ΣΥΡΙΖΑ: Απαράδεκτη η λογοκρισία του δημάρχου Φλώρινας στην Banda Entopica
Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «καμία προσπάθεια λογοκρισίας δεν πρέπει να βρίσκει γόνιμο έδαφος και δεν θα γίνεται ανεκτή»
Για «σοβαρά ζητήματα στην ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης» και για «λογοκρισία» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας τη διακοπή της συναυλίας της Banda Entopica από τον δήμαρχο, επειδή τραγούδησαν στα σλαβικά.
«Η ανάρτηση της Banda Entopica για διακοπή της εμφάνισής της στην Φλώρινα από τον δήμαρχο, Βασίλη Γιαννάκη και ορισμένους, ελάχιστους, από τους εκατοντάδες παρευρισκόμενους, λόγω ενός τραγουδιού που εκτέλεσαν στα σλαβικά, καταδεικνύει σοβαρά ζητήματα σε σχέση με την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης και τον τρόπο που αυτή αντιμετωπίζεται», σημειώνει η Κουμουνδούρου, τονίζοντας: «Ιδιαίτερα από ανθρώπους που κατέχουν εξουσία και αξιώματα και μάλιστα στον ευαίσθητο και δημοκρατικό χώρο της Αυτοδιοίκησης».
«Καμία προσπάθεια λογοκρισίας δεν θα γίνει ανεκτή»
Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως «τα μισαλλόδοξα ξεσπάσματα παραμένουν παράταιρα, απαράδεκτα και επιζήμια για την αναγκαία αλληλεγγύη ανάμεσα σε διαφορετικούς ανθρώπους και λαούς, και μάλιστα με αφορμή μια μουσική παράσταση από ένα συγκρότημα, που είναι γνωστό ότι τραγουδά στα ελληνικά, σλαβικά, βουλγάρικα, τούρκικα, σέρβικα και τσιγγάνικα».
Και προσθέτει πως «δυστυχώς, το συγκρότημα βρέθηκε στην ανάγκη να διευκρινίσει ότι η εμφάνισή του δεν πληρώθηκε από τον δήμαρχο, για να απαντήσει στα σχόλιά του το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, ότι ‘εγώ πληρώνω’ και ότι ‘στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια’».
Για να καταλήξει πωε «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει ότι καμία προσπάθεια λογοκρισίας δεν πρέπει να βρίσκει γόνιμο έδαφος και δεν θα γίνεται ανεκτή».
