναπαράγοντας το κλασικό ξενοφοβικό επιχείρημα.
Έχοντας αφήσει ανεξέλεγκτες τις ακρότητες αυτές του προερχόμενου από το ΛΑΟΣ διδύμου των Γεωργιάδη – Πλεύρη, ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαιώνει ότι έχει στρέψει πια όλες τους τις προσπάθειες στην ανάκτηση της υποστήριξης του ακροδεξιού ακροατηρίου. Με την επιλογή αυτή να τον απομακρύνει όλο και περισσότερο από την καραμανλική ΝΔ της Μεταπολίτευσης, ενώ, η ακροδεξιά στροφή υποχρεώνει την κυβέρνηση να υιοθετεί όλο και πιο αντιδημοκρατική ρητορική, η οποία μόνο μπούμερανγκ μπορεί να γυρίσει στο μέγαρο Μαξίμου.

Η νέα πρόταση Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τα ψηφοδέλτια του κόμματος – Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 31.12.25

Η νέα πρόταση Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τα ψηφοδέλτια του κόμματος – Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Προκριματικές εκλογές ανάδειξης υποψήφιων βουλευτών ανά Περιφέρεια πρότεινε ο Χάρης Δούκας ενόψει συνεδρίου - Η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη και η επίκληση του καταστατικού.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές
Πολιτική 31.12.25

Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές

Το Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος» του Χαμόγελου του Παιδιού επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»
Πολιτική Γραμματεία 30.12.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»

Η κυβέρνηση επιμένει στα περί διαλόγου, με τους αγρότες, χωρίς ωστόσο συγκεκριμένες δεσμεύσεις ενώ χαρακτηρίζει βασικά αιτήματα των παραγωγών «μαξιμαλιστικά» - Σφοδρά είναι τα πυρά της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη
Σφοδρά πυρά 30.12.25

ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

«Τραμπούκος είναι αυτός που αγνοεί τα αιτήματα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών, αυτός που καταστέλλει, συκοφαντεί και υπονομεύει με βρώμικες μεθόδους τις αγροτικές κινητοποιήσεις», τονίζει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Χρυσοχοΐδης: Αντικοινωνική συμπεριφορά και ακραίες ενέργειες από τους αγρότες, υπάρχουν νόμοι
Πολιτική Γραμματεία 30.12.25

Χρυσοχοΐδης: Αντικοινωνική συμπεριφορά και ακραίες ενέργειες από τους αγρότες, υπάρχουν νόμοι

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει εκ νέου την καταστολή των αγροτικών κινητοποιήσεων σε «ένα δεύτερο στάδιο»

Σύνταξη
Το «καλά πήγε αυτό» του Κινήματος Δημοκρατίας στην «Ομάδα Αλήθειας» και η… αφιέρωση
Η απάντηση 30.12.25

Το «καλά πήγε αυτό» του Κινήματος Δημοκρατίας στην «Ομάδα Αλήθειας» και η… αφιέρωση

Η διαβόητη «Ομάδα Αλήθειας», προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, έβαλε αυτή τη φορά στο στόχαστρό της τον Στέφανο Κασσελάκη και το Κίνημα Δημοκρατίας με το περιπαικτικό σχόλιο «εδώ κάτι δεν πήγε και πολύ καλά» και τα γνωστά «κόψε, ράψε» στα βίντεο της. Η απάντηση δεν άργησε να έρθει με το εξίσου περιπαικτικό «καλά πήγε αυτό» και μια… αφιέρωση.

Σύνταξη
Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα
in Confidential 30.12.25

Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα

Για τους Φραπέδες και το χάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε οι μεταρρυθμίσεις που... καθυστέρησαν σύμφωνα με τον πρωθυπουργό. Κουβέντα για τις επισυνδέσεις και την εμπλοκή γαλάζιων στελεχών στη συνέντευξη που έδωσε στο Action.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Μπέρδεψε τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» της ΝΔ με τους πραγματικούς αγρότες
Πολιτική 30.12.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Μπέρδεψε τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» της ΝΔ με τους πραγματικούς αγρότες

«Πυρά» κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τη χθεσινή του συνέντευξη τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «πρέπει να σταματήσει να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών και να ακούσει την πραγματική αγωνία τους»

Σύνταξη
«Πόρτα» του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές διαρροές για τις Ανεξάρτητες Αρχές
Πολιτική 29.12.25

«Πόρτα» του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές διαρροές για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ, λαμβάνοντας υπόψη διαρροές κυβερνητικών πηγών για τις χηρεύουσες θέσεις των επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, ρίχνουν «πόρτα» στις «ορέξεις» του Μαξίμου και ξεκαθαρίζουν πως «λογική της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν να πάψει να είναι αντικείμενο πολιτικού παζαριού η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών».

