Οι αγρότες έκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών μόνο για τα φορτηγά – Η ΕΛ.ΑΣ επιβάλλει για όλους απαγόρευση κυκλοφορίας
22 Δεκεμβρίου 2025 | 12:06

Οι αγρότες έκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών μόνο για τα φορτηγά – Η ΕΛ.ΑΣ επιβάλλει για όλους απαγόρευση κυκλοφορίας

Το μήνυμα που εκπέμπεται από όλα τα μπλόκα είναι σαφές. Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, χωρίς να εμποδίζουν τον κόσμο να ταξιδέψει, για τις γιορτές, αντίθετα τον διευκολύνουν ανοίγοντας τα διόδια. Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ μετά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες της κυβέρνησης να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό επιβάλλει ολική απαγόρευση κυκλοφορίας.

Σύνταξη
22.12.2025, 14:13
Ιατρικό breakthrough: Ο νέος ιικός «διακόπτης» που στοχεύει τα ανθεκτικά βακτήρια

Ιατρικό breakthrough: Ο νέος ιικός «διακόπτης» που στοχεύει τα ανθεκτικά βακτήρια

Spotlight

Σε αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών  προχώρησαν περίπου στις 13:00 το μεσημέρι οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, και συνάδελφοί τους από τα άλλα μπλόκα της περιοχής, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Η κινητοποίηση θα διαρκέσει 5 ώρες, όπως έχει ανακοινωθεί.

Οι αγρότες είχαν ξεκαθαρίσει ότι θα έκλειναν τις δυο σήραγγες -και της ανόδου και της καθόδου– μόνο για τα φορτηγά επιτρέποντας κανονικά τη διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων, ωστόσο, η αστυνομία δεν επέτρεψε την τμηματική διέλευση και οι σήραγγες έκλεισαν. Πλέον, η κυκλοφορία γίνεται από την παλαιά εθνική οδό μέσω της κοιλάδας των Τεμπών.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να προλάβουν τις αντιδράσεις έσπευσαν να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους, ενώ προαναγγέλλουν ότι θα ακολουθήσουν την ίδια πρακτική και σε επόμενα μπλόκα κάνοντας λόγο για «αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας»

«Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος.

Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Συνεχίζουμε»

«Είμαστε στη σήραγγα των Τεμπών. Συνεχίζουμε, στέλνουμε και σε όλους τους πολίτες, σε όλο το λαό της Ελλάδας [ευχές για] καλά Χριστούγεννα. Αναμένουμε στα μπλόκα, παραμένουμε μέχρι να δικαιωθούν όλα τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των αλιέων. Θα το αποφασίσουμε [πόσες ώρες θα μείνουμε], συμβολικά είναι μία δράση που αποφασίστηκε στο μπλόκο της Νίκαιας, γύρω στις 4 με 5 ώρες» ανέφερε ο Θοδωρής Γεωργαδάκης πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας.

«Στέλνουμε ένα μήνυμα νίκης καταρχάς από μεριά μας. Τον τσαμπουκά της [κυβέρνησης] τον έχουμε σπάσει από καιρό. Και όσο για το διάλογο ας απαντήσει στα αιτήματα, γιατί τους δρόμους τους κρατάει η κυβέρνηση κλειστούς. Έχει τα κλειδιά να δώσει απαντήσεις στα αιτήματά μας και οι δρόμοι θα ανοίξουν. Δεν απαντάνε στα αιτήματά μας και γι’ αυτό αναμένουμε όπως βλέπετε μαχητικά, δυναμικά και συνεχίζουμε τον αγώνα. Μετά τα Χριστούγεννα θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί, πιο μαζικοί, με μεγαλύτερες δράσεις και πιο δυναμικές» σημείωσε.

Συντεταγμένα με τα τρακτέρ τους έφτασαν στις σήραγγες των Τεμπών οι αγρότες

Με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα οι αγρότες ξεκίνησαν οργανωμένα από τον κόμβο της Νίκαιας και κινήθηκαν προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης, υλοποιώντας την απόφαση του μπλόκου για συμβολική δράση.

Ο αποκλεισμός γίνεται στο πλαίσιο των αποφάσεων των αγροτών για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και αύξηση της πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Δείτε βίντεο από την πορεία των τρακτέρ

YouTube thumbnail

Οι αγρότες της Νίκαιας σύμφωνα με τις αποφάσεις τους, από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου αναμένεται -αφού λάβουν την έγκριση της Τροχαίας- να προχωρήσουν στην αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας προς διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο, ενώ θα συνεχίσουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν δωρεάν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων. Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών θα καθοριστούν σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας, ανάλογα με τις εξελίξεις γύρω από τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες του Ε-65 στην Καρδίτσα αλλά και των Τρικάλων, συμμετέχουν επίσης στη δράση αποκλεισμού των Τεμπών. Μάλιστα, τα τρακτέρ στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας αυτό της Καρδίτσας στον Ε-65 αυξάνονται ακόμα, αφού χθες έφτασαν περισσότερα από 10, και ορισμένοι μιλάνε ακόμη και για Πρωτοχρονιά και γιορτές των Φώτων στο μπλόκο.

Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Οι αγρότες έχουν ενημερώσει ότι θα αναδιατάξουν τα τρακτέρ τους, μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου,  για να διευκολύνουν όσους ταξιδεύουν ενώ συνεχίζουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων, ώστε οι οδηγοί να περνούν ελεύθερα.

Αγρότες: «Η αδιαλλαξία της κυβέρνησης οδηγεί στο κλείσιμο των δρόμων»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, τόνισε ότι οι αγρότες προχώρησαν στις κινητοποιήσεις και στο κλείσιμο των σηράγγων των Τεμπών για να στείλουν μήνυμα στην κυβέρνηση. Όπως δήλωσε, τα αιτήματα παραμένουν ανικανοποίητα: «Τα αιτήματά μας είναι 14 και είμαστε στο μείον 14», είπε χαρακτηριστικά.

Στηλιτεύοντας την καλλιέργεια κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού, από κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Μαρούδας σημείωσε ότι η κυβέρνηση, με την αδιαλλαξία της, είναι αυτή που οδηγεί στο κλείσιμο των δρόμων, ζητώντας την κατανόηση και τη στήριξη των οδηγών φορτηγών στον αγώνα των αγροτών. Τόνισε ακόμη πως, αν η κυβέρνηση δείξει ουσιαστική θέληση, οι αγρότες είναι έτοιμοι να προσέλθουν σε συνάντηση.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Φορτηγών Ελλάδας, Απόστολος Κενανίδης, ο οποίος τάχθηκε υπέρ των κινητοποιήσεων, υπογραμμίζοντας ότι ο πρωτογενής τομέας είναι απαραίτητος, καθώς οι μεταφορείς διακινούν τα αγροτικά προϊόντα.

Δίωρος αποκλεισμός του λιμανιού Ηγουμενίτσας για νταλίκες

Στην Ήπειρο αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στα 4 μπλόκα που έχουν στηθεί σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα.

Στην Άρτα τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στη γέφυρα της Ιόνιας Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανάλογη είναι η εικόνα στο μπλόκο του Λούρου, στην έξοδο της κωμόπολης στην εθνική οδό προς Πρέβεζα.

Στην Τύρια Ιωαννίνων, οι αγρότες χθες και πάλι άνοιξαν τα διόδια επιτρέποντας τη δωρεάν διέλευση οχημάτων,  παρά το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος τους.

Σήμερα το βράδυ, από τις 8 έως τις 10, αναμένεται να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό του λιμανιού εξωτερικού Ηγουμενίτσας για νταλίκες.

Στο μπλόκο του Καλπακίου και απόψε το βράδυ οι αγρότες θα κάνουν 3ωρο αποκλεισμό για φορτηγά και νταλίκες από και προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην Κακαβιά.

  • Δείτε τον live χάρτη των μπλόκων εδώ

Πού υπάρχουν μπλόκα – Πηγή: jodi.graphics

Γιορτές στα μπλόκα

Οι αγρότες άνοιξαν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, στα Μάλγαρα, με δύο λωρίδες. Ωστόσο, αποκλεισμένη παραμένει η διέλευση των οχημάτων στην περιοχή Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη, κάτι που δεν αναμένεται να αλλάξει σήμερα.

Στον Προμαχώνα ο αποκλεισμός των φορτηγών χθες Κυριακή είχε διάρκεια 14.00-20.00 και στα δύο ρεύματα ενώ Παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων η διέλευση θα είναι ελεύθερη.

Στον Μπράλο, τα τρακτέρ παραμένουν στην εθνική οδό, ωστόσο για σήμερα αποφασίστηκε να μην κλείσουν οι παράδρομοι και το επαρχιακό δίκτυο.Στο μπλόκο της Αταλάντης, οι αγρότες, σύμφωνα με το ΑΠΕ,  αναμένεται να λάβουν αποφάσεις το μεσημέρι για το αν θα προχωρήσουν εκ νέου σε άνοιγμα των διοδίων της Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, όπως έκαναν χθες για διάστημα 2 ωρών.

Την ίδια ώρα, στη Χαλκίδα, οι αγρότες της Εύβοιας έχουν ανακοινώσει 3ωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας, από τις 18:00 έως τις 21:00, με ταυτόχρονο κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών, ενώ η κυκλοφορία θα διεξάγεται μόνο από την παλιά γέφυρα. Χθες, αγρότες από την Εύβοια, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από τη Θήβα, βρέθηκαν στα διόδια των Αφιδνών, σηκώνοντας τις μπάρες και επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στα μπλόκα του Κάστρου και της Θήβας τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, με τις τοπικές συνελεύσεις να καλούνται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι αγρότες προγραμματίζουν και άλλες δράσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα σημεία και τη μορφή των επόμενων κινήσεων τους.

