Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους αγρότες κρατώντας ομήρους τους εκδρομείς

Σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για τη στάση του στις κινητοποιήσεις των αγροτών εν όψει και τως αδειών των Χριστουγέννων εξαπολύει η Νέα Αριστερά.

«Αφού απέτυχε να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών και ενώ η κοινωνία στέκεται στο πλευρό τους, ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπέρα στον αυταρχισμό, απειλώντας όλους μας με συλλογική τιμωρία», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις.

Η Νέα Αριστερά προσθέτει πως «διότι αυτό ακριβώς σημαίνει η σκληρή γραμμή που επανέλαβε σήμερα, προπαραμονή Χριστουγέννων, στο υπουργικό συμβούλιο: ή διαλύετε τα μπλόκα ή δεν μετακινείται κανείς για Χριστούγεννα».

«Θέλει να φύγουν, να γυρίσουν σπίτια τους ηττημένοι»

Σύμφωνα με την Πατησίων, ο πρωθυπουργός «’έχρησε’, μάλιστα, τον κ. Χρυσοχοΐδη αρμόδιο υπουργό για τους αγρότες. Επικαλούμενη λόγους οδικής ασφάλειας, η ΕΛ.ΑΣ. δεν επιτρέπει την κυκλοφορία, ακόμη κι εκεί όπου οι αγρότες έχουν ανοίξει τους δρόμους. Θέλει να φύγουν, να γυρίσουν σπίτια τους ηττημένοι».

Τονίζει ότι «η κυβέρνηση δεν έχει κάμψει το φρόνημα των αγροτών, γιατί η κοινωνία ξέρει ότι ο αγώνας τους είναι δίκαιος και τα αιτήματά τους σωστά».

Καταληκτικά η Πατησίων επισημαίνει πως «ως Νέα Αριστερά, δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία».