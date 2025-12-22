Στήριξη ΑΔΕΔΥ στους αγρότες: Ο αγώνας τους είναι και δικός μας

Την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών ζητά η ΑΔΕΔΥ με ανακοίνωσή της τονίζοντας ότι ο αγώνας τους είναι και δικό μας.

«Χαιρετίζουμε τον ηρωικό αγώνα που δίνουν οι αγωνιζόμενοι αγρότες. Μαζί τους είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι κι όλος ο λαός. Τα δεκάδες μπλόκα τους έχουν γίνει πανίσχυρα κάστρα αγώνα. Ανοίγουν δρόμους για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση του λαού.

Ο αγώνας των αγροτών είναι και δικός μας αγώνας. Οι αγρότες στενάζουν στα χωράφια, οι εργαζόμενοι μπροστά από τα ράφια. Οι άνθρωποι του μόχθου πλήττονται το ίδιο από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των επιχειρηματικών ομίλων» αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «οι αγρότες παλεύουν για να κρατήσουν το βιός τους, να μείνουν στη γη τους και να μπορούν να παράγουν φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα για τον λαό. Να μην τους ξεκληρίζουν οι κυβερνήσεις με εργαλείο την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Την ίδια στιγμή που δισεκατομμύρια δίνονται για εξοπλισμούς, πολεμικές δαπάνες και εφοπλιστές, για τις ανάγκες των αγροτών και του λαού «δεν υπάρχουν χρήματα». Η πολιτική που εξοντώνει τους αγρότες είναι η ίδια που γεννά την ακρίβεια, τους μισθούς πείνας και το χτύπημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η κυβέρνηση αν νομίζει ότι θα σωθεί με ψέματα, συκοφαντίες και την καλλιέργεια του «κοινωνικού αυτοματισμού» είναι γελασμένη. Η προσπάθειά της ήδη έχει πέσει στο κενό. Αντί να κλείνει δρόμους και να εμποδίζει ασθενοφόρα να κινηθούν, να δεσμευτεί τώρα ότι θα ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των αγροτών».

Η ΑΔΕΔΥ καλεί τα σωματεία και τις ομοσπονδίες να δυναμώσουν τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Ο κοινός αγώνας εργαζομένων, αγροτών, όλου του λαού μπορεί να βάλει φρένο σε αυτή την πολιτική» αναφέρει η ΑΔΕΔΥ.