Σύνταξη
Καμία συνεννόηση πίσω από κλειστές πόρτες για τις Ανεξάρτητες Αρχές απαντά το ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική διαρροή
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Καμία συνεννόηση πίσω από κλειστές πόρτες για τις Ανεξάρτητες Αρχές απαντά το ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική διαρροή

Κρυστάλλινη η θέση του ΠΑΣΟΚ που δεν άφησε χρόνο στην κυβέρνηση να δημιουργήσει εντυπώσεις μέσω της διαρροής περί επικείμενης πρόσκλησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη για τον ορισμό προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές. Καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση πίσω από κλειστές πόρτες, οι προοδευτικές δυνάμεις θα προτείνουν από κοινού υποψήφιους και αν δεν αρέσουν στον πρωθυπουργό μπορεί πάντα να ζητήσει καταφύγιο στην αγκαλιά του Βελόπουλου, απαντά η Τρικούπη.

Σύνταξη
Συνέντευξη: Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη – Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»
Συνέντευξη 29.12.25

Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη - Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» άνοιξαν την όρεξη του πρωθυπουργού που φαίνεται να έλαβε την κατάλληλη «πάσα» για να επαναφέρει το κάλεσμα σε διάλογο προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση. Εμμένει στην προσπάθεια καλλιέργειας κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού και κάνει το άσπρο μαύρο όταν μιλάει για το κλείσιμο των δρόμων.

Σύνταξη
Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»
Γεωργιάδης - Πλεύρης 29.12.25

Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

Οι απαξιωτικές δηλώσεις του υπουργού Υγείας για διεθνείς οργανισμούς (Διεθνές Δικαστήριο, Διεθνής Αμνηστία) τους οποίους η χώρα μας σέβεται δεν πέρασαν απαρατήρητες από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και το ερώτημα είναι: «ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

Σύνταξη
«O Τετε προτάθηκε στην Μπενφίκα»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«O Τετε προτάθηκε στην Μπενφίκα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, ο εκπρόσωπος του Τετέ φέρεται να έχει προτείνει τον πελάτη του και στην Μπενφίκα.

Σύνταξη
Ο Σκοτ Φίσερ ήταν ένας βετεράνος ορειβάτης, γνωστός ως «Μίστερ Διάσωση», μέχρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο Έβερεστ
Η τρέλα του βουνού 31.12.25

Ο Σκοτ Φίσερ ήταν ένας βετεράνος ορειβάτης, γνωστός ως «Μίστερ Διάσωση», μέχρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο Έβερεστ

Παρόλο που ο Αμερικανός Σκοτ Φίσερ είχε πολυετή εμπειρία ως ορειβάτης και οδηγός, τελικά υπέκυψε στην υπερκόπωση, την ασθένεια του βουνού και την υποθερμία κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής χιονοθύελλας στο Έβερεστ, στις 11 Μαΐου 1996.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση
Agro-in 31.12.25

Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ανοίγουν προσωρινά τα μπλόκα για να περάσουν οι εκδρομείς, ενώ την Κυριακή στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, με την κυβέρνηση να απειλεί τώρα με επιβολή προστίμων για τα τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους.

Σύνταξη
«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015
Euroleague 31.12.25

«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στη Βαρκελώνη για τις προτάσεις που είχε από την Μπαρτσελόνα όταν ακόμα έπαιζε μπάσκετ και έδωσε τη δική του απάντηση.

Σύνταξη
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026
Οικονομικά ΟΤΑ 31.12.25

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026 περιλαμβάνει έσοδα της τάξης των 26.444.324,45€ και τα χρηματικά διαθέσιμα την 31ης Δεκεμβρίου 2025 να υπολογίζονται σε 2.298.692,23€.

