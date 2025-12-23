newspaper
23.12.2025 | 14:01
Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ παραμονή και ανήμερα
23.12.2025 | 10:30
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Δείτε βίντεο
Αγρότες: Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο – Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες
Ελλάδα 23 Δεκεμβρίου 2025 | 13:00

Αγρότες: Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο – Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες

Οι αγρότες επιμένουν ότι εάν η ΕΛ.ΑΣ. ήθελε να διευκολύνει τις μετακινήσεις θα ερχόταν σε επαφή με τα συντονιστικά των μπλόκων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ασφαλείας

Σύνταξη
Με εμπόδια θα γίνει η έξοδος των εκδρομέων καθώς όπως φαίνεται η ΕΛ.ΑΣ. επιμένει στην απόφασή της να μην επιτρέπει τη διέλευση από τα μπλόκα επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, με τους αγρότες να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι προσπαθεί σκόπιμα να αυξήσει την ταλαιπωρία των οδηγών προκειμένου να στραφούν εναντίον των κινητοποιήσεων τους.

Από το πρωί αναδιατάσσουν τα τρακτέρ στους δρόμος αφήνοντας ελεύθερη τουλάχιστον μία λωρίδα – ανάλογα με τις αποφάσεις του κάθε μπλόκου – από την οποία λένε ότι μπορούν να διέλθουν άνετα τόσο ΙΧ όσο και φορτηγά ή οχήματα έκτακτης ανάγκης, όπως τα ασθενοφόρα.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν πρόκειται να επιτραπεί η διέλευση από τα μπλόκα. «Είναι δυνατόν να επιτρέψουμε έξοδο από εθνικές οδούς που έχουν εμπόδια;», διερωτήθηκε μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό.

Σε πολλά σημεία που τα τρακτέρ είναι παραταγμένα στο οδόστρωμα η ΕΛ.ΑΣ. έχει κλείσει τον δρόμο πριν και μετά και κατευθύνει τους οδηγούς σε παρακαμπτήριες οδούς με αποτέλεσμα, όπως καταγγέλλουν οι αγρότες, μεγάλες καθυστερήσεις.

Στη Νίκαια, που είναι το μεγαλύτερο μπλόκο πανελλαδικά, η διαδρομή που θα πρέπει να γίνει σε μία λωρίδα στην Εθνική είναι 3 χλμ., επισημαίνουν.

Τι καταγγέλλουν οι αγρότες

Πολλές φορές, λένε, οι Εθνικές Οδοί μένουν με μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας λόγω ζημιών ή εκτέλεσης έργων για πολύ περισσότερα χιλιόμετρα, αλλά η τροχαία δεν κλείνει τον δρόμο.

«Ενώ στην κοιλάδα των Τεμπών το μπλόκο Πυργετού είχε τρακτέρ στον δρόμο συμμετέχοντας στην κινητοποίηση αλλά επιτρέποντας την διέλευση των ΙΧ, η αστυνομία με άνωθεν εντολή έκανε παράκαμψη χιλιομέτρων στην Ραψάνη μέσα από χωματόδρομο», ανέφερε χθες η ανακοίνωση της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων  που καταλογίζει πολιτική σκοπιμότητα της κυβέρνησης πίσω από τις κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο δήλωσε ότι οι δρόμοι πρέπει να είναι ελεύθεροι ώστε «να μην ταλαιπωρηθούν οι εκδρομείς και να ρισκάρουν κανένα τροχαίο σε επικίνδυνους παρακαμπτήριους δρόμους». Έτσι ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας από την τροχαία σε κάθε λογής παρακαμπτήριο δρόμο, μέχρι και σε χωματόδρομο, είναι επικίνδυνη αλλά την ευθύνη τη χρέωσε αποκλειστικά στους αγρότες.

Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς, λέει ο Μητσοτάκης

«Τώρα νομίζω ότι έχει έρθει πια η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στο εμπόριο, στις συγκοινωνίες, στις μεταφορές, που προφανώς πρέπει να είναι ελεύθερες, στις τοπικές αγορές, που έχουν ανάγκη να λειτουργήσουν, στους χειμερινούς προορισμούς, που περιμένουν αυτές τις ημέρες για να μπορέσουν να ενισχύσουν τους τζίρους τους, αλλά και στους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες οι οποίοι έχουν προγραμματίσει να γιορτάσουν αυτές τις ημέρες στην περιφέρεια», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός που όμως κατά τα άλλα δεν φαίνεται διατεθειμένος να αξιοποιήσει τη συμβιβαστική λύση που προτείνουν οι αγρότες για τις μετακινήσεις των γιορτών.

«Η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς», ήταν το μήνυμα που έστειλε στους αγρότες που όπως είπε «διεκδικούν αλλά δεν συζητούν», ενώ έκλεισε τη συζήτηση περί αιτημάτων λέγοντας ότι δεν θα ικανοποιήσει «κανένα άλλο αίτημα πέραν όσων έχει πει μέχρι σήμερα».

Οι αγρότες αυτό το μεταφράζουν ως άρνηση των αιτημάτων τους καθώς έχουν ξεκαθαρίσει ότι το κυβερνητικό αφήγημα περί υλοποίησης αιτημάτων απέχει έτη φωτός από την πραγματικότητα.

«Το πλαίσιο των δυνατοτήτων μας έχει οριοθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια. Η πολιτική μας επιλογή είναι η κυβέρνηση να αναλαμβάνει δράσεις υπέρ των πολλών».

Πρόσθεσε ακόμα, ότι «δεν θα μεροληπτήσουμε εις βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων»

Έχοντας φτάσει σε αδιέξοδο η κυβέρνηση επαναλαμβάνει τις  ίδιες πρακτικές κοινωνικού αυτοματισμού ρισκάροντας το χάος στους δρόμους ενόψει γιορτών ελπίζοντας ότι η αγανάκτηση από την ταλαιπωρία θα ξεσπάσει στους αγρότες και όχι στην ίδια.

