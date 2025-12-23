Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους αγρότες κρατώντας ομήρους τους εκδρομείς
«Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπέρα στον αυταρχισμό, απειλώντας όλους μας με συλλογική τιμωρία», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη στάση του πρωθυπουργού απέναντι στους αγρότες
- Πάνω από 20.000 μετανάστες στην Κρήτη σε ένα χρόνο – Τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος
- Απεγκλωβίστηκε γυναίκα από ασανσέρ στην Καλλιθέα – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πού θα χτυπήσουν ισχυρές καταιγίδες
- Θεραπεία αδυνατίσματος τώρα και σε χάπι - Ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσεις
Σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για τη στάση του στις κινητοποιήσεις των αγροτών εν όψει και τως αδειών των Χριστουγέννων εξαπολύει η Νέα Αριστερά.
«Αφού απέτυχε να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών και ενώ η κοινωνία στέκεται στο πλευρό τους, ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπέρα στον αυταρχισμό, απειλώντας όλους μας με συλλογική τιμωρία», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις.
Η Νέα Αριστερά προσθέτει πως «διότι αυτό ακριβώς σημαίνει η σκληρή γραμμή που επανέλαβε σήμερα, προπαραμονή Χριστουγέννων, στο υπουργικό συμβούλιο: ή διαλύετε τα μπλόκα ή δεν μετακινείται κανείς για Χριστούγεννα».
«Θέλει να φύγουν, να γυρίσουν σπίτια τους ηττημένοι»
Σύμφωνα με την Πατησίων, ο πρωθυπουργός «’έχρησε’, μάλιστα, τον κ. Χρυσοχοΐδη αρμόδιο υπουργό για τους αγρότες. Επικαλούμενη λόγους οδικής ασφάλειας, η ΕΛ.ΑΣ. δεν επιτρέπει την κυκλοφορία, ακόμη κι εκεί όπου οι αγρότες έχουν ανοίξει τους δρόμους. Θέλει να φύγουν, να γυρίσουν σπίτια τους ηττημένοι».
Τονίζει ότι «η κυβέρνηση δεν έχει κάμψει το φρόνημα των αγροτών, γιατί η κοινωνία ξέρει ότι ο αγώνας τους είναι δίκαιος και τα αιτήματά τους σωστά».
Καταληκτικά η Πατησίων επισημαίνει πως «ως Νέα Αριστερά, δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία».
- Hellenic Train: Επιπλέον δρομολόγια στον Οδοντωτό Διακοπτού – Καλαβρύτων εν όψει εορτών
- The art of aura
- Το δώρο του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Χεορχίνα – Η αγορά των δύο πολυτελών κατοικιών στην Ερυθρά θάλασσα
- Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
- Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια
- Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες
- ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
- Μπλόκα: Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς με «υπογραφή» της ΕΛ.ΑΣ. – Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις