22.12.2025 | 19:49
Κόρινθος: Φωτιά σε αυτοκίνητο στα διόδια Καλαμακίου (βίντεο)
Δεν έχει ασκηθεί δίωξη στον αγροτοσυνδικαλιστή, η έρευνα βρίσκεται στο στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης
Ελλάδα 22 Δεκεμβρίου 2025 | 19:32

Δεν έχει ασκηθεί δίωξη στον αγροτοσυνδικαλιστή, η έρευνα βρίσκεται στο στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης

Η σπουδή ενοχοποίησης του Κώστα Ανεστίδη για δύο κακουργήματα, ενώ η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης μάλλον δικαιώνει όσους μιλούν για προφανή σκοπιμότητα ανάδειξης του θέματος, εις βάρος των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Spotlight

Την ώρα της κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων επιλεκτικές διαρροές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη και σπέρνουν «δαιμόνια» σε έναν ολόκληρο κλάδο που μάχεται για την επιβίωση. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση προσπαθεί να «γκρεμίσει» την αγωνιστική διάθεση στα μπλόκα, θορυβημένη από την αποδοχή που έχουν τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων στην κοινωνία.

Συνεχίζονται οι διαρροές για τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη

Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όχι απλώς συντηρείται αλλά περνά σε άλλο επίπεδο και δικαιώνει μάλλον όσους μιλούν για προφανή σκοπιμότητα ανάδειξης του θέματος, εις βάρος των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι τελευταίες διαρροές θέλουν να ασκήθηκε «δίωξη για δύο κακουργήματα» και να δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία στον αγροτοσυνδικαλιστή των Μαλγάρων όμως, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε η έρευνα βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει.

Καμία δίωξη, η προκαταρκτική εξέταση δεν έχει ολοκληρωθεί

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου για κανένα αδίκημα, καθώς η προκαταρκτική εξέταση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Η μοναδική νομική ενέργεια που έχει γίνει αφορά στη δέσμευση του λογαριασμού του συγκεκριμένου προσώπου με βάση τη διάταξη του εισαγγελέα της Διεύθυνσης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Σε κάθε περίπτωση λόγω της φύσης των ερευνώμενων αδικημάτων ο εισαγγελέας οργανωμένου εγκλήματος Δ. Γκύζης δεν έχει εκ του νόμου αρμοδιότητα να ασκήσει ποινικές διώξεις.

Η δικογραφία όταν ολοκληρωθεί θα διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα χρεωθεί σε έναν εκ των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων και με βάση τα στοιχεία θα ασκηθεί ποινική δίωξη εφόσον κριθεί ότι θεμελιώνονται τα ερευνώμενα αδικήματα.

Μέχρι τότε ο Κ. Ανεστίδης δεν έχει ούτε την ιδιότητα του κατηγορουμένου ούτε καν του υπόπτου.

Αντίθετα έχει το τεκμήριο της αθωότητας, που δυστυχώς κάποιοι έσπευσαν κατά παράβαση του ποινικού νόμου και της ευρωπαϊκής σύμβασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου να το προσπεράσουν.

Η διάψευση Ανεστίδη και η «βαλβίδα αποσυμπίεσης»

Ο ίδιος ο Κώστας Ανεστίδης, αναλογιζόμενος πως στο πρόσωπό του γίνεται προσπάθεια σπίλωσης των κινητοποιήσεων διαψεύδει ότι τελεί υπό οποιονδήποτε έλεγχο και καταγγέλλει ότι το όνομά του εργαλειοποιείται για επικοινωνιακούς λόγους.

Παράλληλα αφήνει σαφείς αιχμές περί εκδικητικής στάσης της κυβέρνησης, αποκαλύπτοντας πιέσεις από το Μαξίμου προκειμένου να λειτουργήσει ως «βαλβίδα αποσυμπίεσης» και δίαυλος ελεγχόμενου διαλόγου με τους αγρότες.

«Πριν μία εβδομάδα μου έπρηξαν τα… αυτιά να με παίρνουν από Μαξίμου να γίνω δικλείδα για να πάμε σε διάλογο. Μου λέγαν κανόνισε, δικός μας άνθρωπος είσαι, να βρούμε ένα δίαυλο επικοινωνίας» δήλωσε ο Κώστας Ανεστίδη σχολιάζοντας: «Οι άνθρωποι είναι τρελοί για δέσιμο».

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απέρριψε τα περί εκδικητικότητας, σημειώνοντας ότι δεν έχει γνώση της συγκεκριμένης υπόθεσης και ότι, εφόσον ο ίδιος ο αγροτοσυνδικαλιστής δηλώνει πως δεν υπάρχει ζήτημα, η κυβέρνηση δεν τον αμφισβητεί. Παράλληλα σχολίασε ειρωνικά τις αναφορές σε «τηλεφωνήματα από το Μαξίμου», τονίζοντας ότι ο όρος χρησιμοποιείται συχνά καταχρηστικά.

Οι επιδοτήσεις

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες επιλεκτικές διαρροές  ο Κώστας Ανεστίδης στα νοικιασμένα αγροτεμάχια είτε δεν είχε δηλωθεί αριθμός ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ) είτε δεν υπήρχε αντιστοίχιση του δηλωθέντος ιδιοκτήτη με τους συγκεκριμένους αριθμούς ΑΤΑΚ.

Όπως προκύπτει από την εισαγγελική απόφαση, για το έτος 2019 στην αίτηση του Ανεστίδη είχαν καταχωρηθεί 6 αγροτεμάχια, ενώ άλλα 6 απουσίαζαν. Το 2020 είχαν δηλωθεί 8 αγροτεμάχια και δεν είχαν καταχωρηθεί 5. Για το 2021 δηλώθηκαν 6, με 4 να λείπουν, ενώ το 2022 είχαν καταχωρηθεί 5 και δεν είχαν δηλωθεί 7. Το 2023 καταχωρήθηκαν 7 αγροτεμάχια και απουσίαζαν άλλα 7, ενώ σε μία ακόμη χρήση καταγράφηκαν 6 αγροτεμάχια και έλειπαν ισάριθμα.

Η περαιτέρω έρευνα της ΑΑΔΕ διαπίστωσε ότι ορισμένα από τα πρόσωπα που φέρονταν να εκμισθώνουν αγροτεμάχια στον Ανεστίδη δεν τα είχαν δηλώσει στην περιουσιακή τους κατάσταση. Σε άλλες περιπτώσεις δεν είχαν δηλωθεί αριθμοί ΑΤΑΚ, ενώ υπήρχαν και ιδιοκτήτες που εμφανίζονταν να εκμισθώνουν τα αγροτεμάχια χωρίς αυτά να είναι δηλωμένα στο έντυπο Ε9.

