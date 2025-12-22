newspaper
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Ανεστίδης: Δεν έχουν δεσμευτεί τα χρήματά μου – Έδειξε on κάμερα αποδεικτικά ανάληψης από τράπεζα
22 Δεκεμβρίου 2025 | 14:10

Ανεστίδης: Δεν έχουν δεσμευτεί τα χρήματά μου – Έδειξε on κάμερα αποδεικτικά ανάληψης από τράπεζα

Ο Κώστας Ανεστίδης καταγγέλλει επίσης ότι δεχόταν τηλεφωνήματα από το Μαξίμου ώστε να βρεθεί μία δίαυλος επικοινωνίας για να υποχωρήσουν τα μπλόκα

Σύνταξη
Spotlight

Αρνείται οποιαδήποτε παρατυπία στις δηλώσεις του στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης που διέψευσε νωρίτερα ότι έχουν δεσμευτεί το ΑΦΜ και οι λογαριασμοί του και έδειξε μάλιστα στην κάμερα τα αποδεικτικά από αναλήψεις και μεταφορές χρημάτων που έκανε χθες βράδυ.

Ταυτόχρονα κατήγγειλε ότι δεχόταν τηλεφωνήματα από το Μαξίμου που του ζητούσαν να μεσολαβήσει ώστε να υπάρξει ένας δίαυλος επικοινωνίας με τα μπλόκα προφανώς για να υποχωρήσουν.

«Έκανα ανάληψη χθες το βράδυ από ATM και μετέφερα χρήματα σε άλλο λογαριασμό» είπε και έδειξε τα αντίστοιχα αποδεικτικά από την τράπεζα.

«Αφού ελέγχομαι πώς γίνεται να μου βάζουν επιστροφή ΕΦΚ στις 17 Δεκεμβρίου;». «Πήρα επιδότηση στις 17 Δεκεμβρίου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ», συνέχισε λέγοντας πως μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε όχληση, οποιαδήποτε πάγωμα επιδότησης ούτε δέσμευση των λογαριασμών του.

«Σήμερα θα πάμε στην ΑΑΔΕ με τον δικηγόρο μου» ανέφερε επισημαίνοντας ότι δημοσιεύματα αρχικά «έλεγαν ότι καταχράστηκα χρήματα, στη συνέχεια ότι ελέγχομαι και μετά ότι έχουν δεσμεύσει τους λογαριασμούς μου».

«Όλη την εβδομάδα με έπαιρναν από το Μαξίμου – δεν θα πω ονόματα τι και πως – και μου έλεγαν δικό μας παιδί είσαι προσπάθησε να βρούμε έναν δίαυλο επικοινωνίας, για να εκτονωθούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις».

«Και ενώ άρχισα να σκέφτομαι πώς να τα φέρω βόλτα, για να πω την αλήθεια, άρχισε να σκέφτομαι πως να έρθουμε σε επαφή μου έστειλαν αυτό το μανιφέστο. Οι άνθρωποι είναι τρελοί, για δέσιμο», ανέφερε και προανήγγειλε νομικές κινήσεις εναντίον Μέσων Ενημέρωσης.

Επιμένουν οι διαρροές

Την ίδια ώρα αστυνομικές πηγές συνεχίζουν να διαρρέουν ότι με εισαγγελική διάταξη του εποπτεύοντος εισαγγελέα της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ δεσμευτήκαν τα περιουσιακά στοιχεία, οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα ακίνητα του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη.

Ο ίδιος ερευνάται για το αδίκημα της διακεκριμένης απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς φέρεται αυτός, όπως ακόμα δύο αγρότες, να είχαν δηλώσει ψευδώς αγροτεμάχια προς καλλιέργεια με σκοπό τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης.

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Μεσσηνία και Αρκαδία – Τρεις συλλήψεις
22.12.25

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Μεσσηνία και Αρκαδία - Τρεις συλλήψεις

Τα παράνομα έσοδα από τις εγκληματικές δραστηριότητες των μελών φτάνουν τις 200.000 ευρώ - Το κύκλωμα φαίνεται να είχε ξεκινήσει τη δράση του τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025

Σύνταξη
Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Φούσκωσαν τα μυαλά της, δεν έμεινε πιστή σε ό,τι είπαμε – Πρέπει να παραιτηθεί»
22.12.25

Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Φούσκωσαν τα μυαλά της, δεν έμεινε πιστή σε ό,τι είπαμε - Πρέπει να παραιτηθεί»

«Δυστυχώς η Μαρία έπεσε στην παγίδα. Όταν μία απλή πολίτη ξαφνικά τη βάζουν σε δημοσκοπήσεις με πρώην πρωθυπουργούς, με Σαμαρά και Τσίπρα, την πλησιάζουν επικοινωνιολόγοι, φουσκώνουν τα μυαλά… Το θέμα είναι ηθικό» δήλωσε ο Παύλος Ασλανίδης σχολιάζοντας τις επιλογές της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
Καρυστιανού: Ο έλεγχος της ΑΑΔΕ δεν έγινε μόνο για τον εκφοβισμό αλλά για να μάθουν με ποιους συνεργαζόμαστε
22.12.25

Καρυστιανού: Ο έλεγχος της ΑΑΔΕ δεν έγινε μόνο για τον εκφοβισμό αλλά για να μάθουν με ποιους συνεργαζόμαστε

Νέα πυρά εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού με φόντο τον φορολογικό έλεγχο της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών - «Βλέπω ότι πέρα από τους Υπουργούς, το σύστημα έχει φροντίσει και για ακαταδίωκτο του Διοικητή και των Μελών της ΑΑΔΕ» σημειώνει