Σύνταξη
Σημαντικά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025
Κόσμος 31.12.25

Σημαντικά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025: Από τον πάπα Φραγκίσκο και τον Τζόρτζιο Αρμάνι έως την Μπριζίτ Μπαρντό

Οι Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Νταϊάν Κίτον και Τζιν Χάκμαν ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025 - Πιο πρόσφατη απώλεια αυτή της Μπριζίτ Μπαρντό

Σύνταξη
Κάμερες στους δρόμους: Η εφαρμογή που προειδοποιεί τους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο
Πρακτικός οδηγός 31.12.25

Η εφαρμογή που προειδοποιεί σε πραγματικό χρόνο για κάμερες στους δρόμους - Τι λέει ο νόμος για τη χρήση της

Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο στη χρήση της εφαρμογής Waze που δείχνει τις κάμερες στο οδικό δίκτυο - Πώς λειτουργεί

Σύνταξη
«Ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του»
Θετική γονεϊκότητα 31.12.25

«Ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του»

Η Νένη Περβανίδου, Καθηγήτρια Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, εξηγεί γιατί ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του ενώ παρακολουθεί προβληματισμένος τη βία των ανηλίκων να φουντώνει στην κοινωνία

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Από τον «Άγιο Στραγγαλιστή» στο σχέδιο Kill Bill και τον φόνο της 6χρονης beauty queen: Τα εγκλήματα που έβαψαν με αίμα τις γιορτές
Ho ho horror 31.12.25

Από τον «Άγιο Στραγγαλιστή» στο σχέδιο Kill Bill και τον φόνο της 6χρονης beauty queen: Τα εγκλήματα που έβαψαν με αίμα τις γιορτές

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι συνδεδεμένα στο μυαλό μας με ξεκούραση, διασκέδαση και οικογενειακές στιγμές. Μέχρι που ένας φόνος έρχεται να τα αλλάξει όλα. Αυτά είναι τα εγκλήματα που στοιχειώνουν τον πιο εορταστικό μήνα της χρονιάς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η νέα πρόταση Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τα ψηφοδέλτια του κόμματος – Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 31.12.25

Η νέα πρόταση Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τα ψηφοδέλτια του κόμματος – Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Προκριματικές εκλογές ανάδειξης υποψήφιων βουλευτών ανά Περιφέρεια πρότεινε ο Χάρης Δούκας ενόψει συνεδρίου - Η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη και η επίκληση του καταστατικού.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από νεαρό άστρο – Εικόνες από το παρελθόν της Γης
Διάστημα 31.12.25

Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από νεαρό άστρο – Εικόνες από το παρελθόν της Γης

Η διαδικασία σχηματισμού πλανητών είναι ένα παιχνίδι κοσμικού μπιλιάρδου. Ένα κοντινό νεαρό άστρο δίνει μια εικόνα για τις πρώτες μέρες του Ηλιακού Συστήματος.

Σύνταξη
Η ΕΕ καλεί το Ιράν να αποφυλακίσει τη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Κόσμος 31.12.25

Η ΕΕ καλεί το Ιράν να αποφυλακίσει τη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Η Ναργκίς Μοχαμαντί, 53 ετών, που μπαινοβγαίνει στις φυλακές από την εποχή που ήταν φοιτήτρια φυσικής, εξαιτίας άρθρων της σε φοιτητικό έντυπο υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, έλαβε Νόμπελ το 2023.

Σύνταξη
Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι πιο μαγευτικοί προορισμοί για την αλλαγή του χρόνου
Planet Travel 31.12.25

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι πιο μαγευτικοί προορισμοί για την αλλαγή του χρόνου

Με την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να πλησιάζει, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν τον ιδανικό προορισμό για να αποχαιρετήσουν το έτος και να υποδεχθούν τη νέα χρονιά με εμπειρίες που θα θυμούνται για πάντα

Σύνταξη
Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread
Buongiorno 31.12.25

Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread

Μια συνταγή για την βασιλόπιτα διαφορετική από αυτή που ξέρουμε, αλλά ότι πρέπει για το πρωτοχρονιάτικο τραπεζιού.

Σύνταξη
Καιρός: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς – Χιόνια ακόμη και στην Αττική
Χάρτες χιονόστρωσης 31.12.25

«Πολικό εξπρές»: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Χιόνια ακόμη και στην Αττική

Σύντομη αλλά εντυπωσιακή η ψυχρή εισβολή - Τσουχτερό κρύο και χιόνια την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Θεαματική βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Σύνταξη
