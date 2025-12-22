Το μήνυμα που εκπέμπεται από όλα τα μπλόκα είναι σαφές. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους χωρίς όμως να ταλαιπωρούν τους πολίτες που θα ταξιδέψουν για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Αποφασισμένοι να κάνουν ρεβεγιόν στα μπλόκα είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας

Διανύοντας την τέταρτη εβδομάδα στους δρόμους, με πολύμορφες δράσεις, δείχνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι τέλους ξεπερνώντας κάθε «τρικλοποδιά» που προσπαθεί να τους βάλει η κυβέρνηση και με επιδέξιες κινήσεις καταφέρνουν να έχουν πάντα στο πλευρό τους την κοινωνία.

Αποκλεισμός της σήραγγας των Τεμπών

Το μεσημέρι της Δευτέρας (22/12) σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού προχώρησαν σε αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Οι αγρότες είχαν ξεκαθαρίσει ότι θα έκλειναν τις δύο σήραγγες -και της ανόδου και της καθόδου– μόνο για τα φορτηγά επιτρέποντας κανονικά τη διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων, ωστόσο, η αστυνομία δεν επέτρεψε την τμηματική διέλευση και οι σήραγγες έκλεισαν.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να προλάβουν τις αντιδράσεις έσπευσαν να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους, ενώ ουσιαστικά προανήγγειλαν ότι θα ακολουθήσουν την ίδια πρακτική και σε επόμενα μπλόκα κάνοντας λόγο για «αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας».

«Με εντολή Μαξίμου κλείνουν οι δρόμοι»

Λίγο αργότερα, η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ) εξέδωσε ανακοίνωση – καταγγελία για «συνειδητή επιχείρηση ταλαιπωρίας του λαού και συκοφάντησης» του αγώνα του μέσω της εφαρμοζόμενης τακτικής της αστυνομίας.

«Η αστυνομία κλείνει τους εθνικούς δρόμους χωρίς λόγο, μετατρέποντας τον ταξιδιώτη σε “όμηρο” και τον αγρότη σε “εχθρό”», αναφέρουν μεταξύ άλλων επιρρίπτοντας ευθύνες στο Μαξίμου.

«Είναι πρόκληση να βάζουν τους οδηγούς να πληρώνουν κανονικά διόδια και λίγα μέτρα μετά να τους πετάνε έξω στον παράδρομο (…)» σημειώνουν και υπογραμμίζουν πως υπάρχει λύση που η κυβέρνηση την αγνοεί: «Μέσω της αστυνομίας θα μπορούσε, σε συνεννόηση με τις επιτροπές των μπλόκων, να εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων μέσα από τα σημεία της διαμαρτυρίας».

Σε Θεσσαλία, Μάλγαρα και Προμαχώνα

Οι αγρότες της Νίκαιας σύμφωνα με τις αποφάσεις τους, από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου αναμένεται -αφού λάβουν την έγκριση της Τροχαίας- να προχωρήσουν στην αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας προς διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο, ενώ θα συνεχίσουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν δωρεάν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων. Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών θα καθοριστούν σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας, ανάλογα με τις εξελίξεις γύρω από τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες του Ε-65 στην Καρδίτσα μιλάνε ακόμη και για Πρωτοχρονιά και γιορτές των Φώτων στο μπλόκο. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση ανοιχτή από την Τρίτη (23/12).

Οι αγρότες έχουν ενημερώσει ότι θα αναδιατάξουν τα τρακτέρ τους, μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, για να διευκολύνουν όσους ταξιδεύουν ενώ συνεχίζουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων, ώστε οι οδηγοί να περνούν ελεύθερα.

Οι αγρότες άνοιξαν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, στα Μάλγαρα ωστόσο, αποκλεισμένη παραμένει η διέλευση των οχημάτων στην περιοχή Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη.

Στον Προμαχώνα παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων η διέλευση θα είναι ελεύθερη.

Ανοίγουν τα δύο μπλόκα του Έβρου – Ελεύθερη η διέλευση έως την Παρασκευή

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του Έβρου, ενισχύοντας περαιτέρω ως προς τον αριθμό των παρατεταγμένων τρακτέρ τα μπλόκα τους, τόσο στον κόμβο του Ορμενίου, όσο και στο τελωνείο των Κήπων, δεν δείχνουν καμία διάθεση να κάνουν πίσω όπως άλλωστε και όλοι οι συνάδελφοί τους σε όλη την επικράτεια.

Ενόψει των εορτών από το βράδυ της Δευτέρας (22/12) έως και την Παρασκευή (26/12) η διέλευση των φορτηγών στους Κήπους θα γίνεται ανεμπόδιστα ενώ το ίδιο θα συμβεί από το πρωί της Τρίτης |(23/12) στον κόμβο του Ορμενίου.

Στο μεταξύ οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου οργανώνουν την Τρίτη (23/12) συγκέντρωση διαμαρτυρίας (στις 11.00) έξω από τα πολιτικά γραφεία των κυβερνητικών βουλευτών του νομού στην Ορεστιάδα όπου και θα επιδώσουν το πλαίσιο των αιτημάτων τους.

Την ίδια ώρα καλούν τους πολίτες και τους φορείς να παραμείνουν σύμμαχοι στον αγώνα τους, διευκρινίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούν την αντιπαράθεση με καμία ομάδα εργαζομένων.

Σε άλλο μήκος κύματος η κυβέρνηση

Καθώς ο αγώνας συνεχίζεται κυβερνητικά στελέχη αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός εμμένουν στις πάγιες θέσεις τους και καλλιεργούν όλο και πιο έντονα κλίμα κοινωνικού αυτοματισμού.

Στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο της χρονιάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στους αγρότες «με το βλέμμα στην κοινωνία και στις γιορτές που δεν πρέπει να διαταραχθούν οι μεταφορές, οι ταξιδιώτες και το εμπόριο».

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι «επιλεκτικές» διαρροές με στόχο την σπίλωση των κινητοποιήσεων ενώ όσον αφορά τα αιτήματα των παραγωγών του πρωτογενή τομέα παραγωγής φαίνεται πως δεν υπάρχει καμία πρόοδος με την κυβέρνηση να αφήνει να εννοηθεί πως έδωσε όσα μπορούσε.

Χαρακτηριστικό είναι πως ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Τσιάρας, είπε (Real Fm) πως βασικά αιτήματα των αγροτών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κοινό τόπο συνεννόησης έχουν ήδη αντιμετωπιστεί.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ισχυρίστηκε πως «από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση, και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν, είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ, είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά».