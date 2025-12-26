newspaper
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
26.12.2025 | 16:16
Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία – Αυξήθηκαν στους 8 οι νεκροί, πολλοί τραυματίες
Νέα Αριστερά για τη λογοκρισία στη Φλώρινα: Μας γυρίζουν στον Μεσαίωνα του Καντιώτη
Επικαιρότητα 26 Δεκεμβρίου 2025 | 15:28

Νέα Αριστερά για τη λογοκρισία στη Φλώρινα: Μας γυρίζουν στον Μεσαίωνα του Καντιώτη

Η Νέα Αριστερά, στηλιτεύει τη στάση του δημάρχου Φλώρινας και τη διακοπή συναυλίας του συγκροτήματος Banda Entopica επειδή ερμήνευσε σλαβόφωνο τραγούδι

«Το περιστατικό λογοκρισίας στη Φλώρινα, με τη διακοπή συναυλίας του συγκροτήματος Banda Entopica επειδή ερμήνευσε σλαβόφωνο τραγούδι, αποτελεί σοβαρό πλήγμα στην ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Η παρέμβαση του δημάρχου, με φράσεις όπως «στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια» και «ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε Σλάβικα;», συνιστά αυταρχική και επικίνδυνη λογική πολιτισμικής αστυνομίας. Κάποιοι μας γυρίζουν στον Μεσαίωνα του Καντιώτη», επισημαίνει.

«Η Banda Entopica ξεκαθάρισε ότι «παίζουμε τραγούδια από διάφορες ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ της Βαλκανικής χερσονήσου» και ότι «η μουσική μας είναι για να ενώνει όλον τον κόσμο», όχι για να διχάζει. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου στάθηκε στο πλευρό τους το αποδεικνύει. Η Νέα Αριστερά στέκεται αλληλέγγυα στους καλλιτέχνες και καταδικάζει κάθε μορφή λογοκρισίας, εκφοβισμού και βίας.

Ο πολιτισμός, οι γλώσσες και η μουσική δεν απειλούν ούτε θα επιτρέψουμε να απειλούνται», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά.

Εστίαση: Η νέα γενιά κάνει την Ελλάδα hotspot διεθνών γεύσεων – Τα νέα ανοίγματα

Εστίαση: Η νέα γενιά κάνει την Ελλάδα hotspot διεθνών γεύσεων – Τα νέα ανοίγματα

Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Διεθνής διασυρμός: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico με σκάνδαλα και φραπέδες
Επικαιρότητα 25.12.25

Διεθνής διασυρμός: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico με σκάνδαλα και φραπέδες

«Φραπέ, σουβλάκι ή ουζάκι;»: Το Politico για άλλη μια φορά «κρεμάει στα μανταλάκια» την κυβέρνηση και συμπεριλαμβάνει μια από τις κεντρικές φιγούρες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες
Πολιτική 24.12.25

Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στα γραφεία του συλλόγους για τα κάλαντα και ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευημερία»

Σύνταξη
Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα
«Μαχητική γυναίκα» 24.12.25

Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα

«Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»
Επικαιρότητα 23.12.25

Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίζεται ψευδώς ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν συνεργάτιδά της.

Σύνταξη
Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι
Πολιτική 23.12.25

Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι

«Το μεγάλο ζήτημα είναι γιατί η κυβέρνηση, έξι χρόνια από την ημέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν έχει κάνει τα βασικά πράγματα για να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»
Επικαιρότητα 22.12.25

Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε στη Θεσσαλονίκη το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της οργάνωσης «'Αρσις», τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορ. Ελλάδας «Λάμψη».

Σύνταξη
Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει
Παραδείγματα και προοπτικές 21.12.25

Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει

Οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις της πλειοψηφούσας ΝΔ και οι πρόσφατες παρεμβάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου φούντωσαν ξανά τη συζήτηση - Τα παραδείγματα από το παρελθόν και οι προοπτικές για το μέλλον

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο: Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών
«Άμβλυνση ανισοτήτων» 20.12.25

Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών - Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, ενημέρωσε ο Βασίλης Κικίλιας - Επιχειρήσεις νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους και αιτήσεις με επιλέξιμη αξία έως 2.000 ευρώ έχουν εξοφληθεί

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ
Επικαιρότητα 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ

«Ο Μ. Χιλετζάκης», που προφυλακίσθηκε, «γνωστός και ως 'πρωτοπαλίκαρο' του Λ. Αυγενάκη, τον περασμένο Μάιο αποθέωνε σε δημόσια εκδήλωση την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ
«Θράσος» 19.12.25

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ

Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε «την υποκρισία και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να βαφτίσει 'μεταρρύθμιση' μια πρόχειρη διοικητική μεταφορά, με μοναδικό στόχο τη διαχείριση των εντυπώσεων»

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο διπλασιασμός των παγίων στα τιμολόγια του νερού, προπομπός νέων αυξήσεων στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησής του
«Πολιτική ΕΕ» 19.12.25

ΚΚΕ: Ο διπλασιασμός των παγίων στα τιμολόγια του νερού, προπομπός νέων αυξήσεων στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησής του

«Αποτελεί πρόκληση η προσπάθεια της κυβέρνησης να χαρακτηρίζει ως 'αμελητέες' τις συγκεκριμένες αυξήσεις που, μαζί με τη γενικευμένη ακρίβεια, εξανεμίζουν τα όποια 'μέτρα στήριξης'», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα
Αγρότες 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα

«Στο Ευρωκοινοβούλιο, η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας ΕΕ-MERCOSUR, που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς στην ΕΕ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της τέχνης: Η χαμένη τοιχογραφία του Τσιμαμπούε στην Ασίζη μπορεί να επιστρέψει
Βασιλική Αγίου Φραγκίσκου 26.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της τέχνης: Η χαμένη τοιχογραφία του Τσιμαμπούε στην Ασίζη μπορεί να επιστρέψει

Σχεδόν 30 χρόνια μετά τους σεισμούς στην Ασίζη, ειδικοί εξετάζουν αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανασυνθέσει 120.000 θραύσματα της κατεστραμμένης τοιχογραφίας του Τσιμαμπούε.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αχαΐα: 16 ετών το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου στην Πατρών-Πύργου – Πώς έγινε το δυστύχημα
Αχαΐα 26.12.25

16 ετών το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου στην Πατρών-Πύργου - Πώς έγινε το δυστύχημα

Επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό ιδιωτικής χρήσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο 17χρονος συνεπιβάτης του 16χρονου, ο οδηγός του ΙΧ, καθώς και οι επιβαίνοντες στο φορτηγό

Σύνταξη
Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου – Τα ευρήματα που «έδεσαν» την υπόθεση
Ελλάδα 26.12.25

Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου - Τα ευρήματα που «έδεσαν» την υπόθεση

Ο γιος της 87χρονης, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, κλείδωνε τη μητέρα του στο σπίτι της και κλειδιά είχε μόνον ο ίδιος.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Κινείται για τον Αντράντε ο ΠΑΟΚ…»
Ποδόσφαιρο 26.12.25

«Κινείται για τον Αντράντε ο ΠΑΟΚ…»

Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση στην Μπάλτικα για την απόκτηση του 26χρονου Κολομβιανού στόπερ, Κέβιν Αντράντε.

Σύνταξη
Ελένη Παπαδοπούλου: Στην Ευελπίδων ο γιος της που συνελήφθη για τη δολοφονία της – Όταν έλεγε ότι «ήταν ατύχημα από τσιγάρο»
Έπαιζε θέατρο 26.12.25

Στην Ευελπίδων ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου που συνελήφθη για τη δολοφονία της - Όταν έλεγε ότι «ήταν ατύχημα από τσιγάρο»

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου συνελήφθη σήμερα για τη δολοφονία της τον Ιανουάριο του 2022 στο Κολωνάκι - Ο 60χρονος επιχειρούσε να θολώσει τα νερά, μιλώντας άλλοτε για ατύχημα από τσιγάρο και άλλοτε για αυτοκτονία

Σύνταξη
Μέσα στη «Φωλιά του Λύκου», το κρυφό αρχηγείο στο δάσος από όπου ο Χίτλερ διεύθυνε τον πόλεμο
Πολωνία 26.12.25

Μέσα στη «Φωλιά του Λύκου», το κρυφό αρχηγείο στο δάσος από όπου ο Χίτλερ διεύθυνε τον πόλεμο

Στα πυκνά δάση της βορειοανατολικής Πολωνίας, ένα φαινομενικά γαλήνιο τοπίο κρύβει το μυστικό αρχηγείο από όπου ο Αδόλφος Χίτλερ σχεδίασε μερικές από τις πιο σκοτεινές σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το παλαιότερο εστιατόριο στον κόσμο συμπλήρωσε 300 χρόνια – Αργοψημένο γουρουνόπουλο και φάντασμα στο κελάρι
Άνοιξε το 1725 26.12.25

Το παλαιότερο εστιατόριο στον κόσμο συμπλήρωσε 300 χρόνια – Αργοψημένο γουρουνόπουλο και φάντασμα στο κελάρι

Το Sobrino de Botín της Μαδρίτης είναι γεμάτο θρύλους, φαντάσματα και ανεκτίμητα έργα τέχνης. Το φαγητό είναι επίσης πολύ καλό. Η ιστορία του, όμως, είναι καλύτερη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βαρδούσια: Άκαρπες οι έρευνες για τους τρεις ορειβάτες που αγνοούνται – Εντοπίστηκε το αυτοκίνητό τους
Αγωνία 26.12.25

Βαρδούσια: Άκαρπες οι έρευνες για τους τρεις ορειβάτες που αγνοούνται – Εντοπίστηκε το αυτοκίνητό τους

Συνεχίζεται το θρίλερ με τους αγνοούμενους ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη - Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η περιορισμένη ορατότητα δυσχεραίνουν την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης

Σύνταξη
Σέρρες: Κανένα ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Γνώριζε καλά την περιοχή που εξαφανίστηκε
Συνεχίζονται οι έρευνες 26.12.25

Κανένα ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος - Γνώριζε καλά την περιοχή που εξαφανίστηκε στις Σέρρες

Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος - Τα ίχνη του χάθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μέσα από τις φυλακές φαίνεται πως δόθηκε η εντολή για το χτύπημα σε τράπεζα στον Εύοσμο
Θεσσαλονίκη 26.12.25

Μέσα από τις φυλακές φαίνεται πως δόθηκε η εντολή για το χτύπημα σε τράπεζα στον Εύοσμο - Τα νεότερα στοιχεία

Την έρευνα για την ισχυρή έκρηξη βόμβας, που σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, έχει αναλάβει το ελληνικό FBΙ.

Σύνταξη
Επικό βίντεο: Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού (vid)
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Επικό βίντεο: Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού (vid)

Ο Τσικίνιο έχει δεθεί για τα καλά στον Ολυμπιακό ζώντας τις σπουδαιότερες στιγμές της καριέρας του και η μικρή του κόρη το απολαμβάνει τραγουδώντας στα ελληνικά τον ύμνο της ομάδας

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Τρεις νεκρούς άφησε πίσω της η σαρωτική καταιγίδα
Ατμοσφαιρικός ποταμός 26.12.25

Καλιφόρνια: Τρεις νεκρούς άφησε πίσω της η σαρωτική καταιγίδα

Σύμφωνα με τοπικές αρχές, οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε μεγάλες περιοχές της Καλιφόρνια προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς μέχρι τη νύχτα των Χριστουγέννων.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο – Τουλάχιστον 15 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης
Σήμανε συναγερμός 26.12.25

Επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο στην Ιαπωνία - Τουλάχιστον 15 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Τουλάχιστον πέντε άτομα έχουν μεταφερθεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε σοβαρή κατάσταση - Kατά την επίθεση έγινε χρήση και «υγρού σε μορφή σπρέι», που πιστεύεται ότι ήταν χλωρίνη

Σύνταξη
Από τα μπαχαρικά μέχρι τον έρωτα, τα πιο τρελά γκάτζετ που έφερε το 2025 στον κόσμο της τεχνολογίας
Εποχή των ρομπότ 26.12.25

Από τα μπαχαρικά μέχρι τον έρωτα, τα πιο τρελά γκάτζετ που έφερε το 2025 στον κόσμο της τεχνολογίας

Από ανθρωποειδή ρομπότ που διπλώνουν τα ρούχα σας έως αφράτα πλάσματα που φοριούνται και συμπεριφέρονται ντροπαλά γύρω από τους ανθρώπους – το 2025 έφερε πολλά νέα γκάτζετ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από την UEFA στη Νότια Αμερική: και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο υιοθετεί το Financial Fair Play
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Από την UEFA στη Νότια Αμερική: και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο υιοθετεί το Financial Fair Play

Αυξανόμενα έσοδα, εκρηκτικά χρέη και ένα νέο σύστημα κανόνων που φιλοδοξεί να σώσει τα οικονομικά των συλλόγων και να αλλάξει νοοτροπία σε ολόκληρο το οικοσύστημα του ποδοσφαίρου στη Βραζιλία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

