Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται
«Λάσπη στο πρόσωπό μου», χαρακτηρίζει ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, τις διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και ότι δεσμεύτηκαν το ΑΦΜ και οι λογαριασμοί του
Σε νέες δηλώσεις του σήμερα, ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων Κώστας Ανεστίδης, απαντά στις «τυχαίες» διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 120.000 ευρώ και ότι δεσμεύτηκαν το ΑΦΜ και οι λογαριασμοί του.
Στις σημερινές δηλώσεις του, χαρακτηρίζει ξανά όσα έχουν διαρρεύσει ως «λάσπη προς το πρόσωπο μου». Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τις πρώτες διαρροές, υπήρξαν κι άλλες που έλεγαν ότι «οι λογαριασμοί μου υποτίθεται είναι δεσμευμένοι».
«Δύο – τρεις ώρες πριν είχα κάνει αναλήψεις για να πληρώσω δεξιά αριστερά υποχρεώσεις που έχω τώρα», είπε ο κ. Ανεστίδης.
Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση
«Ήρθαν από όλα τα μπλόκα να μας συμπαρασταθούν. Μαζεύτηκε ο κόσμος εδώ, Από το χωριό μου που με ξέρει το χωριό μου σαν κάλπικη δεκάρα. 32 χρόνια στα μπλόκα. Όλη αυτή η λάσπη λοιπόν…Τα 16 αγροτεμάχια είναι ιδιόκτητα και ένα είναι νοικιασμένο. 17 είναι τα αγροτεμάχια που δηλώνω και την τελευταία δεκαετία είναι σταθερά τα χωράφια που σπέρνω.. Τα δεκαέξι αγροτεμάχια, το σύνολο των δηλώσεων που κάνω εγώ τα τελευταία πέντε χρόνια που λέμε, από το 2019, είναι 312 στρέμματα.
Είναι όλα ιδιόκτητα και δεν υπάρχει κάτι να κρύψει κανείς, ούτε σε κανένα άλλο χωριό δηλωμένα, ούτε τίποτα. Το να δηλώσεις επιπλέον στρέμματα, αν δεν έχεις δικαιώματα, πώς θα πάρεις επιδότηση;», λέει και δείχνοντας έγγραφα επισημαίνει:
«Έχω επιστροφή ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με ημερομηνία 17/12. Αν τελικά ήμουν παράνομος και ήμουν υπό έλεγχο η ΑΑΔΕ, που επικαλούνται ότι θα υπάρξει κάθαρση και ήμουν λωποδύτης, πώς με έβαλαν λεφτά στις 17 του μηνός;».