Σύνταξη
Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται
22.12.25

Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται

«Λάσπη στο πρόσωπό μου», χαρακτηρίζει ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, τις διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και ότι δεσμεύτηκαν το ΑΦΜ και οι λογαριασμοί του

Σύνταξη
Χανιά: Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη – Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι
22.12.25

Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη - Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις Βρύσες Αποκορώνου, στα Χανιά - Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων

Σύνταξη
Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες από Ομοσπονδίες και σωματεία στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
22.12.25

Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες από Ομοσπονδίες και σωματεία στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

«Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος. Είναι και δικός μας αγώνας. Οι αγρότες στενάζουν στα χωράφια, οι εργαζόμενοι μπροστά από τα ράφια», τονίζουν οι Ομοσπονδίες και τα σωματεία που καλούν στην κινητοποίηση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Πυραυλικές ασκήσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ
22.12.25

Ιράν: Πυραυλικές ασκήσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ

Το Ιράν πραγματοποίησε σήμερα πυραυλικές ασκήσεις σε διάφορες πόλεις, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα μη κατονομαζόμενες πηγές και αυτόπτες μάρτυρες, σε αυτό που είναι δεύτερη τέτοια άσκηση που αναφέρεται μέσα σε ένα μήνα. Το NBC News μετέδωσε το Σάββατο ότι «Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την επέκταση του ιρανικού βαλλιστικού προγράμματος» και ότι […]

Σύνταξη
Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες
22.12.25

Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Made in Heaven, του τελευταίου άλμπουμ των Queen και μοναδικού μετά τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι, το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα ανέκδοτο τραγούδι. Αλλά δεν είναι καινούργιο...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κικίλιας: Προς υλοποίηση έργα 26 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών – «Έμπρακτη ενίσχυση ασφάλειας»
22.12.25

Έργα 26 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών - «Έμπρακτη ενίσχυση της ασφάλειας» λέει ο Κικίλιας

«Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό» αναφέρει ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας - Οι παρεμβάσεις δίνουν έμφαση στην ασφαλή λειτουργία των λιμένων

Σύνταξη
«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών
22.12.25

«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών

Έχει περάσει ένας αιώνας από τότε οι επιστήμονες άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάποια ζώα προσανατολίζονται με βάση το μαγνητικό πεδίο της Γης. Όμως η βιολογική πυξίδα των πτηνών βρέθηκε μόλις τώρα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ποιος δήμος της χώρας ανακηρύχθηκε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»
22.12.25

Ποιος δήμος της χώρας ανακηρύχθηκε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»

Δήμαρχος Θέρμης: «Θα εργαστούμε ώστε η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 να αφήσει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τη συμμετοχή, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική ένταξη και τη νεανική επιχειρηματικότητα»

Σύνταξη
Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη
22.12.25

Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη

Αν υπάρχει ένας κλάδος που δείχνει πώς το παγκόσμιο εμπόριο έχει αλλάξει με τρόπους που δεν αρέσουν στον Τραμπ, αυτός είναι τα παιχνίδια. Και οι δασμοί που επέβαλε το αποδεικνύουν.

Σύνταξη
Μίνι ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς λόγω εκλογών
22.12.25

Μίνι ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς λόγω εκλογών

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι αλλαγές στις θέσεις γενικών γραμματέων υπουργείων ανακοινώνονται λόγω της επικείμενης υποψηφιότητας κάποιων στις εθνικές εκλογές, ενώ άλλοι αποχωρούν λόγω αντικατάστασης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη – Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα
22.12.25

Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη - Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα

Χάσμα εισοδήματος δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat - Το υψηλότερο ποσό που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι στην Ευρώπη είναι υπερδεκαπλάσιο του χαμηλότερου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού και φυγή των νέων» – Κραυγή αγωνίας ορεινών δήμων στο Μαξίμου
22.12.25

«Εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού και φυγή των νέων» – Κραυγή αγωνίας ορεινών δήμων στο Μαξίμου

Το δίκτυο ορεινών δήμων «Πίνδος» επισκέφτηκε τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Αθ. Κοντογεώργη στο Μαξίμου, όπου κατατέθηκαν τροπολογίες και προτάσεις για το ΕΠΑ 2026–2030.

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Μεσσηνία και Αρκαδία – Τρεις συλλήψεις
22.12.25

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Μεσσηνία και Αρκαδία - Τρεις συλλήψεις

Τα παράνομα έσοδα από τις εγκληματικές δραστηριότητες των μελών φτάνουν τις 200.000 ευρώ - Το κύκλωμα φαίνεται να είχε ξεκινήσει τη δράση του τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025

Σύνταξη
Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Φούσκωσαν τα μυαλά της, δεν έμεινε πιστή σε ό,τι είπαμε – Πρέπει να παραιτηθεί»
22.12.25

Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Φούσκωσαν τα μυαλά της, δεν έμεινε πιστή σε ό,τι είπαμε - Πρέπει να παραιτηθεί»

«Δυστυχώς η Μαρία έπεσε στην παγίδα. Όταν μία απλή πολίτη ξαφνικά τη βάζουν σε δημοσκοπήσεις με πρώην πρωθυπουργούς, με Σαμαρά και Τσίπρα, την πλησιάζουν επικοινωνιολόγοι, φουσκώνουν τα μυαλά… Το θέμα είναι ηθικό» δήλωσε ο Παύλος Ασλανίδης σχολιάζοντας τις επιλογές της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
