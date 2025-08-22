newspaper
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πλεύρης – Γεωργιάδης: Σύμπραξη για τη διαπίστωση της ανηλικότητας αιτούντων άσυλο
Πολιτική Γραμματεία 22 Αυγούστου 2025 | 18:55

Πλεύρης – Γεωργιάδης: Σύμπραξη για τη διαπίστωση της ανηλικότητας αιτούντων άσυλο

Φαρδιά πλατιά την υπογραφή των υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη θα έχει η υπουργική απόφαση για την εφαρμογή νέου πλαισίου για τη διαπίστωση της ηλικίας πολιτών τρίτων χωρών.

Χάσαμε την επαφή με τη φύση, λένε οι επιστήμονες

Χάσαμε την επαφή με τη φύση, λένε οι επιστήμονες

Spotlight

Την ίδια ώρα που η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ κρίνει «αυθαίρετες» τις παρεμβάσεις του Θάνου Πλεύρη για τις ΜΚΟ μια νέα υπουργική απόφαση έρχεται να «χαϊδέψει τα αυτιά» στο τοποθετημένο δεξιότερα από τη ΝΔ κοινό.

Οι υπουργοί Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης και Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπέγραψαν την υπουργική απόφαση για την εφαρμογή νέου πλαισίου για τη διαπίστωση της ηλικίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, σε περιπτώσεις όπου ανακύπτει αμφιβολία σχετικά με την ανηλικότητά τους.

Νέο πλαίσιο για τη διαπίστωση της ανηλικότητας αιτούντων άσυλο

Σύμφωνα με το κοινό δελτίο των δύο αρμόδιων υπουργείων στην περίπτωση που η αρχή ή ο φορέας αμφιβάλλει για την ανηλικότητα πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, σε οποιοδήποτε στάδιο των διαδικασιών υποδοχής και υπαγωγής γίνεται παραπομπή στη διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας.

Η διαπίστωση πραγματοποιείται άπαξ και αυθημερόν, με συνδυασμό τριών μεθόδων:

  • Ιατρική αξιολόγηση σωματικής ανάπτυξης.
  • Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση από ειδικό επιστήμονα.
  • Ακτινογραφία αριστερού καρπού/χεριού για τον προσδιορισμό οστικής ηλικίας.

Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των αποτελεσμάτων, υπερισχύει η εκτίμηση της ακτακτινογραφίας. Η διαδικασία διεξάγεται μόνο με έγγραφη συναίνεση του αιτούντος ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Η άρνηση συμμετοχής συνιστά μαχητό τεκμήριο ενηλικότητας, χωρίς ωστόσο να εμποδίζει την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας.

Σε αγαστή συνεργασία, οι προερχόμενοι από το ακροδεξιό ΛΑΟΣ υπουργοί, επικαλούμενοι «την τήρηση της νομιμότητας» βάζουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους στην ΚΥΑ όταν λίγη ώρα νωρίτερα η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, Μαίρη Λόουλορ, εξέφραζε την έντονη δυσαρέσκειά της για τις απειλές του υπουργού Μετανάστευσης, σε ΜΚΟ οι οποίες στηρίζουν το δικαίωμα των προσφύγων στο άσυλο.

Έντονη δυσαρέσκεια από την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ

Ο Θάνος Πλεύρης στοχοποίησε πάνω από 100 οργανώσεις που ασκούν κριτική στην πολιτική του, αναφορικά με την τρίμηνη αναστολή κατάθεσης αιτημάτων ασύλου όσων προέρχονται από τη βόρεια Αφρική και την πρόβλεψη ότι θα απελαύνονται άμεσα εκεί από όπου ήρθαν.

Τα λόγια της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ, τον γέμισαν… υπερηφάνεια τον Άδωνι Γεωργιάδη για τον «αδελφό» του, όπως αποκαλεί τον Θάνο Πλεύρη.

«Όπως όλοι γνωρίζετε ο Θάνος Πλεύρης αδελφός μου. Τον αγαπώ και τον υποστηρίζω και τον πιστεύω. Αλλά σήμερα είμαι Υπερήφανος! Μεγαλύτερη τιμή από την ενόχληση αυτή της κυρίας για τις δηλώσεις του δεν θα μπορούσε να υπάρξει», δηλώνει ο «υπερήφανος» υπουργός.

Τζερόμ Πάουελ: «Παράθυρο» για μείωση επιτοκίων

Τζερόμ Πάουελ: «Παράθυρο» για μείωση επιτοκίων

«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε (ελαφρώς) τις απώλειες της εβδομάδας η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε (ελαφρώς) τις απώλειες της εβδομάδας η αγορά

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Σβίγκου: Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει την μονόπλευρη στήριξη στο Ισραήλ και να πρωτοστατήσει σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες
Γάζα 22.08.25

Σβίγκου: Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει την μονόπλευρη στήριξη στο Ισραήλ και να πρωτοστατήσει σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες

«Να αναγνωρίσει, επιτέλους, η χώρα μας το παλαιστινιακό κράτος, όπως ψήφισε ομόφωνα η ελληνική Βουλή, επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, το 2015», ζητά η Ράνια Σβίγκου

Σύνταξη
«Αυθαίρετες» οι παρεμβάσεις Πλεύρη για τις ΜΚΟ, λέει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ – «Ανησυχητικά τα νέα από την Ελλάδα»
Δυσαρέσκεια 22.08.25

«Αυθαίρετες» οι παρεμβάσεις Πλεύρη για τις ΜΚΟ, λέει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ – «Ανησυχητικά τα νέα από την Ελλάδα»

«Το υπουργείο θα πρέπει να υποστηρίζει τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι να τους στοχοποιεί με αυθαίρετες παρεμβάσεις και περιορισμούς», γράφει για τις ΜΚΟ και τις απειλές Πλεύρη

Σύνταξη
Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 22.08.25

Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη

το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο που είναι γνωστό ως «E1», το οποίο προβλέπει την κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ
Πολιτική Γραμματεία 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ

«Εντελώς ανίκανη να κρατήσει όρθια μια αμυντική βιομηχανία κομβικής σημασίας, απαραίτητη για την εθνική μας άμυνα», λέει για την κυβέρνηση ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου

Σύνταξη
Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη
Κίνημα Δημοκρατίας 22.08.25

Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «δεν μπορείτε να κρατάτε τη χώρα μας σιωπηλή μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από την φιλία σας με τον ακροδεξιό Νετανιάχου»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας
Δολοφονία 36χρονης 22.08.25

Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Θλίψη 22.08.25

Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία
«Μαίνεται η ακρίβεια» 22.08.25

«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία

Γιάννης Ράπτης και Νικόλας Φαραντούρης έστρεψαν τα βέλη τους κατά της κυβερνητικής πολιτικής στο πλαίσιο της οικονομίας αλλά και στο ΕΣΥ - Η αναφορά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στην έκθεση «χαστούκι» της Eurostat στον υπουργό Υγείας

Σύνταξη
Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 22.08.25

Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα

Ήρθε η ώρα να εξιστορήσει τη δική του εκδοχή για το 15-19, ολοκληρώνει τη συγγραφή του βιβλίου του, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά «απειλούν» ΝΔ και κεντροαριστερά.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το ΕΣΥ διασωληνωμένο, οι διακοπές λόγω ακρίβειας είδος απαγορευμένο, του Μητσοτάκη δεν ιδρώνει το αυτί, αλλά του γυρίζει το μάτι που ο Τσίπρας πεθύμησε την ενεργό πολιτική
in Confidential 22.08.25

Το ΕΣΥ διασωληνωμένο, οι διακοπές λόγω ακρίβειας είδος απαγορευμένο, του Μητσοτάκη δεν ιδρώνει το αυτί, αλλά του γυρίζει το μάτι που ο Τσίπρας πεθύμησε την ενεργό πολιτική

Ο Τσίπρας δεν τον αφήνει σε χλωρό κλαρί, ο Γεωργιάδης τον εκθέτει και εκτίθεται ανεπανόρθωτα υπερασπιζόμενος την κυβερνητική πολιτική, ο λαός αναζητά πειστική εναλλακτική

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ 22.08.25

Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε την αδυναμία της Πολιτείας και στην πρόληψη, αλλά και στον συντονισμό και στα διαθέσιμα μέσα κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών

Σύνταξη
Η κυβέρνηση, ο έλεγχος των ΜΚΟ και το άσχημο παιχνίδι με το ακροδεξιό ακροατήριο
Πολιτική 22.08.25

Η κυβέρνηση, ο έλεγχος των ΜΚΟ και το άσχημο παιχνίδι με το ακροδεξιό ακροατήριο

Πληθαίνουν οι διαρροές από την κυβέρνηση για πλήρη υποταγή των ΜΚΟ με τα θέλω του Μαξίμου στη διαχείριση του προσφυγικού. Οι απειλές για έξοδο από το μητρώο και το νομοσχέδιο που έρχεται τον Σεπτέμβριο στη Βουλή.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΕΣΥ: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση – Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία
Αφοπλιστικές μαρτυρίες 21.08.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για το ΕΣΥ - Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία

Σε αντίθεση με την αυτοαξιολόγηση του υπουργείου Υγείας οι πολίτες βιώνουν εντελώς διαφορετικά την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Βγήκαν τα… «νυστέρια» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το ΕΣΥ.

Σύνταξη
Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα
Σε κλοιό 21.08.25

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα

Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό επιρρίπτει η αντιπολίτευση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σάρωσαν» τη χώρα, κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια στην πρόληψη και αναποτελεσματική διαχείριση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι σημαίνει η επιβεβαίωση ύπαρξης λιμού στη Γάζα
Κόσμος 22.08.25

Τι σημαίνει η επιβεβαίωση ύπαρξης λιμού στη Γάζα

Υπήρχαν ελλείψεις τροφίμων στη Γάζα από τότε που το Ισραήλ περιόρισε τη βοήθεια λίγο μετά την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν δύο χρόνια. Η τελευταία κρίση κλιμακώθηκε στις αρχές Μαρτίου, όταν το Ισραήλ διέκοψε όλες τις προμήθειες τροφίμων στην περιοχή.

Σύνταξη
Sky News: Ο ύποπτος για τις επιθέσεις στον Nord Stream υπηρέτησε στον στρατό της Ουκρανίας
Sky News 22.08.25

Ο ύποπτος για τις επιθέσεις στον Nord Stream «υπηρέτησε στον στρατό της Ουκρανίας»

Ο Ουκρανός που θεωρείται ύποπτος για τον συντονισμό των επιθέσεων στους αγωγούς Nord Stream είχε υπηρετήσει στις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας και στις ειδικές δυνάμεις του ουκρανικού στρατού, σύμφωνα με το Sky News.

Σύνταξη
Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν
Άγγελος θανάτου 22.08.25

Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν

Καταδικάστηκε για 12 φόνους. Εκείνη υποστήριζε ότι δολοφόνησε 31 ανθρώπους. Οι φήμες λένε για πάνω από 100. Η «γλυκιά νοσοκόμα» Τζέιν Τόπαν προκαλεί ακόμα εφιάλτες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η πρόταση της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη – Τι ισχύει με τον Μοχάμεντ
Super League 22.08.25

Αυτή είναι η πρόταση της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη - Τι ισχύει με τον Μοχάμεντ

Το «In» παρουσιάζει την πρόταση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη και καταγράφει πόσο έχει προχωρήσει ο Παναθηναϊκός την υπόθεση του Μοσταφά Μοχάμεντ της Ναντ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο δράστης – Έκκληση του θείου του να παραδοθεί στην Αστυνομία
Βόλος 22.08.25

Άφαντος ο δράστης της γυναικοκτονίας - Έκκληση του θείου του να παραδοθεί στην Αστυνομία

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 40χρονου που σκότωσε την 36χρονη γυναίκα του - Το ενδεχόμενο να έχει βάλει τέλος στη ζωή του εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Τουρισμός: Χάνει δυναμική η ελληνική οικονομία – Σημάδια κόπωσης στη «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας
Τα τελευταία στοιχεία 22.08.25

Χάνει δυναμική η ελληνική οικονομία - Σημάδια κόπωσης στον τουρισμό

Τουρισμός και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Πτώση σημείωσε ο αριθμός των ξένων τουριστών στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Αύξηση των εισαγωγών, υποχωρούν οι εξαγωγές. Σημάδια κόπωσης της οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Άνδρος: Σοβαρός κίνδυνος σε παραλία του νησιού μετά από μεγάλη κατολίσθηση [εικόνες]
«Επικίνδυνη ζώνη» 22.08.25

Σοβαρός κίνδυνος σε παραλία της Άνδρου μετά από μεγάλη κατολίσθηση (εικόνες)

Παιδιά και λουόμενοι προσεγγίζουν την περιοχή και κινούνται επάνω στα βράχια, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε σοβαρό κίνδυνο - «Καμπανάκι» για παραλία της Άνδρου από τον Θεόδωρο Κολυδά

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
Μπάσκετ 22.08.25

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ιταλία στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολις. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;
Έρευνα 22.08.25

Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;

«Η ευκαιρία είναι τεράστια. Ελπίζω να κινητοποιήσει κόσμο στην κυβέρνηση και στη βιομηχανία να εξετάσουν πιο προσεκτικά τι εξορύσσουμε»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όπλα: Κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους – Το σούπερ όπλο που ταξιδεύει με 2 μίλια το δευτερόλεπτο
Νέες τεχνολογίες 22.08.25

Κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Το σούπερ όπλο που ταξιδεύει με 2 μίλια το δευτερόλεπτο

Εντείνεται ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για τα σούπερ όπλα των δύο μιλίων το δευτερόλεπτο. Ρωσία και Κίνα κερδίζουν έδαφος στην ανάπτυξη υπερηχητικών πυραύλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καλή τύχη στον σκηνοθέτη: Η Μπλέικ Λάιβλι ανακοίνωσε την επόμενη δουλειά της και το διαδίκτυο έστησε πάρτι
Ουπς 22.08.25

Καλή τύχη στον σκηνοθέτη: Η Μπλέικ Λάιβλι ανακοίνωσε την επόμενη δουλειά της και το διαδίκτυο έστησε πάρτι

Η σταρ του Χόλιγουντ Μπλέικ Λάιβλι θα πρωταγωνιστήσει στη ρομαντική κωμωδία The Survival List - η πρώτη της δουλειά μετά το ξεκίνημα της νομικής κόντρας με τον Τζάστιν Μπαλντόνι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
H επίθεση κατά της πειρατείας στην Ιταλία επεκτείνεται και εκτός Serie A
Ποδόσφαιρο 22.08.25

H επίθεση κατά της πειρατείας στην Ιταλία επεκτείνεται και εκτός Serie A

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται κατά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Serie A, θα επεκταθεί και στα γήπεδα των Serie B και Serie C. Η ζημία της οπτικοακουστικής πειρατείας είναι 2,2 δισ. ευρώ

Βάιος Μπαλάφας
Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο
Ελλάδα-ΗΠΑ 22.08.25

Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο

Η Τζόρτζια Μελόνι βρέθηκε υπό άκρα μυστικότητα σε ιδιωτική βίλα στην Λίνδο της Ρόδου - Σφοδρές αντιδράσεις στην Ιταλία με αφρομή την τουριστική κρίση στη χώρα.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν επιθυμεί να είναι στη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν – «Είναι λίγο σαν το λάδι και το ξίδι, δεν τα πάνε καλά»
«Θα δούμε» 22.08.25

Τραμπ: Δεν επιθυμεί να είναι στη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν – «Είναι λίγο σαν το λάδι και το ξίδι, δεν τα πάνε καλά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ξέρει αν θα είναι στη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντιμίρ Πούτιν, κάτι που τελικά φαίνεται να μην επιθυμεί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

