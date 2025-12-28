ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών

«Η αφωνία του κυβερνητικού εκπροσώπου, της εκπροσώπου Τύπου, αλλά και οι υποστηρικτικές τοποθετήσεις των Γεωργιάδη – Πλεύρη προς τον δήμαρχο Φλώρινας» – ο οποίος, υπενθυμίζεται, διέκοψε τη συναυλία της Banda Entopica επειδή τραγούδησε στα σλάβικα – «είναι ενδεικτικές της κυβερνητικής θέσης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και «εύχεται» δηκτικά: «Να χαίρονται τον κ. Μητσοτάκη οι φιλελεύθεροι κεντρώοι που τον ψήφισαν».

Η Κουμουνδούρου υπογραμμίζει πως «στην ανάρτησή του ο κ. Πλεύρης, υιοθετώντας πλήρως την ανιστόρητη εμφυλιοπολεμική επιχειρηματολογία, επιτίθεται στον Χρήστο Ράμμο και προσπαθεί να στήσει ένα πατριδοκάπηλο δίπολο».

Η ανάρτηση Πλεύρη για τον Χρήστο Ράμμο

Διαβάζω ότι ο κ. Ράμμος πρώην διορισμένος πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής αναφέρεται ότι έχουν χυθεί τόνοι μελάνι στο σύνταγμα, στις διεθνείς συνθήκες και στην νομολογία του ΕΔΔΑ. Πράγματι ισχύει. Ομως έχουν χυθεί και τόνοι αίματος για να απελευθερωθούμε από Τούρκους, Βούλγαρους και… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 27, 2025

Η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη

ΣΥΡΙΖΑ: Κανονικοποιεί τον αυταρχισμό ο δήμαρχος Φλώρινας

«Είναι δυνατόν υπουργός το 2025 να σχετικοποιεί την έννομη τάξη της χώρας; Είναι δυνατόν υπουργός το 2025 να υπονοεί ότι υφίσταται κίνδυνος για την ανεξαρτησία της χώρας στα βόρεια σύνορά της; Είναι δυνατόν υπουργός να υπονοεί ότι μπορούν να μη γίνονται σεβαστές οι διεθνείς συνθήκες; Τόσο απλά!», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Υπογραμμίζει πως η διακοπή της συναυλίας του συγκροτήματος Banda Entopica στη Φλώρινα από τον δήμαρχο Βασίλη Γιαννάκη είναι μια ωμή, αυταρχική και βαθιά αντιδημοκρατική πράξη λογοκρισίας, που μας γυρίζει σε εποχές που η χώρα πλήρωσε ακριβά και που υποτίθεται ότι έχουμε αφήσει πίσω».

Και προσθέτει πως «όταν ένας αιρετός διακόπτει μια πολιτιστική εκδήλωση, δηλώνοντας ‘στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια’ και ρωτά ‘ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε σλάβικα;’, δεν υπερασπίζεται την πατρίδα. Παραβιάζει θεσμούς, εκθέτει τη δημοκρατία και κανονικοποιεί τον αυταρχισμό».

Παράλληλα, τονίζει πως «η απαγόρευση τραγουδιών ως ‘αντεθνικών’ είναι πρακτική αυταρχικών καθεστώτων. μας γυρνάει στην περίοδο του εμφυλίου, του μετεμφυλιακού κράτους της Δεξιάς και της χούντας. Αυτά συμβαίνουν μόνο σε καθεστώτα, όπου η τέχνη περνά από ελέγχους ‘εθνικής καθαρότητας’» και αναρωτιέται αν «μπορούν αυτές οι πρακτικές να συμβαίνουν στην Ευρώπη;».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει πως «η Φλώρινα, δυστυχώς, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο τέτοιων πρακτικών. Από τις επιθέσεις στον Θόδωρο Αγγελόπουλο, πολλά χρόνια πριν, μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι κάποιοι ακραίοι δεν θέλουν να κάνουν ούτε βήμα μπροστά. Κάνει ζημιά στη Φλώρινα να παρουσιάζονται οι τοπικές του αρχές ως εχθροί της ελεύθερης καλλιτεχνικής δημιουργίας».

Για να καταλήξει πως «το τραγούδι που έπαιξε η Banda Entopica δεν μιλούσε για πατρίδες, αλλά για έναν έρωτα. Όπως ήταν αναμενόμενο, τη λογοκρισία έσπευσε να στηρίξει ο γνώριμος μηχανισμός των ακροδεξιών fake news. Το τραγούδι βαφτίστηκε ‘αλυτρωτικό’, τα γεγονότα διαστρεβλώθηκαν και το ψέμα ανέλαβε δράση. Δεν είναι σύμπτωση. Η λογοκρισία δεν επιβιώνει χωρίς παραπληροφόρηση», διαμηνύοντας ότι «καμία μορφή λογοκρισίας δεν είναι ανεκτή. Η δημοκρατία δεν αναστέλλεται επειδή κάποιος ενοχλήθηκε από ένα τραγούδι. Όποιος δεν αντέχει την ελευθερία της τέχνης, δεν αντέχει τη δημοκρατία, όποιος χρησιμοποιεί την εξουσία του για να φιμώσει καλλιτέχνες, δεν είναι απλώς επικίνδυνος – είναι βαθιά ακατάλληλος για δημόσιο αξίωμα».