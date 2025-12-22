Αγρότες: Με εντολή Μαξίμου κλείνουν οι δρόμοι – Μετατρέπουν τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό»

Οι αγρότες καταγγέλλουν την κυβέρνηση για «τη συνειδητή επιχείρηση ταλαιπωρίας του λαού και συκοφάντησης του αγώνα μας. Με εντολή του Μαξίμου, η Αστυνομία κλείνει τους εθνικούς δρόμους χωρίς λόγο, μετατρέποντας τον ταξιδιώτη σε “όμηρο” και τον αγρότη σε “εχθρό”».

Όπως προσθέτουν, μέσω ανακοίνωσης την οποίαν εξέδωσε η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ):

«Την ίδια τακτική ακολούθησε και σήμερα στην μεγάλη κινητοποίηση του Μπλόκου Νίκαιας, με την συμμετοχή του μπλόκου Ε – 65 Καρδίτσας και του Λόγγου Τρικάλων, στα Τέμπη, παρά την διαβεβαίωση και απόφαση του Μπλόκου να επιτρέψει την διέλευση των ΙΧ και Λεωφορείων από την ΠΑΘΕ. Όχι μόνο δεν συνέβη αυτό αλλά παρέκαμψε την κυκλοφορία μέσω Κατερίνης – Ελασσόνας σχηματίζοντας ουρές χιλιομέτρων. Ενώ στην κοιλάδα των Τεμπών το μπλόκο Πυργετού είχε τρακτέρ στον δρόμο συμμετέχοντας στην κινητοποίηση αλλά επιτρέποντας την διέλευση των ΙΧ, η αστυνομία με άνωθεν εντολή έκανε παράκαμψη χιλιομέτρων στην Ραψάνη μέσα από χωματόδρομο.

Είναι πρόκληση να βάζουν τους οδηγούς να πληρώνουν κανονικά διόδια και λίγα μέτρα μετά να τους πετάνε έξω στον παράδρομο (όπως π.χ. συμβαίνει στην Τραγάνα)! Η κυβέρνηση διασφαλίζει τα κέρδη των εταιρειών διοδίων, ενώ την ίδια στιγμή στέλνει τον κόσμο σε παρακάμψεις δεκάδων χιλιομέτρων.

Ενώ τις προηγούμενες ημέρες εμείς οι αγρότες δείξαμε την αλληλεγγύη μας ανοίγοντας τις μπάρες των διοδίων, η κυβέρνηση απαντά με αποκλεισμούς δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τα μπλόκα μας για να κινητοποιήσει τον κοινωνικό “αυτοματισμό”.

Υπάρχει λύση και η κυβέρνηση την αγνοεί: Μέσω της Αστυνομίας θα μπορούσε, σε συνεννόηση με τις επιτροπές των μπλόκων, να εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων μέσα από τα σημεία της διαμαρτυρίας.

Αντί όμως για συνεννόηση, η κυβέρνηση επιλέγει τον αυταρχισμό.

Αντί για ασφάλεια, επιλέγει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς σε όσο πιο δύσκολες διαδρομές για να στρέψει την κοινωνία εναντίον μας.

Απαιτούμε:

Να σταματήσει η είσπραξη διοδίων σε όλο το δίκτυο. Δεν θα πληρώνει ο λαός τον εργολάβο για δρόμους που η κυβέρνηση κλείνει με το έτσι θέλω.

Να σταματήσουν οι εκτροπές που στόχο έχουν μόνο τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Η κυβέρνηση και η αστυνομία να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα τις επόμενες ημέρες ώστε να διεξαχθεί ομαλά η κυκλοφορία του λαού μέσα από το εθνικό δίκτυο.

Απορρίπτουμε τον κυβερνητικό εμπαιγμό. Η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα καθαρά επικοινωνιακά, επικαλούμενη έναν προσχηματικό διάλογο. Ισχυρίζεται ψευδώς ότι μας ικανοποίησε αιτήματα, όμως οι υποσχέσεις της απέχουν έτη φωτός από την πραγματικότητα και τις ανάγκες μας. Παράλληλα, επιχειρεί να σπιλώσει τον αγώνα μας, πετώντας λάσπη σε όποιον δεν υποκύπτει στους σχεδιασμούς της. Απαιτούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων επιβίωσής μας τώρα, για να μείνουμε στα χωράφια μας και να έχει ο λαός φθηνά τρόφιμα.

Η επιβίωση της υπαίθρου απαιτεί λύσεις, όχι επικοινωνιακά τερτίπια.

Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αφορά όλο τον λαό.

Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους – τα μπλόκα ανοίγουν τον δρόμο για την επιβίωση».