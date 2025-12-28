Γεωργιάδης και Πλεύρης «ξαναχτύπησαν»: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα» η Διεθνής Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης

«Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης επιβάλλει στους ευρωπαϊκούς λαούς και στη Δύση ιδεολογικά φορτισμένες αποφάσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος συμφώνησε με ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, που κάνει λόγο για «αριστεροκρατούμενα σχήματα».

Χθες, Σάββατο, ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε συζήτηση στο X, είχε σχολιάσει ότι η Διεθνής Αμνηστία και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι «αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα» και πρόσθεσε ότι «κανείς δεν πρέπει να τους δίνει καμία σημασία».

Αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα! Κανείς δεν πρέπει να τους δίνει καμμία σημασία. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 27, 2025

«Η νομολογία τους έχει επηρεαστεί από μια πολυετή ηγεμονία της αριστερής ιδεολογίας»

Την «σκυτάλη» από τον κ. Γεωργιάδη πήρε ο ομοϊδεάτης του, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος έγραψε σήμερα ότι ο υπουργός Υγείας, «ανοίγει με το γνωστό του ξεκάθαρο τρόπο μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε με ειλικρίνεια». υποστηρίζοντας πως «η νομολογία πολλών ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων και οι αποφάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων έχουν επηρεαστεί από μια πολυετή ηγεμονία της αριστερής ιδεολογίας».

Ειδικά για τη μετανάστευση, ο κ. Πλεύρης λέει ότι οι αποφάσεις «δυσκολεύουν τις αποφάσεις απελάσεων, αντιδρούν στη δημιουργία κέντρων φιλοξενιας εκτός ΕΕ, αντιδρούν στη δημιουργία ασφαλών τρίτων χωρών για απέλαση, αντιδρούν στην απαίτηση των κρατών να φυλάσσουν τα σύνορά τους, όσα δηλαδή κυρίαρχες κυβερνήσεις με την ψήφο των ευρωπαϊκών λαών θέλουν να υποστηρίξουν και τελικά αυτά τα όργανα θέλουν να επιβάλουν στους Ευρωπαίους να ανεχθούν αθρόα ροή στην ΕΕ στο όνομα του ανθρωπισμού».

Προσθέτει, μάλιστα, ότι «προσωπικά, μου είναι αδιάφορη η κριτική που δέχονται νομοθετικά κείμενα που υποστήριξα, όπως η αναστολή ασύλου, η ποινικοποίηση της παρανομης διαμονής και η επιτάχυνση απελάσεων από αυτά τα όργανα. Αντιθέτως, συχνά η αρνητική κριτική από αυτά επιβεβαιώνουν την ορθότητα των αποφάσεων και την ανάγκη λήψης ακόμη αυστηρότερων μέτρων στο επίπεδο της αποτροπής».