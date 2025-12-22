Αρνείται οποιαδήποτε παρατυπία στις δηλώσεις του στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης που διέψευσε νωρίτερα ότι έχουν δεσμευτεί το ΑΦΜ και οι λογαριασμοί του και έδειξε μάλιστα στην κάμερα τα αποδεικτικά από αναλήψεις και μεταφορές χρημάτων που έκανε χθες βράδυ.

Ταυτόχρονα κατήγγειλε ότι δεχόταν τηλεφωνήματα από το Μαξίμου που του ζητούσαν να μεσολαβήσει ώστε να υπάρξει ένας δίαυλος επικοινωνίας με τα μπλόκα προφανώς για να υποχωρήσουν.

«Έκανα ανάληψη χθες το βράδυ από ATM και μετέφερα χρήματα σε άλλο λογαριασμό» είπε και έδειξε τα αντίστοιχα αποδεικτικά από την τράπεζα.

«Αφού ελέγχομαι πώς γίνεται να μου βάζουν επιστροφή ΕΦΚ στις 17 Δεκεμβρίου;». «Πήρα επιδότηση στις 17 Δεκεμβρίου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ», συνέχισε λέγοντας πως μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε όχληση, οποιαδήποτε πάγωμα επιδότησης ούτε δέσμευση των λογαριασμών του.

«Σήμερα θα πάμε στην ΑΑΔΕ με τον δικηγόρο μου» ανέφερε επισημαίνοντας ότι δημοσιεύματα αρχικά «έλεγαν ότι καταχράστηκα χρήματα, στη συνέχεια ότι ελέγχομαι και μετά ότι έχουν δεσμεύσει τους λογαριασμούς μου».

«Όλη την εβδομάδα με έπαιρναν από το Μαξίμου – δεν θα πω ονόματα τι και πως – και μου έλεγαν δικό μας παιδί είσαι προσπάθησε να βρούμε έναν δίαυλο επικοινωνίας, για να εκτονωθούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις».

«Και ενώ άρχισα να σκέφτομαι πώς να τα φέρω βόλτα, για να πω την αλήθεια, άρχισε να σκέφτομαι πως να έρθουμε σε επαφή μου έστειλαν αυτό το μανιφέστο. Οι άνθρωποι είναι τρελοί, για δέσιμο», ανέφερε και προανήγγειλε νομικές κινήσεις εναντίον Μέσων Ενημέρωσης.

Επιμένουν οι διαρροές

Την ίδια ώρα αστυνομικές πηγές συνεχίζουν να διαρρέουν ότι με εισαγγελική διάταξη του εποπτεύοντος εισαγγελέα της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ δεσμευτήκαν τα περιουσιακά στοιχεία, οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα ακίνητα του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη.

Ο ίδιος ερευνάται για το αδίκημα της διακεκριμένης απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς φέρεται αυτός, όπως ακόμα δύο αγρότες, να είχαν δηλώσει ψευδώς αγροτεμάχια προς καλλιέργεια με σκοπό τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης.