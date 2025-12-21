Αγρότες: «Δεν μας τρομάζουν οι εισαγγελείς» – Συνεχίζουν ανυποχώρητα τα μπλόκα, ανοίγουν τα διόδια

Η κυβέρνηση, μέσα και από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει εξαπολύσει εκστρατεία κοινωνικού αυτοματισμού, οι αγρότες, ωστόσο, όχι μόνο δεν υποχωρούν, αλλά ζητούν τη στήριξη των υπόλοιπων πολιτών και την έχουν, όπως δείχνουν όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις.

«Ο αγώνας μας δεν ποινικοποιείται» λένε οι αγρότες

Ο πρωθυπουργός επιχείρησε και πάλι να συκοφαντήσει τον αγώνα των αγροτών, κάνοντας λόγο για «παράλογο», την ώρα που εισαγγελείς ενεργοποιούνται για να κυνηγήσουν συμμετέχοντες σε συμβολικό άνοιγμα των διοδίων, όπως στα διόδια Δροσοχωρίου στα Ιωάννινα και στα διόδια Μακρυχωρίου στη Λάρισα.

Επίσης, όπως αποκάλυψε το MEGA, το Τμήμα της Τροχαίας στη Λέσβο απέστειλε έγγραφο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με το οποίο ζητούνται τα στοιχεία των αγροτών που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις στο νησί και συγκεκριμένα στον πρόσφατο αποκλεισμό του λιμανιού.

Ωστόσο, οι αγρότες λένε «δεν φοβόμαστε εισαγγελείς και δικογραφίες», άνοιξαν τα διόδια σε πολλά σημεία και μοίρασαν προϊόντα στους ταξιδιώτες, μαζί με ανακοινώσεις με τα αιτήματά τους.

Πολλοί, όπως μπορείτε να δείτε στα παρακάτω βίντεο, δήλωναν: «Μαζί τους», «μακάρι να δικαιωθούν».

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας δήλωσε: «Η κοινωνία βρίσκεται μαζί μας και το βλέπουμε καθημερινά. Το αισθανθήκαμε και χθες που ανοίξαμε τα διόδια…».

Οι αγρότες άνοιξαν σήμερα τα διόδια στους Σοφάδες Καρδίτσας, τα διόδια Τραγάνας, τα διόδια Ακτίου, τα διόδια Αφιδνών κ.ά.

Πού έχει μπλόκα

Συμβολικός αποκλεισμός των σηράγγων των Τεμπών τη Δευτέρα

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισαν σε συνέλευσή τους τον συμβολικό αποκλεισμό των σηράγγων των Τεμπών για τα φορτηγά, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στις 10:30 το πρωί.

Η κινητοποίηση αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις με πέντε ώρες, ενώ η διέλευση ΙΧ και λεωφορείων θα επιτρέπεται.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, αγρότες από τα άλλα δύο ισχυρά θεσσαλικά μπλόκα θα μεταβούν με ιδιωτικά αυτοκίνητα στις σήραγγες για να στηρίξουν την κινητοποίηση.

Από τις 23 μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, οι αγρότες θα αναδιατάξουν τα τρακτέρ τους για να διευκολύνουν όσους ταξιδεύουν λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.

Οι αγρότες δεν θα ανοίξουν τους δρόμους στα μπλόκα της Θήβας και του Κάστρου Βοιωτίας

Στο μπλόκο της Θήβας, όπου υπάρχουν 150 τρακτέρ, οι αγρότες έχουν αποφασίσει να μην ανοίξουν τους δρόμους για λόγους ασφαλείας την ερχόμενη Τρίτη, όπως θα γίνει σε άλλα μπλόκα.

Αγρότης εξηγεί στο MEGA τους λόγους για την απόφασή τους: «Έχει πει βροχές, οι δρόμοι είναι γλιστεροί. Αν εμείς ανοίξουμε και περάσει κάποιος με 150 ή 160 χιλιόμετρα στην εθνική οδό και γλιστρήσει και πέσει πάνω σε έναν γεωργικό ελκυστήρα θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα».

Το ίδιο έχουν αποφασίσει και οι συμμετέχοντες στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας, εκτός αν αναλάβει την ευθύνη η Αστυνομία.

Ενεργή λωρίδα κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα θα δοθεί στις Μικροθήβες.

Τι θα γίνει στα Μάλγαρα

Στα Μάλγαρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες στο ρεύμα εξόδου προς Αθήνα την Τρίτη, αλλά η Τροχαία διαφωνεί και ζητάει την απομάκρυνση όλων των τρακτέρ από την εθνική οδό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ευκολότερο θεωρείται το άνοιγμα του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, καθώς έχει παραμείνει κλειστό για λιγότερες ημέρες και η Τροχαία εκτιμά ότι το οδόστρωμα είναι καθαρό.

Αποκλεισμένη η διάβαση στα Πράσινα Φανάρια

Αποκλεισμένη παραμένει από τους αγρότες η διάβαση των οχημάτων στην περιοχή Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νέων Φυλατών, Δημήτρη Παπαδάκη, ο οποίος μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το σημείο διέλευσης είναι κλειστό και η ρύθμιση της κυκλοφορίας γίνεται από την Αστυνομία ενώ, όπως είπε ο ίδιος, δεν αναμένεται και αύριο Δευτέρα κάποια αλλαγή στο σημείο αυτό.

Στον Προμαχώνα η διέλευση έμεινε κλειστή για φορτηγά και νταλίκες μέχρι και τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής.

Στο μπλόκο της Εξοχής, το σημείο διέλευσης θα μείνει κλειστό μέχρι και τις 22:00 το βράδυ, σύμφωνα με τον Χρήστο Τσέρνιο, πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου.