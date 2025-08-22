Την ίδια ώρα που η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ κρίνει «αυθαίρετες» τις παρεμβάσεις του Θάνου Πλεύρη για τις ΜΚΟ μια νέα υπουργική απόφαση έρχεται να «χαϊδέψει τα αυτιά» στο τοποθετημένο δεξιότερα από τη ΝΔ κοινό.

Οι υπουργοί Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης και Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπέγραψαν την υπουργική απόφαση για την εφαρμογή νέου πλαισίου για τη διαπίστωση της ηλικίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, σε περιπτώσεις όπου ανακύπτει αμφιβολία σχετικά με την ανηλικότητά τους.

Νέο πλαίσιο για τη διαπίστωση της ανηλικότητας αιτούντων άσυλο

Σύμφωνα με το κοινό δελτίο των δύο αρμόδιων υπουργείων στην περίπτωση που η αρχή ή ο φορέας αμφιβάλλει για την ανηλικότητα πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, σε οποιοδήποτε στάδιο των διαδικασιών υποδοχής και υπαγωγής γίνεται παραπομπή στη διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας.

Με τον ⁦@AdonisGeorgiadi⁩ εκδίδουμε σήμερα την ΚΥΑ που η ανηλικότητα θα ελέγχεται με ιατρικές εξετάσεις.Η άρνηση υποβολής στις εξετάσεις συνεπάγεται τεκμήριο ότι ο αιτών άσυλο είναι ενήλικος ώστε να εξαλείφονται τα προνόμια της ανηλικότητας https://t.co/EycJPyhxbe — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 22, 2025

Η διαπίστωση πραγματοποιείται άπαξ και αυθημερόν, με συνδυασμό τριών μεθόδων:

Ιατρική αξιολόγηση σωματικής ανάπτυξης.

Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση από ειδικό επιστήμονα.

Ακτινογραφία αριστερού καρπού/χεριού για τον προσδιορισμό οστικής ηλικίας.

Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των αποτελεσμάτων, υπερισχύει η εκτίμηση της ακτακτινογραφίας. Η διαδικασία διεξάγεται μόνο με έγγραφη συναίνεση του αιτούντος ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Η άρνηση συμμετοχής συνιστά μαχητό τεκμήριο ενηλικότητας, χωρίς ωστόσο να εμποδίζει την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας.

Σε αγαστή συνεργασία, οι προερχόμενοι από το ακροδεξιό ΛΑΟΣ υπουργοί, επικαλούμενοι «την τήρηση της νομιμότητας» βάζουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους στην ΚΥΑ όταν λίγη ώρα νωρίτερα η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, Μαίρη Λόουλορ, εξέφραζε την έντονη δυσαρέσκειά της για τις απειλές του υπουργού Μετανάστευσης, σε ΜΚΟ οι οποίες στηρίζουν το δικαίωμα των προσφύγων στο άσυλο.

Έντονη δυσαρέσκεια από την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ

Ο Θάνος Πλεύρης στοχοποίησε πάνω από 100 οργανώσεις που ασκούν κριτική στην πολιτική του, αναφορικά με την τρίμηνη αναστολή κατάθεσης αιτημάτων ασύλου όσων προέρχονται από τη βόρεια Αφρική και την πρόβλεψη ότι θα απελαύνονται άμεσα εκεί από όπου ήρθαν.

Τα λόγια της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ, τον γέμισαν… υπερηφάνεια τον Άδωνι Γεωργιάδη για τον «αδελφό» του, όπως αποκαλεί τον Θάνο Πλεύρη.

Όπως όλοι γνωρίζετε ο @thanosplevris είναι αδελφός μου. Τον αγαπώ και τον υποστηρίζω και τον πιστεύω. Αλλά σήμερα είμαι Υπερήφανος! Μεγαλύτερη τιμή από την ενόχληση αυτή της κυρίας για τις δηλώσεις του δεν θα μπορούσε να υπάρξει: https://t.co/7KZz2qEu7R

Η κυρία αυτή και όλο οι… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 22, 2025

«Όπως όλοι γνωρίζετε ο Θάνος Πλεύρης αδελφός μου. Τον αγαπώ και τον υποστηρίζω και τον πιστεύω. Αλλά σήμερα είμαι Υπερήφανος! Μεγαλύτερη τιμή από την ενόχληση αυτή της κυρίας για τις δηλώσεις του δεν θα μπορούσε να υπάρξει», δηλώνει ο «υπερήφανος» υπουργός.